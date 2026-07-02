  • Новость часаЭксперт объяснил выбор целей для массированного удара по Киеву
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    Особенность положения Израиля и Турции в международной системе Ближнего Востока в том, что обе страны с трудом вписываются в региональный культурный и исторический ландшафт.

    0 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов ВСУ будут шантажировать Россию Приднестровьем

    Санду и ее кураторам на Западе хотелось бы увязать приднестровский и украинский вопросы на переговорах с Россией. Причем так, как они видят ситуацию, то есть чтобы Россия просто вывела войска. Но на это Россия не пойдет никогда.

    4 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Нельзя отдавать Запорожскую Сечь бандеровцам

    Можно ли считать тех, кто называет себя сегодня украинцами, потомками запорожских казаков? Нет, это точно такой же миф, как и всё, на чем строится украинская идентичность и государственность.

    23 комментария
    2 июля 2026, 11:30 • Новости дня

    Власти Германии обвинили украинца в теракте на «Северных потоках»

    Германия обвинила украинца в теракте на «Северных потоках»

    Власти Германии обвинили украинца в теракте на «Северных потоках»
    @ Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Федеральная прокуратура Германии официально предъявила обвинения украинскому гражданину в соучастии в военном преступлении в связи с диверсией на трубопроводах «Северный поток».

    Немецкая прокуратура обвинила гражданина Украины, известного как Сергей К., в осуществлении диверсии на газопроводах «Северный поток» в 2022 году, сообщает Politico. В обвинительном заключении утверждается, что он действовал как соучастник военного преступления, совершив «нападение на гражданские объекты», вызвав взрыв и разрушив инфраструктуру.

    По версии следствия, в 2022 году обвиняемый, будучи офицером украинской армии, вместе с другими военными разработал план уничтожения трубопроводов. Целью диверсии было прекращение поставок российского газа и лишение Москвы доходов, которые могли быть направлены на ведение боевых действий.

    Следователи полагают, что Сергей К. командовал парусной яхтой Andromeda, с которой, предположительно, была осуществлена операция. Сообщается, что он въехал в Германию через Польшу по поддельному паспорту и перевез взрывчатку военного назначения в район датского острова Борнхольм.

    Мужчина был арестован в Италии в августе 2025 года и через три месяца экстрадирован в Германию. С тех пор он находится в предварительном заключении в Гамбурге. Сам обвиняемый отрицает свою вину, а президент Украины Владимир Зеленский ранее отвергал причастность своего правительства к диверсии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года суд ФРГ арестовал подозреваемого в подрыве газопроводов гражданина Украины Сергея К.

    Немногим ранее Италия передала этого мужчину немецким правоохранительным органам для проведения следственных действий.

    2 июля 2026, 00:59 • Новости дня
    Загорелся популярный у иностранных наемников отель CityHotel Residence в Киеве
    Загорелся популярный у иностранных наемников отель CityHotel Residence в Киеве
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве загорелся элитный отель CityHotel Residence, в котором размещаются иностранные наемники, приезжающие на Украину воевать на стороне ВСУ, сообщают российские военкоры со ссылкой на местные украинские ресурсы.

    Мэр Киева Виталий Кличко в соцсетях подтвердил пожар в Шевченковском районе. Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко указал, что «в результате атаки произошло возгорание в отеле».

    «Военкоры Русской весны» пишут, что горит «элитный отель CityHotel Residence, в котором любят селиться иностранные наёмники».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ткаченко сообщил об атаке ударных БПЛА на Киев.

    Позднее Кличко подтвердил атаку беспилотников на украинскую столицу, после этого в городе начался масштабный пожар.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в MAX!

    Комментарии (8)
    1 июля 2026, 19:20 • Новости дня
    Украинский дрон с пятью килограммами взрывчатки упал в Турции

    IHA: Начиненный взрывчаткой украинский дрон упал в турецкой провинции Трабзон

    Украинский дрон с пятью килограммами взрывчатки упал в Турции
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Инцидент с падением украинского беспилотника произошел в турецкой провинции Трабзон, пишет местное агентство IHA.

