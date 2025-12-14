Трудно представить, что сделали бы радетели народной свободы, окажись в их руках Россия в случае успеха восстания. Замечание Ленина – «страшно далеки они от народа» – и сегодня кажется справедливым. Но заговорщики также были далеки и от государственного управления, и от понимания истории.11 комментариев
Новогодние направления 2026 года: популярные маршруты по России и за рубежом
Длительные новогодние каникулы ожидают россиян в сезон 2025/2026 годов. Рассказываем, в какие города России и иностранные государства можно отправиться в это время самым простым и дешевым способом (в том числе в случае зарубежных поездок без виз) и чем более всего примечательны эти направления.
Согласно постановлению правительства РФ от 24 сентября 2025 года № 1466, новогодние каникулы в 2026 году продлятся 8 дней – с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Продолжительность выходных создаёт возможности для путешествий как по России, так и за рубеж.
Новогодняя столица России 2026 года
В 2026 году новогодней столицей России стала Рязань (во второй раз после 2020 года). Город подготовил масштабную праздничную программу с центральными мероприятиями на площадях, культурными событиями и развлекательными активностями для туристов всех возрастов.
Основная локация праздника – Лыбедский бульвар в историческом центре города рядом с цирком, в шаговой доступности от Рязанского кремля. Главная сцена установлена перед цирком. Пространство разделено на восемь тематических зон: процветающую, креативную, торговую, художественную, хлебную, семейную, спортивную и индустриальную. На территории разместились новогодние арт-объекты, фотолокации, каток, спортивная площадка, фудкорты и ярмарка.
Популярные направления внутри России
Санкт-Петербург
Северная столица традиционно входит в тройку самых востребованных направлений для новогодних путешествий. Город предлагает:
- Музеи: Эрмитаж, Русский музей, Кунсткамера, Эрарта.
- Праздничная иллюминация на Невском проспекте и Дворцовой площади.
- Театральные постановки в Мариинском и Александринском театрах.
- Рестораны с новогодними банкетами.
Синоптики обещают по-настоящему зимнюю сказку: небольшой мороз от -2 до -5 градусов Цельсия и, вероятно, без слякоти.
Великий Устюг
Путешествие на родину Деда Мороза в Великий Устюг – вариант для поездки с детьми на Новый год в декабре 2025 и январе 2026. Резиденция зимнего волшебника делится на две части:
- Городская резиденция на проспекте Советском с экскурсиями по дворцу.
- Дом моды, где можно изготовить игрушку своими руками.
- Почта Деда Мороза для отправки писем с пожеланиями.
Погода в Великом Устюге соответствует новогоднему настроению: пушистый снег и мороз около -12 градусов Цельсия.
Калининград
Идеальный вариант для тех, кто хочет почувствовать европейский дух, не выезжая за пределы России. Новый год у Балтийского моря, прогулки по улочкам с немецкой архитектурой, экскурсии в замки и форты, уютные рождественские ярмарки.
В новогоднюю ночь на площади Победы устанавливается 30-метровая ёлка и проводится праздничный салют. Калининград встречает Новый год на час позже центральной России.
Карелия
Направление для любителей зимней природы и активного отдыха:
- Туры на собачьих упряжках в питомниках под Петрозаводском, Сортавалой, Чалной.
- Катание на снегоходах – от коротких маршрутов до многодневных приключений.
- Глэмпинги на островах Ладожского озера.
- Отдых на берегу Онежского озера.
Золотое кольцо России
Маршрут включает города: Суздаль, Владимир, Ярославль, Кострому, Ростов Великий, Углич. Программы предусматривают:
- Посещение древних монастырей и храмов.
- Музей деревянного зодчества и Щурово городище в Суздале.
- Театрализованные представления в Ярославском кремле (неверно: Новгородский кремль находится в Великом Новгороде).
- Народные гуляния и ярмарки на центральных площадях.
Горнолыжные курорты
Краснодарский край (Красная Поляна, Роза Хутор):
- Горнолыжные трассы разного уровня сложности.
- Термальные источники.
- Развитая инфраструктура отелей и ресторанов.
Кавказ (Приэльбрусье, Домбай):
- Катание на высокогорных склонах.
