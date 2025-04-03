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В США анонсировали новые испытания гиперзвукового оружия
В декабре армия США планирует испытать гиперзвуковое оружие дальнего действия, что станет очередным шагом к увеличению возможностей вооруженных сил, сообщает издание Defense News со ссылкой на программного директора армии США по ракетам и космосу Фрэнка Лозано.
Армия США намерена провести очередное испытание гиперзвукового оружия дальнего действия в декабре, передает РИА «Новости». Издание Defense News сообщает об этом со ссылкой на программного директора армии США по ракетам и космосу Фрэнка Лозано.
Лозано подчеркнул, что планируется испытание нового типа гиперзвуковых ракет, известных как Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW).
По прогнозам, первое подразделение американской армии, которому будут врученны гиперзвуковые ракеты, начнет их получать в мае следующего года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший президент США Дональд Трамп исказил историю о краже гиперзвукового оружия высказав свои утверждения в январе 2025 года. Газета также сообщала, что гиперзвуковое оружие поступит в вооруженные силы США в 2025 году. До этого армия и флот США провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты LRHW.