    «Украинский БПЛА разрушился, врезавшись в дерево в районе Вакфыкебир. Специалисты осмотрели объект и установили, что дрон вооружен пятью килограммами взрывчатки», – говорится в сообщении IHA, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что рухнувший боевой БПЛА спровоцировал панику среди местных жителей. По факту происшествия уже начата официальная проверка.

    В конце июня жители турецкой провинции Самсун обнаружили в поле моторную часть украинского дрона-камикадзе.

    В тот же день крупный неопознанный беспилотник рухнул рядом с жилым домом в деревне Кушкаясы.

    В середине прошлого месяца отдыхающие на побережье Черного моря нашли выброшенный на берег вооруженный летательный аппарат.

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    1 июля 2026, 22:22 • Видео
    Франция обвиняет СБУ в теракте

    Ведущие СМИ Франции со ссылкой на собственные источники и опрошенных экспертов назвали СБУ главным подозреваемым в организации теракта в Монако. Кого и зачем хотел убить Владимир Зеленский?

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    2 июля 2026, 07:17 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар по военным заводам и аэродромам на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные атаковали высокоточным оружием и беспилотниками предприятия военной промышленности и энергетические объекты в нескольких украинских регионах, сообщило Минобороны.

    Поражены предприятия военной промышленности и топливно-энергетический комплекс в Киеве и области. Кроме того, серьезный урон нанесен инфраструктуре военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях, указало ведомство в Max.

    Атака осуществлялась с использованием высокоточного оружия большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а также ударных дронов.

    Ранее российские военкоры сообщали, что в ночь на 2 июля российские войска нанесли ракетные удары по целям в Киеве.

    В украинской столице прогремели взрывы и была объявлена воздушная тревога.

    Напомним, в конце прошлой недели ВС России в ответ на террористические атаки киевского режима поразили НПЗ в городе Кременчуг в Полтавской области, территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата) и объекты хранения вооружения в Киеве.

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    2 июля 2026, 00:34 • Новости дня
    Масштабный пожар произошел в Киеве на фоне атаки БПЛА

    Tекст: Антон Антонов

    Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил атаку БПЛА на украинскую столицу. Российские военкоры со ссылкой на местные украинские ресурсы сообщают о масштабном пожаре в Киеве.

    Кличко в соцсетях сообщил о БПЛА в Деснянском и Шевченковском районах города.

    «Масштабный пожар в Киеве после удара. Кадры сильного пожара после атаки ударного дрона публикуют местные ресурсы», – пишут «Военкоры Русской весны».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил об атаке ударных БПЛА.

    Российские войска нанесли удары КАБами по складам ВСУ в Запорожье.

    «Герани» поразили логистические центры ВСУ в районе Новой Одессы Николаевской области Украины.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    2 июля 2026, 10:32 • Новости дня
    Кличко: Киев подвергся самому массированному удару
    Кличко: Киев подвергся самому массированному удару
    @ Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ночная атака на объекты военной промышленности и энергетической инфраструктуры украинской столицы была самой массированной, заявил мэр города Виталий Кличко.

    «Самая массированная атака, <…> самая масштабная», – заявил он в видеообращении, передает ТАСС.

    Политик уточнил, что серьезные разрушения зафиксированы во всех районах.

    Местные средства массовой информации также подтвердили появление сильного задымления и множественных очагов возгорания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли ракетные удары по целям в Киеве.

    Были поражены заводы, где производятся ракеты «Нептун-МД» и «Фламинго», дроны «Лютый», а также системы радиоэлектронной борьбы.

    Комментарии (3)
    2 июля 2026, 10:09 • Новости дня
    Минобороны рассказало о пораженных целях в Киеве

    ВС России поразили производства ракет, дронов «Лютый» и систем РЭБ в Киеве

    Минобороны рассказало о пораженных целях в Киеве
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные в ходе удара по инфраструктуре киевского режима поразили заводы, где производятся ракеты «Нептун-МД» и «Фламинго», дроны «Лютый», а также системы радиоэлектронной борьбы, сообщило Минобороны.

