    14 декабря 2025, 20:50 • Политика

    Прощание Европы с Америкой причинило боль Мерцу
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Германию ждет сложное принятие новых реалий международной ситуации. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что эпоха Pax Americana («Американского мира») для Европы подошла к концу. По словам канцлера, это требует значительного пересмотра европейской и немецкой политики. Эксперты отмечают: процесс окажется тяжелым для Берлина, поскольку страна долгое время опиралась на интересы трансатлантического сообщества.

    Десятилетия эпохи Pax Americana (Американского мира) закончились как для Германии, так и для всей Европы в целом. Об этом, выступая на партийном съезде Христианско-социального союза (ХСС) в Мюнхене, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. «США сейчас очень агрессивно реализуют собственные задачи, а это значит, что нам тоже следует отстаивать наши интересы», – цитирует его издание Tagesspiegel.

    На этом фоне канцлер призвал не верить, что после ухода Дональда Трампа политика Штатов значительным образом изменится. «Не верьте, что это краткосрочное явление», – сказал он, добавив, что с новым президентом США ситуация, вероятно, может ухудшиться. В сложившейся ситуации, однако, для Берлина важно «как можно дольше» сохранять НАТО.

    Таким образом, Мерц считает, что сегодня «в мировых и экономических центрах власти» происходят «тектонические сдвиги». Их масштаб станет понятен лишь со временем, однако уже сейчас понятно: Германии «нельзя увязнуть во внутренних дебатах». «Однажды нас не спросят, поддерживали ли мы систему пенсионного обеспечения годом больше или годом меньше», – подчеркнул он.

    Что действительно же будет интересовать потомков, по мнению канцлера, так это в полной ли мере действующее правительство внесло вклад «в сохранение свободы, мира, открытого общества и рыночной экономики». На развитии последней Мерц сделал особый упор: «Мы не можем ставить защиту окружающей среды выше сохранения нашего промышленного ядра».

    По его оценке, забота об экологии долгие годы замедляла развитие ФРГ. Теперь же Германии предстоит вернуть конкурентоспособность. Важные перемены ждут и военную службу: канцлер поддержал идею введения добровольного призыва в армию молодежи.

    Но если этого окажется недостаточно, стране предстоит придать данным мерам и обязательный характер. В то же время, канцлер предупредил граждан, что Россия, в случае победы в конфликте на Украине, якобы «не будет останавливаться» на достигнутом, пишет Politico.

    Яркое выступление Мерца удивило внешних наблюдателей. Так, сенатор Алексей Пушков назвал слова канцлера «признанием крупного геополитического сдвига, в которые не все еще верят, но который надвигался достаточно давно». «Процесс запущен. Как говорил Черчилль, «это еще не конец и даже не начало конца, но, возможно, это конец начала», – пояснил он.

    Напомним, в обновленной стратегии национальной безопасности США отмечается, что Европа сталкивается с угрозой «стирания» собственной идентичности на фоне проблемы нерегулируемой миграции. Также в документе выражаются опасения по поводу будущего демократии в ЕС, где активно преследуются представители правых партий.

    На этом фоне Штаты постулируют, что они готовы играть более активную роль в делах континента, в том числе путем культивирования сопротивления нынешнему пути Европы». Кроме того, в стратегии подчеркивается, что именно Брюссель на сегодняшний день препятствует урегулированию конфликта на Украине.

    «Формирование Фридриха Мерца как политика проходило во времена пика европейско-американских отношений.

    Тогда многим в ЕС действительно казалось, что правила игры, заложенные в 90-х годах, окажутся вечными. Крушение этой идеи трансатлантического единства переживается этим поколением очень тяжело», – сказал Артем Соколов, научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований.

    «И Мерц в этом плане исключением не является. Уверен, что текущий упадок диалога Брюсселя и Вашингтона воспринимается им с большой болью, ведь речь идет не только о двустороннем диалоге с Америкой, но и о необходимости пересмотра целой картины мира, которая была крайне удобной для европейцев», – поясняет он.

    «Если раньше ЕС мог полностью положиться на Штаты в военном плане, то сегодня это невозможно. Гарантии безопасности со стороны США «разрыхляются», поэтому той же ФРГ приходится брать на себя больше ответственности, что подразумевает существенное увеличение расходов на содержание и модернизацию армии», – говорит собеседник.

