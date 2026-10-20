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    Глеб Простаков Глеб Простаков Замороженные активы как инструмент движения к миру

    Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему русские становятся трезвенниками

    Согласно социологическим данным, люди, родившиеся около 2000 года – те, кому сейчас 20-30 лет, – потребляют в 2-3 раза меньше алкоголя, чем родители, и более чем в 5 раз меньше, чем дедушки и бабушки. Интересно почему?

    13 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия в Центральной Азии просчитывает старые и новые угрозы

    Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.

    13 комментариев
    20 октября 2026, 14:47 • Новости дня

    Гвардейская 38-я бригада управления ВДВ получила орден Жукова за подвиги на СВО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Начальник штаба Воздушно-десантных войск Александр Корнев вручил орден Жукова 38-й гвардейской бригаде управления за мужество личного состава в зоне специальной военной операции.

    38-й гвардейской бригаде управления ВДВ вручили орден Жукова за заслуги в ходе спецоперации. Торжественная церемония прошла во Дворце культуры имени Валерия Чкалова в подмосковном Щелково. Начальник штаба Воздушно-десантных войск – первый заместитель командующего Александр Корнев прикрепил награду к знамени соединения в присутствии ветеранов и семей военнослужащих, передает ТАСС.

    В ходе мероприятия было зачитано обращение командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского. «Эта награда – прямое признание ваших исключительных заслуг, мужества и профессионализма, проявленных при выполнении задач в ходе специальной военной операции», – заявил Теплинский. Он назвал связистов нервной системой войск, обеспечивающей непрерывное управление в сложнейших боевых условиях.

    Александр Корнев добавил, что благодаря героизму десантников командование получает своевременную и точную информацию на поле боя. В завершение отличившимся бойцам вручили награды, после чего состоялся концерт Ансамбля песни и пляски ВДВ.

    38-я отдельная гвардейская бригада управления ВДВ ведет историю с 1947 года. За время существования ее личный состав выполнял задачи в Афганистане, на Северном Кавказе, Балканах, в Сирии и в рамках спецоперации на Украине.

    Ранее за мужество на СВО орденом Кутузова была награждена 83-я бригада ВДВ. Как писала газета ВЗГЛЯД, военные врачи 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады группировки «Север» спасли жизнь тяжелораненому десантнику, проведя сложную операцию у линии боевого соприкосновения.

    До этого министр обороны Андрей Белоусов наградил отличившихся военнослужащих медалями «Золотая Звезда».

    20 октября 2026, 08:02 • Новости дня
    ВС России поразили четыре сухогруза с оружием для ВСУ
    ВС России поразили четыре сухогруза с оружием для ВСУ
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные в ходе ночных ударов беспилотниками поразили логистическую и портовую инфраструктуру на Украине, а также четыре морских сухогруза, перевозивших военные грузы, сообщило Министерство обороны.

    Удары наносились беспилотными летательными аппаратами по объектам логистики и портовой инфраструктуры Украины, а также судам, работающим в интересах ВСУ, указало ведомство в Max.

    В Одесской области в порту Рени были поражены три сухогруза, которые выгружали военные и двойные грузы для ВСУ, а также объекты портовой инфраструктуры. Кроме того, на переходе в порт Одессы было поражено еще одно судно, доставлявшее военные грузы.

    В Хмельницкой области удар пришелся по логистическому центру «Гранд импорт» в Хмельницком, а в Волынской области – по транспортно-логистическому центру в Ковеле. Оба объекта использовались для хранения грузов военного и двойного назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ВС России нанесли массированный и семь групповых ударов. Военные поразили логистический центр и сухогруз с оружием для ВСУ. В четверг российские дроны поразили следовавший в Одессу сухогруз с имуществом для украинских военных.

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    20 октября 2026, 06:35 • Новости дня
    Финские спутники собрали базу целей для ударов Украины по России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Финско-американские радиолокационные спутники-разведчики ICEYE-X36 используются для формирования банка целей Вооруженных сил Украины, заявил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

    Спутники-разведчики применяются для наведения украинских дальнобойных дронов при нанесении ударов по территории России. «Де-факто – это группировка микроспутников-разведчиков, которая обеспечивает набор широких данных дистанционного зондирования Земли, в том числе позволяет обеспечить наблюдение перемещений военной техники, а также поддержку логистики и разведывательных задач в интересах ВСУ», – заявил Степанов ТАСС.

