Минздрав сократил перечень препаратов для лечения гриппа

Tекст: Вера Басилая

Перечень лекарственных средств, применяемых при лечении гриппа, был сокращен с более чем 50 до 39 наименований, передает ТАСС.

Из списка были исключены психостимуляторы, пенициллины, тетрациклины, макролиды и другие препараты. Новыми средствами в перечне стали «Арбидол», «Риамиловир», «Нафазолин», «Фенилэфрин» и «Умифеновир».

В приказе также утверждены обновленные стандарты обследования, включающие до 27 лабораторных тестов, среди которых анализы на вирусы гриппа и коронавирусы, а также исследования C-реактивного белка, прокальцитонина, кислотно-основного состояния и газов крови, общий анализ крови.

Согласно новому документу, средняя продолжительность лечения гриппа теперь составляет девять дней вместо прежних 15-20, что касается как амбулаторных, так и стационарных пациентов.

В перечень медицинских услуг вошли ежедневные осмотры врачом-инфекционистом и терапевтом, наблюдение и уход со стороны среднего и младшего медперсонала, а также повторные приемы у специалистов.

В России включили восемь новых препаратов в перечень жизненно необходимых медикаментов.

Ранее Минздрав уменьшил стоимость терапии ряда жизненно необходимых препаратов и включил в перечень новые лекарства против онкозаболеваний и тяжелых заболеваний крови.

Газета ВЗГЛЯД рассказала, как получить бесплатные лекарства и льготные препараты в 2026 году.