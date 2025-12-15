Трамп не может игнорировать возможную реакцию России и Китая, которая обязательно будет, учитывая их интересы в Венесуэле и вложенные в нее суммы. Разумеется, ни Москва, ни Пекин не будут воевать за Венесуэлу напрямую, но ведь и в Корее, и во Вьетнаме напрямую не воевали.0 комментариев
Боец «Ахмата» Максимус рассказала о мотивации перешедших в ВС России военных ВСУ
Некоторые украинские военнослужащие выбирают службу в ВС России после разочарования действиями киевского режима, заявила боец отряда «Ахмат» Наталья Максимус.
Военнослужащая спецназа «Ахмат» Наталья Максимус рассказала, что у украинских военных значительно снизился боевой дух, и многие из них рассматривают возможность перехода на сторону России. Она подчеркнула, что бойцы ВС России не отвергают перебежчиков, а предоставляют шанс на реабилитацию и участие в боевых действиях уже против ВСУ, передает ТАСС.
По словам Максимус, часть бывших украинских военных после перехода принимают активное участие в боях на стороне России, мотивированные личными трагедиями и разочарованием от действий киевских властей.
«Кстати, даже есть очень хорошие ребята, мотивированные уже против той, украинской стороны, которая обманула, убила их семью и много чего плохого для них сделала», – сказала она на экспозиции в Доме прав человека.
Максимус также рассказала, что среди пленных украинских военных были женщины. Она находится на Донбассе с 2014 года, куда приехала по приглашению друзей из футбольного клуба «Шахтер». Первоначально она думала, что будет защищать Донбасс, но после отказа перейти на сторону Украины примкнула к ополчению. Сейчас Максимус служит в подразделении «Ахмат» Минобороны России.
Бывший военнослужащий ВСУ с позывным «Капибара» отметил отсутствие подготовки и хаос в подразделении как причины перехода на сторону России. Сейчас он состоит в добровольческом отряде имени Александра Матросова вместе с другими бывшими военными ВСУ.