Новогодние направления 2026 года: популярные маршруты по России и за рубежом

Согласно постановлению правительства РФ от 24 сентября 2025 года № 1466, новогодние каникулы в 2026 году продлятся 8 дней – с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Продолжительность выходных создаёт возможности для путешествий как по России, так и за рубеж.

Новогодняя столица России 2026 года

В 2026 году новогодней столицей России стала Рязань (во второй раз после 2020 года). Город подготовил масштабную праздничную программу с центральными мероприятиями на площадях, культурными событиями и развлекательными активностями для туристов всех возрастов.

Основная локация праздника – Лыбедский бульвар в историческом центре города рядом с цирком, в шаговой доступности от Рязанского кремля. Главная сцена установлена перед цирком. Пространство разделено на восемь тематических зон: процветающую, креативную, торговую, художественную, хлебную, семейную, спортивную и индустриальную. На территории разместились новогодние арт-объекты, фотолокации, каток, спортивная площадка, фудкорты и ярмарка.

Популярные направления внутри России

Санкт-Петербург

Северная столица традиционно входит в тройку самых востребованных направлений для новогодних путешествий. Город предлагает:

Музеи: Эрмитаж, Русский музей, Кунсткамера, Эрарта.

Праздничная иллюминация на Невском проспекте и Дворцовой площади.

Театральные постановки в Мариинском и Александринском театрах.

Рестораны с новогодними банкетами.

Синоптики обещают по-настоящему зимнюю сказку: небольшой мороз от -2 до -5 градусов Цельсия и, вероятно, без слякоти.

Великий Устюг

Путешествие на родину Деда Мороза в Великий Устюг – вариант для поездки с детьми на Новый год в декабре 2025 и январе 2026. Резиденция зимнего волшебника делится на две части:

Городская резиденция на проспекте Советском с экскурсиями по дворцу.

Дом моды, где можно изготовить игрушку своими руками.

Почта Деда Мороза для отправки писем с пожеланиями.

Погода в Великом Устюге соответствует новогоднему настроению: пушистый снег и мороз около -12 градусов Цельсия.

Калининград

Идеальный вариант для тех, кто хочет почувствовать европейский дух, не выезжая за пределы России. Новый год у Балтийского моря, прогулки по улочкам с немецкой архитектурой, экскурсии в замки и форты, уютные рождественские ярмарки.

В новогоднюю ночь на площади Победы устанавливается 30-метровая ёлка и проводится праздничный салют. Калининград встречает Новый год на час позже центральной России.

Карелия

Направление для любителей зимней природы и активного отдыха:

Туры на собачьих упряжках в питомниках под Петрозаводском, Сортавалой, Чалной.

Катание на снегоходах – от коротких маршрутов до многодневных приключений.

Глэмпинги на островах Ладожского озера.

Отдых на берегу Онежского озера.

Золотое кольцо России

Маршрут включает города: Суздаль, Владимир, Ярославль, Кострому, Ростов Великий, Углич. Программы предусматривают:

Посещение древних монастырей и храмов.

Музей деревянного зодчества и Щурово городище в Суздале.

Театрализованные представления в Ярославском кремле (неверно: Новгородский кремль находится в Великом Новгороде).

Народные гуляния и ярмарки на центральных площадях.

Горнолыжные курорты

Краснодарский край (Красная Поляна, Роза Хутор):

Горнолыжные трассы разного уровня сложности.

Термальные источники.

Развитая инфраструктура отелей и ресторанов.

Кавказ (Приэльбрусье, Домбай):

Катание на высокогорных склонах.

Восхождения для подготовленных туристов.

Национальная кухня.

Алтай:

Горные тропы.

Катание на снегоходах и квадроциклах.

Уединённые базы отдыха.

Арктические направления

Мурманская область (Мурманск, Териберка):

Наблюдение за северным сиянием.

Катание на собачьих упряжках.