- Восхождения для подготовленных туристов.
- Национальная кухня.
Алтай:
- Горные тропы.
- Катание на снегоходах и квадроциклах.
- Уединённые базы отдыха.
Арктические направления
Мурманская область (Мурманск, Териберка):
- Наблюдение за северным сиянием.
- Катание на собачьих упряжках.
- Глэмпинги на побережье Баренцева моря.
- Арктическая кухня.
Камчатка (Петропавловск-Камчатский):
- Горнолыжные склоны.
- Термальные источники.
- Свежайшая икра и камчатский краб на рыбных рынках.
- Встреча Нового года на 9 часов позже центральной России (неверно: разница во времени с Камчаткой – 8 часов).
Страны безвизового въезда для российских граждан
Белоруссия
Понадобится только российский паспорт, если планируется оставаться в стране до 90 дней. Прямые рейсы до Минска есть из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Казани, Калининграда, Екатеринбурга.
Программа в Минске:
- Музей пивоварения «Аливария».
- Новогодние клубы и бары с праздничными вечеринками.
- Прогулки по центру города с европейской архитектурой.
- Посещение Несвижского и Мирского замков.
Киргизия
Загранпаспорт не понадобится, пустят с российским. Без регистрации в Кыргызстане разрешают находиться до 30 дней. Авиасообщение из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани.
Варианты отдыха:
- Горнолыжные курорты в окрестностях Бишкека.
- Многодневные походы для подготовленных туристов.
- Отдых на берегу озера Иссык-Куль.
- Знакомство с национальной кухней.
Климат: зимой в горах температура опускается до -10...-15 градусов, в Бишкеке около -5 градусов.
Казахстан
Въезд по внутреннему паспорту РФ на срок до 90 дней. Прямые рейсы в Алматы, Астану, Шымкент из большинства крупных городов России.
Новогодние направления:
- Алматы: горнолыжный курорт Шымбулак, каток Медео, городские достопримечательности.
- Астана: современная архитектура, музеи, торговые центры.
- Боровое: зимний отдых на природе в окружении гор и озёр.
Температура в Алматы: от -5 до -10 градусов, в Астане: от -15 до -20 градусов.
Армения
Безвизовый въезд по загранпаспорту на срок до 180 дней. Регулярные рейсы в Ереван из Москвы, Санкт-Петербурга, других городов.
Программа отдыха:
- Ереван: Каскад, площадь Республики, Коньячный завод «Арарат».
- Озеро Севан зимой.
- Горнолыжный курорт Цахкадзор.
- Монастырские комплексы: Гегард, Хор Вирап, Татев.
- Погода: в Ереване около 0 градусов, в горах -5...-10 градусов.
Узбекистан
Безвизовый режим на 60 дней по загранпаспорту. Прямые рейсы в Ташкент, Самарканд, Бухару.
Новогодний отдых:
- Ташкент: Чорсу базар, музей Амира Тимура, современные районы.
- Самарканд: площадь Регистан, мавзолей Гур-Эмир, обсерватория Улугбека.
- Бухара: исторический центр, медресе, торговые купола.
- Хива: древний город-музей Ичан-Кала.
Температура: днём около +5...+10 градусов, ночью возможны небольшие заморозки.
Абхазия
Въезд по внутреннему паспорту РФ. Доступен автомобильный и железнодорожный транспорт через КПП «Псоу».
Отдых в Абхазии:
- Гагра и Пицунда: прогулки по набережной, санатории.
- Сухум: ботанический сад, Беслетский мост.
- Новый Афон: монастырь, Новоафонская пещера.
- Рицинский национальный парк: озеро Рица, горные пейзажи.
Климат: температура около +10...+15 градусов, возможны дожди.
Южная Осетия
Въезд по внутреннему паспорту. Автомобильное сообщение через Транскавказскую магистраль (при благоприятных погодных условиях).
Варианты программы:
- Цхинвал: музеи, памятники.
- Горнолыжные трассы.
- Термальные источники.
- Горные маршруты для опытных туристов.
Зимой температура от -5 до -15 градусов.
Сербия
Безвизовый въезд по загранпаспорту на срок до 30 дней. Прямые рейсы в Белград из Москвы.
