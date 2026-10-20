Гвардейская 38-я бригада управления ВДВ получила орден Жукова за подвиги на СВО

Tекст: Тимур Шайдуллин

38-й гвардейской бригаде управления ВДВ вручили орден Жукова за заслуги в ходе спецоперации. Торжественная церемония прошла во Дворце культуры имени Валерия Чкалова в подмосковном Щелково. Начальник штаба Воздушно-десантных войск – первый заместитель командующего Александр Корнев прикрепил награду к знамени соединения в присутствии ветеранов и семей военнослужащих, передает ТАСС.

В ходе мероприятия было зачитано обращение командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского. «Эта награда – прямое признание ваших исключительных заслуг, мужества и профессионализма, проявленных при выполнении задач в ходе специальной военной операции», – заявил Теплинский. Он назвал связистов нервной системой войск, обеспечивающей непрерывное управление в сложнейших боевых условиях.

Александр Корнев добавил, что благодаря героизму десантников командование получает своевременную и точную информацию на поле боя. В завершение отличившимся бойцам вручили награды, после чего состоялся концерт Ансамбля песни и пляски ВДВ.

38-я отдельная гвардейская бригада управления ВДВ ведет историю с 1947 года. За время существования ее личный состав выполнял задачи в Афганистане, на Северном Кавказе, Балканах, в Сирии и в рамках спецоперации на Украине.

Ранее за мужество на СВО орденом Кутузова была награждена 83-я бригада ВДВ. Как писала газета ВЗГЛЯД, военные врачи 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады группировки «Север» спасли жизнь тяжелораненому десантнику, проведя сложную операцию у линии боевого соприкосновения.

До этого министр обороны Андрей Белоусов наградил отличившихся военнослужащих медалями «Золотая Звезда».