Глэмпинги на побережье Баренцева моря.

Арктическая кухня.

Камчатка (Петропавловск-Камчатский):

Горнолыжные склоны.

Термальные источники.

Свежайшая икра и камчатский краб на рыбных рынках.

Встреча Нового года на 9 часов позже центральной России (неверно: разница во времени с Камчаткой – 8 часов).

Страны безвизового въезда для российских граждан

Белоруссия

Понадобится только российский паспорт, если планируется оставаться в стране до 90 дней. Прямые рейсы до Минска есть из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Казани, Калининграда, Екатеринбурга.

Программа в Минске:

Музей пивоварения «Аливария».

Новогодние клубы и бары с праздничными вечеринками.

Прогулки по центру города с европейской архитектурой.

Посещение Несвижского и Мирского замков.

Киргизия

Загранпаспорт не понадобится, пустят с российским. Без регистрации в Кыргызстане разрешают находиться до 30 дней. Авиасообщение из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани.

Варианты отдыха:

Горнолыжные курорты в окрестностях Бишкека.

Многодневные походы для подготовленных туристов.

Отдых на берегу озера Иссык-Куль.

Знакомство с национальной кухней.

Климат: зимой в горах температура опускается до -10...-15 градусов, в Бишкеке около -5 градусов.

Казахстан

Въезд по внутреннему паспорту РФ на срок до 90 дней. Прямые рейсы в Алматы, Астану, Шымкент из большинства крупных городов России.

Новогодние направления:

Алматы: горнолыжный курорт Шымбулак, каток Медео, городские достопримечательности.

Астана: современная архитектура, музеи, торговые центры.

Боровое: зимний отдых на природе в окружении гор и озёр.

Температура в Алматы: от -5 до -10 градусов, в Астане: от -15 до -20 градусов.

Армения

Безвизовый въезд по загранпаспорту на срок до 180 дней. Регулярные рейсы в Ереван из Москвы, Санкт-Петербурга, других городов.

Программа отдыха:

Ереван: Каскад, площадь Республики, Коньячный завод «Арарат».

Озеро Севан зимой.

Горнолыжный курорт Цахкадзор.

Монастырские комплексы: Гегард, Хор Вирап, Татев.

Погода: в Ереване около 0 градусов, в горах -5...-10 градусов.

Узбекистан

Безвизовый режим на 60 дней по загранпаспорту. Прямые рейсы в Ташкент, Самарканд, Бухару.

Новогодний отдых:

Ташкент: Чорсу базар, музей Амира Тимура, современные районы.

Самарканд: площадь Регистан, мавзолей Гур-Эмир, обсерватория Улугбека.

Бухара: исторический центр, медресе, торговые купола.

Хива: древний город-музей Ичан-Кала.

Температура: днём около +5...+10 градусов, ночью возможны небольшие заморозки.

Абхазия

Въезд по внутреннему паспорту РФ. Доступен автомобильный и железнодорожный транспорт через КПП «Псоу».

Отдых в Абхазии:

Гагра и Пицунда: прогулки по набережной, санатории.

Сухум: ботанический сад, Беслетский мост.

Новый Афон: монастырь, Новоафонская пещера.

Рицинский национальный парк: озеро Рица, горные пейзажи.

Климат: температура около +10...+15 градусов, возможны дожди.

Южная Осетия

Въезд по внутреннему паспорту. Автомобильное сообщение через Транскавказскую магистраль (при благоприятных погодных условиях).

Варианты программы:

Цхинвал: музеи, памятники.

Горнолыжные трассы.

Термальные источники.

Горные маршруты для опытных туристов.

Зимой температура от -5 до -15 градусов.

Сербия

Безвизовый въезд по загранпаспорту на срок до 30 дней. Прямые рейсы в Белград из Москвы.

Новогодняя Сербия:

Белград: крепость Калемегдан, улица Скадарлия, ночная жизнь.

