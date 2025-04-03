В США анонсировали новые испытания гиперзвукового оружия

США рассказали о планах разгромить Иран к сентябрю

США раскрыли военные планы против Ирана, если не будет заключена ядерная сделка

Tекст: Денис Тельманов

Как передает Daily Express, администрация США рассматривает возможность завершения военных операций в Иране до сентября, если иранские власти не согласятся на ядерное соглашение. Президент США Дональд Трамп ранее заявил о возможности проведения «невиданных ранее бомбардировок» в случае отсутствия сделки.



Трамп также выразил готовность заключить с Ираном «верифицированное» мирное соглашение, чтобы позволить Тегерану развиваться и процветать. Однако Иран, по словам его президента Масуда Пезешкиана, отказался от прямых переговоров с США и рассматривает возможность переговоров только через третьи страны.

В 2015 году Британия, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, но в 2018 году США вышли из соглашения и восстановили санкции. Иран в ответ начал поэтапно сокращать свои обязательства в рамках соглашения и отказался от ограничений на ядерные исследования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков осудил угрозы США в отношении Ирана, назвав их неуместными, и предложил российскую помощь в выстраивании диалога между странами.

Москва и Тегеран подчеркнули недопустимость военно-силовых методов против Ирана и угроз его ядерной инфраструктуре, заявив о возможных катастрофических последствиях для региона.

Из-за нарастания напряженности с Ираном Пентагон направил на Ближний Восток второй авианосец Carl Vinson, который прибудет в регион после учений в Индо-Тихоокеанском регионе, сообщает Bloomberg.