    В Киеве уничтожены мощности завода «Радионикс», выпускающего системы управления для ракет «Нептун-МД» и «Фламинго», указало ведомство в Max.

    «Радоникс» – это ключевая научно-производственная база, которая выпускает системы управления крылатых ракет большой дальности наземного базирования «Фламинго», оперативно-тактических ракет «Файер Пойнт-7, -9», управляемых ракет «Нептун-МД» и зенитных управляемых ракет (проект «Клон»).

    Кроме того, продукция завода влияет на боевые способности ВВС Украины и их возможность противостоять системам ПВО.

    Также значительный ущерб нанесен компании «Атлон Авиа» и предприятию «Антонов», где собирались ударные дроны большой дальности «Лютый» и «Магура УА».

    «Атлон Авиа» также производит БПЛА других типов и барражирующие боеприпасы.

    Поражены цеха Киевского радиозавода, производившего прицельные комплексы для бронетехники и компоненты для БПЛА.

    АО «Киевский радиозавод» модернизирует прицельные комплексы для всех типов танков и БМП, производящихся на Украине, выпускает оптические прицелы и приборы наведения для бронетехники, комплектующие почти для всех разведдронов и ударных дронов ВСУ.

    Также предприятие производит интегральные схемы, элементы микросборок для ЗРК, РЭБ и авиационной техники.

    Уничтожен логистический центр «МЛП-Чайка» с западным вооружением и склад горючего «Грандтерминал», снабжавший топливом украинские войска. Дополнительно поражены газораспределительные станции, обеспечивавшие энергией оборонный комплекс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные атаковали высокоточным оружием предприятия военной промышленности в нескольких украинских регионах.

    Также ВС России нанесли удары по газовой инфраструктуре украинских военных возле Запорожья с помощью беспилотников «Герань», и поразили объекты транспортной и военной инфраструктуры украинской армии в двух областях.

    Видео ударов смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

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    1 июля 2026, 18:15 • Новости дня
    В Днепропетровской области уничтожен Просянский элеватор
    В Днепропетровской области уничтожен Просянский элеватор

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Днепропетровской области в результате серии ударов корректируемыми авиабомбами был поражен Просянский элеватор, используемый ВСУ как логистический узел.

    Этот объект являлся одним из крупнейших элеваторов на Украине, сообщает канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» в Max. Он активно использовался противником в качестве важного логистического узла.

    В конце июня российская армия нанесла серию ударов по логистике ВСУ в Днепропетровской области.

    В этом же регионе военные уничтожили базу горюче-смазочных материалов украинских войск.

    Месяцем ранее ракета «Искандер-М» поразила еще один крупный логистический хаб противника.

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    2 июля 2026, 01:25 • Новости дня
    Daily Star: Любовница Ермолаева лишилась обеих ног в результате взрыва в Монако

    Daily Star: В Монако пострадала дочь бывшего украинского зампрокурора Насобина

    Tекст: Антон Антонов

    Тяжело пострадавшей при взрыве в Монако женщиной оказалась 46-летняя Анна Насобина, дочь бывшего зампрокурора Днепропетровской области, пишут Nice Matin и Daily Star. Daily Star называет ее любовницей украинского бизнесмена Вадима Ермолаева.

    «По имеющимся данным, женщиной, тяжело пострадавшей в результате взрыва бомбы в доме украинского олигарха в Монако, оказалась любовница миллиардера, предположительно ставшего целью взрыва», – пишет Daily Star.

    По данным Nice Matin, Насобина в результате взрыва в Монако получила серьезные увечья и потеряла обе ноги. Daily Star уточняет, что ей пришлось перенести ампутацию обеих ног в результате травм, полученных при взрыве.

