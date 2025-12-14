  • Новость часаЭксперт: Торг Зеленского за отказ Украины от НАТО смешон на фоне позиции Трампа
    Игорь Караулов Игорь Караулов Декабристам не хватило компетентности

    Трудно представить, что сделали бы радетели народной свободы, окажись в их руках Россия в случае успеха восстания. Замечание Ленина – «страшно далеки они от народа» – и сегодня кажется справедливым. Но заговорщики также были далеки и от государственного управления, и от понимания истории.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Почему Пушкин не стал декабристом

    Мы говорим «декабристы», подразумеваем – «Пушкин». Конечно же, нет. Эту чушь придумали большевики. На самом деле, между декабризмом и Пушкиным – пропасть.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США вынуждено играют в «Ключевую пятерку»

    Хозяин Белого дома решил, что лучше не бороться с неизбежным, а попытаться организовать переформатирование мира по своим правилам, в рамках «Ключевой пятерки».

    14 декабря 2025, 18:40 • Справки

    Новогодние направления 2026 года: популярные маршруты по России и за рубежом

    @ Пелагия Тихонова/РИА Новости

    Длительные новогодние каникулы ожидают россиян в сезон 2025/2026 годов. Рассказываем, в какие города России и иностранные государства можно отправиться в это время самым простым и дешевым способом (в том числе в случае зарубежных поездок без виз) и чем более всего примечательны эти направления.

    Согласно постановлению правительства РФ от 24 сентября 2025 года № 1466, новогодние каникулы в 2026 году продлятся 8 дней – с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Продолжительность выходных создаёт возможности для путешествий как по России, так и за рубеж.

    Новогодняя столица России 2026 года

    В 2026 году новогодней столицей России стала Рязань (во второй раз после 2020 года). Город подготовил масштабную праздничную программу с центральными мероприятиями на площадях, культурными событиями и развлекательными активностями для туристов всех возрастов.

    Основная локация праздника – Лыбедский бульвар в историческом центре города рядом с цирком, в шаговой доступности от Рязанского кремля. Главная сцена установлена перед цирком. Пространство разделено на восемь тематических зон: процветающую, креативную, торговую, художественную, хлебную, семейную, спортивную и индустриальную. На территории разместились новогодние арт-объекты, фотолокации, каток, спортивная площадка, фудкорты и ярмарка.

    Популярные направления внутри России

    Санкт-Петербург

    Северная столица традиционно входит в тройку самых востребованных направлений для новогодних путешествий. Город предлагает:

    • Музеи: Эрмитаж, Русский музей, Кунсткамера, Эрарта.

    • Праздничная иллюминация на Невском проспекте и Дворцовой площади.

    • Театральные постановки в Мариинском и Александринском театрах.

    • Рестораны с новогодними банкетами.

    Синоптики обещают по-настоящему зимнюю сказку: небольшой мороз от -2 до -5 градусов Цельсия и, вероятно, без слякоти.

    Великий Устюг

    Путешествие на родину Деда Мороза в Великий Устюг – вариант для поездки с детьми на Новый год в декабре 2025 и январе 2026. Резиденция зимнего волшебника делится на две части:

    • Городская резиденция на проспекте Советском с экскурсиями по дворцу.

    • Дом моды, где можно изготовить игрушку своими руками.

    • Почта Деда Мороза для отправки писем с пожеланиями.

    Погода в Великом Устюге соответствует новогоднему настроению: пушистый снег и мороз около -12 градусов Цельсия.

    Калининград

    Идеальный вариант для тех, кто хочет почувствовать европейский дух, не выезжая за пределы России. Новый год у Балтийского моря, прогулки по улочкам с немецкой архитектурой, экскурсии в замки и форты, уютные рождественские ярмарки.

    В новогоднюю ночь на площади Победы устанавливается 30-метровая ёлка и проводится праздничный салют. Калининград встречает Новый год на час позже центральной России.

    Карелия

    Направление для любителей зимней природы и активного отдыха:

    • Туры на собачьих упряжках в питомниках под Петрозаводском, Сортавалой, Чалной.

    • Катание на снегоходах – от коротких маршрутов до многодневных приключений.