    «Соответственно, речь Мерца также была призвана объяснить немцам необходимость «затягивания поясов» ради нужд Бундесвера.

    Параллельно для этой же цели используется и образ России как якобы наиболее вероятного агрессора. Но насколько успешным окажется милитаристский курс канцлера – большой вопрос», – акцентирует эксперт.

    «Все-таки полностью заменить США в сфере защиты Европы в кратчайшие сроки не получится – слишком велика была роль Штатов. Кстати, еще одним фактором, оказавшим влияние на речь Мерца, стала недавняя американская стратегия национальной безопасности, в которой Дональд Трамп достаточно подробно изложил свои взгляды на роль ЕС в мире», – продолжает он.

    «И этот шаг, конечно, меняет очень многое. Впервые личные воззрения действующего главы Белого дома перенесены в документальный вид, который будет обязывать Штаты считаться с заданной траекторией даже после возможной смены лидера. Это говорит о том, что текущий курс администрации США окажется как минимум среднесрочным», – уточняет собеседник.

    «А значит, Германии придется переосмыслить подходы и к внешней политике.

    Долгие годы ФРГ рассматривала трансатлантические интересы как свои собственные. Теперь же эта «идиллия» разрушена Штатами, которые вспомнили, что их цели могут расходиться с задачами Европы», – рассуждает Соколов.

    Берлин неожиданно возглавил процесс эмансипации ЕС от Америки, отмечает германский политолог Александр Рар. «США потеряли стратегический интерес к Старому Свету и теперь ориентируются на АТР. Фридрих Мерц на этом фоне предлагает союзу новый путь, которому, однако, пока не понятно – будут ли следовать другие члены объединения», – сказал он.

    «Интересно, что развод Штатов и ЕС произошел из-за России. Америка не станет воевать с Москвой из-за Украины, а Германия, Франция, Британия и Бельгия не хотят, чтобы Киев вошел в орбиту РФ. Соответственно, когда Мерц говорит о собственных интересах, он намекает на переосмысление геополитических приоритетов, необходимость чего в ЕС не замечалась в контексте конфликта на Украине», – подчеркивает Рар.

    Принятие Штатами новой стратегии национальной безопасности совершенно точно послужило главным рычагом для столь жесткой речи Фридриха Мерца,

    соглашается Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ. «Этот документ буквально превратился в холодный душ для Брюсселя», – говорит он.

    «Однако у некоторых европейцев до сих пор теплится надежда на то, что Трамп – все-таки эксцесс для американской дипломатии. В этом контексте им кажется, что все вернется на круги своя, как только к нему на смену придет новый прогрессивный политик. Но подобные суждения – тотальная ошибка, о чем и говорит Мерц», – уточняет собеседник.

    «Европа столкнулась с качественно изменившейся политикой Штатов. И теперь Брюсселю предстоит научиться жить с США, которые ставят собственные интересы на первое место. Если Европа и Германия в частности научатся делать также, то данный процесс пройдет более плавно и, возможно, отношения с Вашингтоном гармонизируются», – считает эксперт.

    «Некоторые члены ЕС уже поняли, в какую сторону дует ветер. Та же Венгрия, например, давно руководствуется собственными интересами, оставляя трансатлантическую солидарность в графе дипломатических приоритетов на втором месте.

    Это делает Будапешт более надежным и понятным игроком.

    Что касается использования Мерцем темы России в качестве наиболее вероятной угрозы для Европы, то здесь также нет ничего удивительного. Москва сотню раз говорила о том, что она не собирается нападать на ЕС. Да и с точки зрения здравого смысла подобный шаг совершенно не нужен РФ. Тем не менее, для граждан союза наша страна до сих пор является самым понятным претендентом на звание противника», – продолжает собеседник.

    «Заигрывание с этой темой необходимо Мерцу, на мой взгляд, в первую очередь для экономического подъема. Милитаризация позволяет без каких-либо споров в обществе пустить деньги на восстановление промышленности, а также направить капитал на модернизацию логистической инфраструктуры», – заключил Козюлин.