    Насобина – акционер британской компании Wycombe Square Investments LLP, которая занимается налоговым сопровождением нерезидентов, соучредительница закрытого лондонского клуба Club Eclectique.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские СМИ сообщили о тяжелом ранении находившейся рядом с Ермолаевым женщины.

    Уточнялось, что «официальная жена бизнесмена Вадима Ермолаева, возле дома которого в Монако вечером 29 июня прогремел взрыв, не получила ранения, она физически находилась в другом месте».


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    1 июля 2026, 18:52 • Новости дня
    Царев рассказал о возможном сценарии смены Зеленского на Украине

    Царев назвал двух возможных кандидатов Запада на пост президента Украины

    Царев рассказал о возможном сценарии смены Зеленского на Украине
    @ IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE/apaimages/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Бывший депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что политическая борьба за пост президента Украины фактически началась еще до официального объявления выборов. По его мнению, на Западе уже определились с возможными фигурами, которые могут заменить Владимира Зеленского, а главным претендентом он назвал бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

    Залужного, занимающего сейчас должность посла Украины в Великобритании, вызвали в Киев якобы для обсуждения кадровых вопросов после отставки британского премьера Кира Стармера. Однако, по мнению политика, настоящей целью встречи была попытка убедить бывшего главкома отказаться от участия в будущих президентских выборах, написал Олег Царев в канале Max «Специально для RT».

    «Вначале разговор касался украинско-британских отношений, а потом Зеленский спросил: «Если выборы состоятся осенью, будете ли вы баллотироваться в президенты?» На что Залужный, по словам источников «Украинской правды», ответил: «Да. Буду», – написал Царев.

    По словам экс-депутата, представители украинской власти пытались убедить Залужного, что его участие в выборах может привести к расколу общества, однако эти аргументы не повлияли на его позицию. При этом Царев отметил, что в окружении Зеленского якобы рассматривали вариант с предложением Залужному должности премьер-министра, но переговоры результата не дали.

    Царев считает, что причиной опасений команды Зеленского является высокий уровень доверия к бывшему главкому ВСУ. По его словам, даже украинские социологические исследования показывают преимущество Залужного в возможной президентской гонке.

    «Понятно, чего Зеленский так боится. Даже по украинским соцопросам, которые не выходят без согласования с его офисом и где цифры накручены в его пользу, Залужный впереди с большим отрывом по доверию», – заявил политик.

    Также Царев высказал мнение, что продвижение Залужного связано с поддержкой Великобритании. По его версии, Лондон рассматривает бывшего главкома ВСУ как одного из ключевых кандидатов на пост главы государства, а его политическое продвижение обеспечивают связанные с западными структурами организации.

    Еще одним возможным кандидатом, которого, по мнению Царева, рассматривают на Западе, является украинский боксер Александр Усик. Экс-депутат отметил, что Усик занимает высокие позиции в рейтингах доверия и может восприниматься как более компромиссная фигура.

    «Залужный – представитель «партии войны», Усик – «партии мира». Усик родом из Крыма, русскоязычный, православный, говорит о переговорах – идеальный «компромиссный вариант» для Вашингтона», – написал Царев.

    По мнению политика, западные страны заинтересованы в смене Зеленского из-за накопившихся претензий к его власти, однако при этом не стремятся к кардинальному изменению курса Украины. «Запад устал от Зеленского. И с удовольствием его поменяет – но так, чтобы ничего по сути не изменилось», – полагает Царев.

    Он также считает, что действующий президент Украины будет максимально затягивать вопрос с выборами, поскольку проведение голосования в условиях военного положения остается юридически сложным. «Зеленский это понимает и будет держаться до последнего. Выборы он объявлять не собирается», – заявил экс-депутат.

    В заключение Царев отметил, что политическая кампания на Украине, по его мнению, уже началась, несмотря на отсутствие официальной даты выборов. «Украинская выборная кампания только начинается. Победитель уже определён. И он находится не в Киеве», – написал политик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Украины в Британии Валерий Залужный заявил о готовности баллотироваться в президенты в случае проведения выборов этой осенью.