    • Глэмпинги на островах Ладожского озера.

    • Отдых на берегу Онежского озера.

    Золотое кольцо России

    Маршрут включает города: Суздаль, Владимир, Ярославль, Кострому, Ростов Великий, Углич. Программы предусматривают:

    • Посещение древних монастырей и храмов.

    • Музей деревянного зодчества и Щурово городище в Суздале.

    • Театрализованные представления в Ярославском кремле (неверно: Новгородский кремль находится в Великом Новгороде).

    • Народные гуляния и ярмарки на центральных площадях.

    Горнолыжные курорты

    Краснодарский край (Красная Поляна, Роза Хутор):

    • Горнолыжные трассы разного уровня сложности.

    • Термальные источники.

    • Развитая инфраструктура отелей и ресторанов.

    Кавказ (Приэльбрусье, Домбай):

    • Катание на высокогорных склонах.

    • Восхождения для подготовленных туристов.

    • Национальная кухня.

    Алтай:

    • Горные тропы.

    • Катание на снегоходах и квадроциклах.

    • Уединённые базы отдыха.

    Арктические направления

    Мурманская область (Мурманск, Териберка):

    • Наблюдение за северным сиянием.

    • Катание на собачьих упряжках.

    • Глэмпинги на побережье Баренцева моря.

    • Арктическая кухня.

    Камчатка (Петропавловск-Камчатский):

    • Горнолыжные склоны.

    • Термальные источники.

    • Свежайшая икра и камчатский краб на рыбных рынках.

    • Встреча Нового года на 9 часов позже центральной России (неверно: разница во времени с Камчаткой – 8 часов).

    Страны безвизового въезда для российских граждан

    Белоруссия

    Понадобится только российский паспорт, если планируется оставаться в стране до 90 дней. Прямые рейсы до Минска есть из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Казани, Калининграда, Екатеринбурга.

    Программа в Минске:

    • Музей пивоварения «Аливария».

    • Новогодние клубы и бары с праздничными вечеринками.

    • Прогулки по центру города с европейской архитектурой.

    • Посещение Несвижского и Мирского замков.

    Киргизия

    Загранпаспорт не понадобится, пустят с российским. Без регистрации в Кыргызстане разрешают находиться до 30 дней. Авиасообщение из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани.

    Варианты отдыха:

    • Горнолыжные курорты в окрестностях Бишкека.

    • Многодневные походы для подготовленных туристов.

    • Отдых на берегу озера Иссык-Куль.

    • Знакомство с национальной кухней.

    Климат: зимой в горах температура опускается до -10...-15 градусов, в Бишкеке около -5 градусов.

    Казахстан

    Въезд по внутреннему паспорту РФ на срок до 90 дней. Прямые рейсы в Алматы, Астану, Шымкент из большинства крупных городов России.

    Новогодние направления:

    • Алматы: горнолыжный курорт Шымбулак, каток Медео, городские достопримечательности.

    • Астана: современная архитектура, музеи, торговые центры.

    • Боровое: зимний отдых на природе в окружении гор и озёр.

    Температура в Алматы: от -5 до -10 градусов, в Астане: от -15 до -20 градусов.

    Армения

    Безвизовый въезд по загранпаспорту на срок до 180 дней. Регулярные рейсы в Ереван из Москвы, Санкт-Петербурга, других городов.

    Программа отдыха:

    • Ереван: Каскад, площадь Республики, Коньячный завод «Арарат».

    • Озеро Севан зимой.

    • Горнолыжный курорт Цахкадзор.

    • Монастырские комплексы: Гегард, Хор Вирап, Татев.

    • Погода: в Ереване около 0 градусов, в горах -5...-10 градусов.

    Узбекистан

    Безвизовый режим на 60 дней по загранпаспорту. Прямые рейсы в Ташкент, Самарканд, Бухару.

    Новогодний отдых:

    • Ташкент: Чорсу базар, музей Амира Тимура, современные районы.

    • Самарканд: площадь Регистан, мавзолей Гур-Эмир, обсерватория Улугбека.

    • Бухара: исторический центр, медресе, торговые купола.