Новогодняя Сербия:
- Белград: крепость Калемегдан, улица Скадарлия, ночная жизнь.
- Нови-Сад: крепость Петроварадин, старый город.
- Горнолыжные курорты: Копаоник, Златибор.
- Монастыри и национальные парки.
Погода: около 0...+5 градусов, в горах -5...-10 градусов.
Турция
Безвизовый въезд на срок до 60 дней. Регулярные рейсы в Стамбул, Анталию, Анкару из множества российских городов.
Направления:
- Стамбул: исторический центр, Босфор, рождественские базары.
- Анталия: средиземноморское побережье, температура около +15 градусов.
- Каппадокия: пещерные города, полёты на воздушных шарах.
- Памуккале: термальные источники и травертиновые террасы.
ОАЭ
Безвизовый въезд на 90 дней. Прямые рейсы в Дубай, Абу-Даби, Шарджу.
Новый год в ОАЭ:
- Дубай: грандиозный фейерверк у башни Бурдж-Халифа, торговые моллы, пляжи.
- Абу-Даби: мечеть шейха Зайда, Ferrari World, культурные центры.
- Температура около +20...+25 градусов.
Таиланд
Безвизовый въезд на 30 дней. Прямые рейсы в Бангкок, Пхукет из Москвы и других городов (возможны пересадки).
Тропический Новый год:
- Бангкок: храмы, рынки, ночная жизнь.
- Пхукет, Паттайя, Самуи: пляжный отдых.
- Чианг-Май: горы, храмы, национальные парки.
- Температура +28...+32 градуса.
Китай
С 15 сентября 2025 до 14 сентября 2026 граждане России могут посетить Китай без визы. Находиться в стране без визы можно до 30 дней, ограничений по количеству въездов или общему сроку пребывания нет.
Для совершения поездки гражданину России нужен только действующий заграничный паспорт. Въехать без визы можно в деловых, туристических, экскурсионных целях, для посещения родственников и друзей или в рамках обмена.
Новогодние направления в Китае:
- Пекин: Запретный город, Великая Китайская стена, храм Неба, зимние праздничные мероприятия.
- Шанхай: современные небоскрёбы, исторический квартал Бунд, сады Юйюань.
- Гуанчжоу: кантонская кухня, телебашня, рынки.
- Харбин: фестиваль ледяных скульптур (один из крупнейших в мире).
- Сиань: терракотовая армия, древние городские стены, мусульманский квартал.
Климат зависит от региона:
- Пекин: от -5 до -10 градусов.
- Шанхай: около 0...+5 градусов.
- Гуанчжоу: около +10...+15 градусов.
- Харбин: от -15 до -25 градусов.
Гражданам России для посещения Гонконга на срок до 14 дней виза не требуется. Гражданам России для посещения Макао на срок до 30 дней виза не требуется.
Особенности поездки в Китай:
- Прямые рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, других крупных городов России.
- Для расчётов рекомендуется использовать Alipay или WeChat Pay.
- Необходима регистрация по месту пребывания в течение 24 часов после прибытия.
- Внутренние перемещения: высокоскоростные поезда, самолёты, автобусы.
Египет
По прибытии в аэропорт нужно оформить туристическую визу на месяц, она стоит 25 долларов. Прямые рейсы из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.
Ориентировочная температура: около +20 градусов Цельсия. Пляжный отдых, дайвинг, экскурсии к пирамидам.
Рекомендации по раннему бронированию
Спрос на новогодние туры растёт с каждым месяцем. Раннее бронирование (за 2--3 месяца) обеспечивает:
- Более широкий выбор отелей и мест размещения.
- Цены ниже на 15-25 % по сравнению с декабрём.
- Возможность выбора оптимальных дат и программ.
- Гарантированное наличие мест в популярных ресторанах.
Продолжительные новогодние каникулы 2026 года создают условия для разнообразного отдыха – от спокойного семейного путешествия по историческим городам до активного горнолыжного отдыха или пляжного отпуска в тёплых странах. Безвизовый режим с множеством государств упрощает организацию поездки и расширяет географию доступных направлений для встречи Нового года.