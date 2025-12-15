Временные ограничения введены в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса

Ушаков: Россия будет резко возражать против неприемлемых требований Киева

Tекст: Дарья Григоренко

«Мы пока их не видели (новых документов – ред.). Но если будут соответствующие поправки, то у нас будут очень резкие возражения, поскольку мы очень четко изложили нашу позицию, которая вроде была вполне понятна американцам», – отметил Ушаков в беседе с журналистом «России 1» Павлом Зарубиным, передает РИА «Новости».

Он также подчеркнул, что Россия имеет претензии ко многим пунктам, если они появятся в новых предложениях.

Накануне Киев представил США свой вариант плана по урегулированию, исключив из него вывод войск из Донбасса и отказ от курса на вступление в НАТО.

Напомним, Ушаков заверил, что по действующей Конституции вся территория Донбасса считается российской.

Ушаков также отметил, что Москва пока не ознакомилась с обновленным вариантом мирного плана США по Украине и сомневается, что он устроит российскую сторону.