    • Хива: древний город-музей Ичан-Кала.

    Температура: днём около +5...+10 градусов, ночью возможны небольшие заморозки.

    Абхазия

    Въезд по внутреннему паспорту РФ. Доступен автомобильный и железнодорожный транспорт через КПП «Псоу».

    Отдых в Абхазии:

    • Гагра и Пицунда: прогулки по набережной, санатории.

    • Сухум: ботанический сад, Беслетский мост.

    • Новый Афон: монастырь, Новоафонская пещера.

    • Рицинский национальный парк: озеро Рица, горные пейзажи.

    Климат: температура около +10...+15 градусов, возможны дожди.

    Южная Осетия

    Въезд по внутреннему паспорту. Автомобильное сообщение через Транскавказскую магистраль (при благоприятных погодных условиях).

    Варианты программы:

    • Цхинвал: музеи, памятники.

    • Горнолыжные трассы.

    • Термальные источники.

    • Горные маршруты для опытных туристов.

    Зимой температура от -5 до -15 градусов.

    Сербия

    Безвизовый въезд по загранпаспорту на срок до 30 дней. Прямые рейсы в Белград из Москвы.

    Новогодняя Сербия:

    • Белград: крепость Калемегдан, улица Скадарлия, ночная жизнь.

    • Нови-Сад: крепость Петроварадин, старый город.

    • Горнолыжные курорты: Копаоник, Златибор.

    • Монастыри и национальные парки.

    Погода: около 0...+5 градусов, в горах -5...-10 градусов.

    Турция

    Безвизовый въезд на срок до 60 дней. Регулярные рейсы в Стамбул, Анталию, Анкару из множества российских городов.

    Направления:

    • Стамбул: исторический центр, Босфор, рождественские базары.

    • Анталия: средиземноморское побережье, температура около +15 градусов.

    • Каппадокия: пещерные города, полёты на воздушных шарах.

    • Памуккале: термальные источники и травертиновые террасы.

    ОАЭ

    Безвизовый въезд на 90 дней. Прямые рейсы в Дубай, Абу-Даби, Шарджу.

    Новый год в ОАЭ:

    • Дубай: грандиозный фейерверк у башни Бурдж-Халифа, торговые моллы, пляжи.

    • Абу-Даби: мечеть шейха Зайда, Ferrari World, культурные центры.

    • Температура около +20...+25 градусов.

    Таиланд

    Безвизовый въезд на 30 дней. Прямые рейсы в Бангкок, Пхукет из Москвы и других городов (возможны пересадки).

    Тропический Новый год:

    • Бангкок: храмы, рынки, ночная жизнь.

    • Пхукет, Паттайя, Самуи: пляжный отдых.

    • Чианг-Май: горы, храмы, национальные парки.

    • Температура +28...+32 градуса.

    Китай

    С 15 сентября 2025 до 14 сентября 2026 граждане России могут посетить Китай без визы. Находиться в стране без визы можно до 30 дней, ограничений по количеству въездов или общему сроку пребывания нет.

    Для совершения поездки гражданину России нужен только действующий заграничный паспорт. Въехать без визы можно в деловых, туристических, экскурсионных целях, для посещения родственников и друзей или в рамках обмена.

    Новогодние направления в Китае:

    • Пекин: Запретный город, Великая Китайская стена, храм Неба, зимние праздничные мероприятия.

    • Шанхай: современные небоскрёбы, исторический квартал Бунд, сады Юйюань.

    • Гуанчжоу: кантонская кухня, телебашня, рынки.

    • Харбин: фестиваль ледяных скульптур (один из крупнейших в мире).

    • Сиань: терракотовая армия, древние городские стены, мусульманский квартал.

    Климат зависит от региона:

    • Пекин: от -5 до -10 градусов.

    • Шанхай: около 0...+5 градусов.

    • Гуанчжоу: около +10...+15 градусов.

    • Харбин: от -15 до -25 градусов.

    Гражданам России для посещения Гонконга на срок до 14 дней виза не требуется. Гражданам России для посещения Макао на срок до 30 дней виза не требуется.