    На закрытых переговорах в Альпах представители США и Британии поддержали выдвижение Залужного на пост президента Украины.

    По данным соцопроса издания «Деловая столица» Залужный лидировал в рейтинге доверия украинцев.

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    1 июля 2026, 18:32 • Новости дня
    Гражданину Украины в Германии предъявлены обвинения по делу «Северных потоков»

    Прокуратура ФРГ предъявила обвинения гражданину Украины по делу «Северных потоков»

    Гражданину Украины в Германии предъявлены обвинения по делу «Северных потоков»
    @ Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Прокуратура ФРГ выдвинула первые официальные обвинения в рамках дела о подрыве «Северного потока».

    Генеральная прокуратура Германии выдвинула первые официальные обвинения в рамках расследования диверсий на магистралях «Северный поток», передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщает ARD. Главным фигурантом громкого уголовного дела стал гражданин Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года суд ФРГ арестовал подозреваемого в подрыве газопроводов гражданина Украины Сергея К.

    В сентябре прошлого года польская полиция задержала под Варшавой еще одного фигуранта дела Владимира Ж.

    Летом прошлого года Генпрокуратура Германии обвинила Сергея К. в координации диверсии с борта яхты «Андромеда».

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    1 июля 2026, 13:02 • Новости дня
    Рада одобрила создание скандального пантеона украинских националистов

    Депутат Рады Железняк заявил о принятии закона о создании национального пантеона

    Рада одобрила создание скандального пантеона украинских националистов
    @ Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Верховная рада проголосовала за закон об учреждении «украинского национального пантеона», сообщил депутат парламента Ярослав Железняк.

    Украинский парламент поддержал законопроект об учреждении специального мемориала, передает РИА «Новости». Ожидается, что туда войдут члены признанной в России экстремистской и запрещенной Украинской повстанческой армии.

    Депутат Ярослав Железняк подтвердил итоги состоявшегося голосования. «Парламент одобрил проект закона № 15360 – создание украинского национального пантеона. За основу и в целом – 287 депутатов», – написал политик.

    Ранее документ внес на рассмотрение Владимир Зеленский. Инициатива уже спровоцировала дипломатический конфликт. Пресс-секретарь польского правительства Адам Шлапка отметил, что подобные шаги Киева серьезно усиливают напряженность в двусторонних отношениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала о планах киевских властей создать масштабный мемориал националистам.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эту инициативу государственным прославлением нацистских преступников.

    Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предрек Украине тяжелые последствия из-за строительства подобного пантеона.

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    1 июля 2026, 12:57 • Новости дня
    ВС России поразили цех по производству двигателей для ракет «Нептун»

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение цеху по производству двигателей для крылатых ракет «Нептун» и месту их хранения.

    Кроме того, удары наносились по используемым ВСУ объектам топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры, складам горючего, логистическому центру, площадкам подготовки и запуска БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах, говорится в канале Max Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты семь управляемых авиабомб, оперативно-тактическая ракета большой дальности и 602 беспилотника.

    Силами Черноморского флота в центральной части Черного моря уничтожены два украинских безэкипажных катера.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 172 573 беспилотника, 664 ЗРК, 29 985 танков и других бронемашин, 1751 боевая машина РСЗО, 35 585 орудий полевой артиллерии и минометов, 65 333 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне Черноморский флот уничтожил семь безэкипажных катеров ВСУ.

    До этого ВС России нанесли удар по топливной и транспортной инфраструктуре ВСУ.

    Ранее ВС РФ нанесли групповой удар по украинскому НПЗ в Кременчуге.

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    1 июля 2026, 19:38 • Новости дня
    Бронзовую скульптуру Пушкина похитили в немецком городе Хемер
    Бронзовую скульптуру Пушкина похитили в немецком городе Хемер
    @ t.me/RusEmbDeu/Polizei Hemer

    Tекст: Ольга Иванова

    Неизвестные злоумышленники украли бронзовый монумент русскому поэту Александру Пушкину, установленный в немецком Хемере более тридцати лет назад.