Нови-Сад: крепость Петроварадин, старый город.

Горнолыжные курорты: Копаоник, Златибор.

Монастыри и национальные парки.

Погода: около 0...+5 градусов, в горах -5...-10 градусов.

Турция

Безвизовый въезд на срок до 60 дней. Регулярные рейсы в Стамбул, Анталию, Анкару из множества российских городов.

Направления:

Стамбул: исторический центр, Босфор, рождественские базары.

Анталия: средиземноморское побережье, температура около +15 градусов.

Каппадокия: пещерные города, полёты на воздушных шарах.

Памуккале: термальные источники и травертиновые террасы.

ОАЭ

Безвизовый въезд на 90 дней. Прямые рейсы в Дубай, Абу-Даби, Шарджу.

Новый год в ОАЭ:

Дубай: грандиозный фейерверк у башни Бурдж-Халифа, торговые моллы, пляжи.

Абу-Даби: мечеть шейха Зайда, Ferrari World, культурные центры.

Температура около +20...+25 градусов.

Таиланд

Безвизовый въезд на 30 дней. Прямые рейсы в Бангкок, Пхукет из Москвы и других городов (возможны пересадки).

Тропический Новый год:

Бангкок: храмы, рынки, ночная жизнь.

Пхукет, Паттайя, Самуи: пляжный отдых.

Чианг-Май: горы, храмы, национальные парки.

Температура +28...+32 градуса.

Китай

С 15 сентября 2025 до 14 сентября 2026 граждане России могут посетить Китай без визы. Находиться в стране без визы можно до 30 дней, ограничений по количеству въездов или общему сроку пребывания нет.

Для совершения поездки гражданину России нужен только действующий заграничный паспорт. Въехать без визы можно в деловых, туристических, экскурсионных целях, для посещения родственников и друзей или в рамках обмена.

Новогодние направления в Китае:

Пекин: Запретный город, Великая Китайская стена, храм Неба, зимние праздничные мероприятия.

Шанхай: современные небоскрёбы, исторический квартал Бунд, сады Юйюань.

Гуанчжоу: кантонская кухня, телебашня, рынки.

Харбин: фестиваль ледяных скульптур (один из крупнейших в мире).

Сиань: терракотовая армия, древние городские стены, мусульманский квартал.

Климат зависит от региона:

Пекин: от -5 до -10 градусов.

Шанхай: около 0...+5 градусов.

Гуанчжоу: около +10...+15 градусов.

Харбин: от -15 до -25 градусов.

Гражданам России для посещения Гонконга на срок до 14 дней виза не требуется. Гражданам России для посещения Макао на срок до 30 дней виза не требуется.

Особенности поездки в Китай:

Прямые рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, других крупных городов России.

Для расчётов рекомендуется использовать Alipay или WeChat Pay.

Необходима регистрация по месту пребывания в течение 24 часов после прибытия.

Внутренние перемещения: высокоскоростные поезда, самолёты, автобусы.

Египет

По прибытии в аэропорт нужно оформить туристическую визу на месяц, она стоит 25 долларов. Прямые рейсы из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

Ориентировочная температура: около +20 градусов Цельсия. Пляжный отдых, дайвинг, экскурсии к пирамидам.

Рекомендации по раннему бронированию

Спрос на новогодние туры растёт с каждым месяцем. Раннее бронирование (за 2--3 месяца) обеспечивает:

Более широкий выбор отелей и мест размещения.

Цены ниже на 15-25 % по сравнению с декабрём.

Возможность выбора оптимальных дат и программ.

Гарантированное наличие мест в популярных ресторанах.

Продолжительные новогодние каникулы 2026 года создают условия для разнообразного отдыха – от спокойного семейного путешествия по историческим городам до активного горнолыжного отдыха или пляжного отпуска в тёплых странах. Безвизовый режим с множеством государств упрощает организацию поездки и расширяет географию доступных направлений для встречи Нового года.