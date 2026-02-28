Tекст: Дмитрий Зубарев

Запад не справился с обеспечением Украины системами ПВО по программе PURL, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Politico. В материале говорится: «Промышленность не смогла ускорить ни производство, ни процессы утверждения устаревших систем, чтобы удовлетворить критическую потребность Киева в противовоздушной обороне».

По данным издания, даже несмотря на закупки вооружений из американских запасов для передачи Киеву, ситуация осложняется нехваткой ресурсов в западном военно-промышленном комплексе и длительным циклом поставок из США. Основная проблема связана с ракетами для комплексов ПВО Patriot, которые Европа пытается приобрести для Украины.

Один из помощников американского конгрессмена на условиях анонимности заявил: «Это беда для всех, она не сулит ничего хорошего. В том смысле, что мы не сможем это сделать. Нам нужно проснуться». Автор статьи отмечает, что сами комплексы Patriot получить крайне сложно из-за их нехватки даже у США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны Финляндии направило Киеву 30-й пакет военной помощи. Страны НАТО усилили давление на союзников, требуя увеличить поставки оружия США на Украину. Германия выделила 500 млн долларов на закупку американского вооружения для Киева.