    В городе Хемер на территории Германии похитили бронзовую скульптуру Александра Пушкина, сообщает RT. Монумент был передан немецкой стороне в 1994 году российским городом-побратимом Щелково.

    Изначально скульптура задумывалась как важный символ укрепления взаимопонимания и развития дружественных связей между народами двух стран.

    Российское посольство в Германии выразило обеспокоенность в связи с произошедшим инцидентом. Дипломатическое представительство сообщило, что находится в постоянном контакте с местными властями и правоохранительными органами для выяснения всех обстоятельств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной 2024 года злоумышленники осквернили мемориал советским воинам в немецком городе Пренцлау.

    В апреле прошлого года вандалы в Одессе накинули петлю на памятник Александру Пушкину.

    В мае текущего года неизвестные повредили надгробия советских солдат на Центральном кладбище Вены.


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    2 июля 2026, 03:23 • Новости дня
    Российские войска нанесли ракетные удары по целям в Киеве
    Российские войска нанесли ракетные удары по целям в Киеве
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    После атаки БПЛА российские войска нанесли ракетные удары по целям в Киеве, сообщают украинские СМИ со ссылкой на Воздушные силы Украины, а также российские военкоры.

    Воздушные силы Украины сообщили об атаковавших с севера баллистических ракетах.

    «Военкоры Русской весны» пишут, что «не менее 30 баллистических ракет ударили по столице Украины», еще около 20 крылатых ракет, «Калибры» и  Х101, «приближаются» к городу.

    «Киев в огне после массированных ударов», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве на фоне атаки ударных БПЛА прогремели взрывы и была объявлена воздушная тревога.

    Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил атаку БПЛА и сообщил о масштабном пожаре в Деснянском и Шевченковском районах города.

    В Киеве загорелся популярный у иностранных наемников отель CityHotel Residence.

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    2 июля 2026, 12:30 • Новости дня
    Эксперт объяснил выбор целей для массированного удара по Киеву

    Военный эксперт Кнутов: Удары по Киеву повышают безопасность регионов России

    Эксперт объяснил выбор целей для массированного удара по Киеву
    @ Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Целями российских ударов по Киеву стали предприятия по сборке ракет и дронов дальнего радиуса действия, а также склады топлива, которое используется ВСУ в зоне СВО. Таким образом Россия защищает безопасность не только военных на фронте, но и мирного населения регионов в глубине своей территории, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Судя по данным Минобороны, во время ночных ударов по Киеву было применено несколько десятков ракет – это достаточно серьезная цифра, учитывая, что они работали по ключевым целям, расположенным в украинской столице», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Он привел информацию российского военного ведомства о том, что под атаку попало агрегатно-детальное предприятие радиоэлектронной промышленности ООО «Радионикс» – ключевая научно-производственная база, выпускающая системы управления крылатых ракет большой дальности наземного базирования «Фламинго».

    Также завод выпускает оперативно-тактические ракеты Fire Point-7,-9, управляемые ракеты «Нептун-МД» и зенитные управляемые ракеты проекта «Клон». «Согласно сообщению Минобороны, продукция предприятия напрямую влияет на боевые возможности Воздушных сил Украины и их способность противостоять системам ПВО. Это ключевое звено в ракетном производстве республики», – заметил Кнутов.

    «Поражение предприятия важно еще и потому, что украинские и немецкие специалисты сейчас дорабатывают Fire Point для увеличения дальности действия до тысячи км. А «Фламинго» они планируют усовершенствовать, установив систему наведения ракет Taurus», – пояснил спикер.

    Также в Киеве было поражено сборочное предприятие радиоэлектронной промышленности ООО «Научно-производственная компания «Атлон Авиа». По данным Минобороны, это одно из опорных предприятий ВПК Украины, обеспечивающее ВСУ беспилотными летательными аппаратами большой дальности Ан-196 «Лютый», ударными БПЛА «Магура УА», а также БПЛА других типов и барражирующими боеприпасами.

