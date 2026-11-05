Ростех открыл в Улан-Удэ центр высокотехнологичного протезирования

Tекст: Алексей Дегтярёв

Новый филиал Центра инноваций в травматологии и ортопедии (ЦИТО) начнет принимать первых пациентов на Дальнем Востоке уже 16 ноября. Учреждение обеспечит полный цикл услуг от индивидуального изготовления протезов до комплексного восстановления, сообщается на сайте госкорпорации.

«Мы все знаем, какое внимание участникам и ветеранам СВО уделяет президент России, наш Верховный главнокомандующий. Именно по его поручению сегодня госкорпорация Ростех, государственный фонд «Защитники Отечества» создают филиалы в разных регионах», – сказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Площадь медицинского центра превышает 1,4 тыс. кв. метров, а общий объем инвестиций в проект составил порядка 120 млн рублей. Мощности собственного производственного цеха позволят выпускать до 700 современных протезов ежегодно.

Ключевой особенностью филиала в Улан-Удэ станет интеграция методов традиционной китайской медицины, включая иглорефлексотерапию и электропунктурную диагностику.

В реабилитации бойцов примут участие квалифицированные травматологи-ортопеды, психологи и техники-протезисты из числа ветеранов спецоперации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник фонд «Защитники Отечества» организовал диалог об историях преодоления трудностей на площадке чемпионата «Абилимпикс».