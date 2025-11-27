Tекст: Денис Тельманов

Италия передала Германии подозреваемого в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» гражданина Украины Сергея Кузнецова спустя более трех месяцев с момента задержания, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

По данным источников в органах правосудия ФРГ, Кузнецов в ближайшее время прибудет в Карлсруэ, где расположено главное управление Генпрокуратуры Германии.

В публикации отмечается, что уже 28 ноября Кузнецов должен предстать перед следственным судьей, который определит для него дальнейшую меру пресечения.

Далее ожидается, что слушания по делу будут организованы в Гамбурге. Власти Германии продолжают расследование обстоятельств диверсии на стратегических объектах энергетики в Балтийском море.

Как писала газета ВЗГЛЯД, результаты расследования диверсий на «Северных потоках» угрожают единству Европы и ослабляют поддержку Киева со стороны Германии.

Варшава встала на опасный путь, предоставляя Киеву право бить по объектам России в Европе, что может спровоцировать глобальную войну на континенте.

Президент Владимир Путин отметил, что несмотря на подрыв «Северных потоков», поставки российского газа начали расти благодаря переориентации на другие рынки.