    Кроме того, удар был нанесен по сборочному предприятию авиационной промышленности ГП «Антонов». Это основная производственная база разработки и выпуска пилотируемых летательных аппаратов военного назначения, а также сборки и модернизации БПЛА «Лютый».

    «Собственно, «Лютый» используется чаще всего для ударов по нашим жилым объектам, социальной инфраструктуре. Они применялись, в том числе в ходе недавних массовых атак по российским регионам. Таким образом, уничтожение мест их производства – это операция для количественного и качественного снижения ударного потенциала ВСУ и обеспечения безопасности наших мирных жителей», – детализировал эксперт.

    Помимо этого, атаке подвергся ракетный агрегатно-детальный «Киевский радиозавод», осуществляющее модернизацию прицельных комплексов для всех типов танков и БМП, выпуск оптических прицелов и приборов наведения для бронетехники. «Кроме того, по данным Минобороны, интегральные схемы, элементы микросборок для ЗРК, РЭБ и авиационной техники, выпускаемые предприятием, напрямую влияют на боевые возможности данных систем, состоящих на вооружении ВСУ», – продолжил аналитик.

    Также было поражено предприятие «Киев-25», выпускающее программно-аппаратные средств комплекса радиоэлектронной борьбы «Лима». «Это системы для борьбы с нашими БПЛА «Герань». Они используются для подмены навигационных сигналов в системах наведения высокоточных средств поражения. Их цель – мешать запуску, полетам и атакам российских ударных беспилотников. В результаты работы украинских РЭБ дрон может попадать в пустырь, вместо ранее заданной цели», – объяснил собеседник.

    Кнутов указал и на важность атаки по транспортно-логистическому центру «МЛП-Чайка», где хранятся БПЛА, боевые части и боеприпасы к ним, а также различные комплектующих к вооружению и технике, поступающим из-за рубежа. «Это первоначальное звено украинского ВПК и снабжения ВСУ. Поражение объекта означает, что дроны не будут собраны, а подбитая в зоне СВО техника – отремонтирована. Украинские подразделения получат меньше поддержки, что поспособствует продвижению российских сил», – детализировал он.

    Принципиальный момент, по словам аналитика – удар по складу горюче-смазочных материалов «Киев-3» (ООО «Грандтерминал»), обеспечивающий поставки дизельного топлива с линейной производственно-диспетчерской станции Новоград-Волынский для воинских частей киевского гарнизона, в том числе обеспечивающих противовоздушное прикрытие военных объектов. Кроме того, дизельное топливо с данного склада направляется подразделениям ВСУ в зону боевых действий.

    «Топливо с этих станций идет прямиком в части ВСУ, воюющие в Донбассе. Важность уничтожения этого пункта обусловлена еще и тем, что Новоград-Волынский расположен недалеко от границы с Румынией и используется для западной военной поддержки Киева. Наши удары создают серьезные проблемы украинским силам в логистике», – добавил собеседник.

    «Противник хранит бензин для военных под видом гражданского в черте Киева. Банковая по привычке использует мирное население в качестве живых щитов. Мы уничтожаем ресурс, который будет использоваться ВСУ непосредственно в зоне СВО. Украина сама делает свою столицу линией боевого соприкосновения», – резюмировал Кнутов.

    Ранее Минобороны России в своем канале в Max сообщило, что Вооруженные силы нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования и ударными БПЛА по предприятиям военной промышленности, объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве.

    Также была поражена инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Атака была проведена в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру, отметило ведомство.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Минобороны России меняет тактику борьбы с беспилотниками: мобильные группы получают FPV-перехватчики, а сами дроны – искусственный интеллект. Эти меры, по его словам, в совокупности с объединением ПВО в единую сеть должны повысить защиту тыловых районов.

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