    Особенности поездки в Китай:

    • Прямые рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, других крупных городов России.

    • Для расчётов рекомендуется использовать Alipay или WeChat Pay.

    • Необходима регистрация по месту пребывания в течение 24 часов после прибытия.

    • Внутренние перемещения: высокоскоростные поезда, самолёты, автобусы.

    Египет

    По прибытии в аэропорт нужно оформить туристическую визу на месяц, она стоит 25 долларов. Прямые рейсы из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

    Ориентировочная температура: около +20 градусов Цельсия. Пляжный отдых, дайвинг, экскурсии к пирамидам.

    Рекомендации по раннему бронированию

    Спрос на новогодние туры растёт с каждым месяцем. Раннее бронирование (за 2--3 месяца) обеспечивает:

    • Более широкий выбор отелей и мест размещения.

    • Цены ниже на 15-25 % по сравнению с декабрём.

    • Возможность выбора оптимальных дат и программ.

    • Гарантированное наличие мест в популярных ресторанах.

    Продолжительные новогодние каникулы 2026 года создают условия для разнообразного отдыха – от спокойного семейного путешествия по историческим городам до активного горнолыжного отдыха или пляжного отпуска в тёплых странах. Безвизовый режим с множеством государств упрощает организацию поездки и расширяет географию доступных направлений для встречи Нового года.

    Банк России подает иск против бельгийского депозитария Euroclear из-за замороженных российских активов. Регулятор заявил, что такой шаг обусловлен планами Еврокомиссии о бессрочной заморозке средств ЦБ и намерением использовать активы в интересах третьих лиц. Как этот иск Центробанка повлияет на Бельгию и остальные страны Европы на фоне «ключевой недели», в течение которой будет приниматься решение о будущем финансировании Украины? Подробности

    В американской версии мира сместились центры силы

    Администрация Дональда Трампа продолжает переосмыслять подходы к международной политике. Так, в Белом доме обсуждается идея создания Core 5, «Ключевой пятерки», формата диалога между великими державами, к которому должны присоединиться Россия, Китай, Индия и Япония. Эксперты рассуждают: это намеренный вброс или попытка перенастроить сложившийся миропорядок? Подробности

    Оценка декабристов в России будет зависеть от Украины

    Ровно 200 лет назад началось восстание декабристов на Сенатской площади. В преддверии юбилея министр юстиции РФ Константин Чуйченко осудил попытку переворота и заявил, что «лучше бы декабристы не будили Герцена», однако отказался считать их иностранными агентами. Кто же они тогда? Подробности

    Лукашенко стал наказывать Литву за мелкие и крупные подлости

    Все последние годы Литва постоянно шантажировала и грабила Белоруссию, но внезапно за последние недели ситуация перевернулась. Теперь дело обстоит так, что белорусский лидер Александр Лукашенко выставляет Вильнюсу требования – и некоторые из них уже удовлетворены. О чем идет речь и как такое произошло? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Новогодние направления 2026 года: популярные маршруты по России и за рубежом

      Длительные новогодние каникулы ожидают россиян в сезон 2025/2026 годов. Рассказываем, в какие города России и иностранные государства можно отправиться в это время самым простым и дешевым способом (в том числе в случае зарубежных поездок без виз) и чем более всего примечательны эти направления.

    • Как узнать свой номер телефона: шесть пошаговых инструкций

      Владельцы новых сим-карт и пользователи нескольких устройств иногда сталкиваются с необходимостью уточнения собственных контактных данных. Мы подготовили подробный гид по шести основным способам уточнения контактных данных, актуальный для пользователей всех федеральных операторов связи в 2025 году.

    • Магнитные бури в январе 2025: точные даты, время начала и прогноз ученых

      Магнитные бури – это не абстрактное астрономическое явление, а реальный фактор, влияющий на самочувствие миллионов людей. Для метеочувствительных, пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания сердечно-сосудистой или нервной системы, дни геомагнитной активности могут стать периодом повышенного дискомфорта. Январь традиционно привлекает внимание ученых, так как после зимнего солнцестояния солнечная активность, хотя и отстает по времени, часто проявляется заметными всплесками.

  • О газете