    По словам эксперта, компанию ICEYE часто ошибочно называют исключительно финской. Он пояснил, что хотя оператором выступает Финляндия и там же находится центр управления, пусковые возможности обеспечивает SpaceX. Степанов добавил, что ICEYE снабжала украинское командование результатами дистанционного зондирования Земли с первых дней спецоперации.

    Ранее сообщалось о сближении российского аппарата «Космос-2612» с радиолокационным спутником ICEYE-X36 на высоте 550–560 км.

    Кроме того, Степанов напомнил о приоритетной задаче Евросоюза по созданию собственной независимой спутниковой разведки. В рамках ключевой программы IRIS2 планируется вывести на орбиту около 290 аппаратов, на реализацию этого проекта выделено 10 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье эксперт объяснил украинские заявления о российской спутниковой системе «Рассвет». В тот же день в Киеве назвали эти спутники главной угрозой для ВСУ. Сенатор Марко Рубио отверг причастность Белого дома к сбоям в работе системы Starlink на Украине.

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    19 октября 2026, 20:33 • Видео
    По чьему приказу разносят Францию

    Протесты школьников во Франции переросли в погромы невиданных масштабов. Во времена мигрантских бунтов и «желтых жилетов» такого не было. Но кто за этим стоит?

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    19 октября 2026, 19:31 • Новости дня
    Российские военные прибыли в Узбекистан на учения «Хамкорлик-2026»
    Российские военные прибыли в Узбекистан на учения «Хамкорлик-2026»
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) прибыли на полигон Термез в Узбекистане для участия в совместных тактических маневрах двух стран «Хамкорлик-2026».

    Военнослужащие 201-й гвардейской военной базы совершили марш протяженностью более 300 км по горам Таджикистана и Узбекистана и прибыли на полигон Термез, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦВО.

    В ведомстве сообщили, что российские подразделения на бронетранспортерах БТР-82А, автомобилях «Урал» и специальной технике на базе «Камаза» преодолели подъемы, спуски и узкие участки горного серпантина. Сейчас военные готовят технику к активной фазе маневров.

    Совместные тактические учения «Хамкорлик-2026» пройдут с 20 по 27 октября. Военные двух стран отработают обнаружение и уничтожение условных незаконных вооруженных формирований в приграничных районах. В маневрах примут участие горные и штурмовые подразделения, расчеты разведывательных и ударных беспилотников, наземные робототехнические комплексы и вертолеты Ми-24.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу мотострелки Центрального военного округа отработали защиту миротворцев от дронов на учениях в Белоруссии.

    В четверг страны СНГ согласовали проект совместных учений на внешних границах.

    В начале месяца индийский военный фрегат прибыл во Владивосток на совместные учения.

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    20 октября 2026, 12:12 • Новости дня
    Российские войска освободили запорожскую Тимошевку
    Российские войска освободили запорожскую Тимошевку
    @ Александр Река/ТАСС

    Подразделения группировки «Восток» освободили Тимошевку в Запорожской области.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение в глубь обороны противника и освободили Тимошевку в Запорожской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Бы нанесено поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты около Коломийцев, Подгавриловки, Дибровы Днепропетровской области, Новорозовки, Вольнянки и Барвиновки Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли свыше 170 военнослужащих и три бронемашины.

    Подразделения группировки «Север» заняли выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике механизированной и мотопехотной бригад ВСУ возле Избицкого, Бережного, Великого Бурлука и Томаховки Харьковской области.

    А в Сумской области нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах Хотени, Никольского и Великая Рыбицы.

    Противник при этом потерял свыше 235 военнослужащих и две станции РЭБ.

    Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны рядом с Плескачовкой, Благодатовкаой, Тамаргановкой Харьковской области, Райгородком и Богородичным Донецкой Народной Республики (ДНР).

    Потери ВСУ при этом составили до 220 военнослужащих, бронемашина, три орудия полевой артиллерии и три станции РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны у Краматорска, Дружковки, Кондратовки и Семеновки ДНР.

    Противник потерял до 215 военнослужащих, танк и две бронемашины, артиллерийское орудие и станцию РЭБ.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, воздушно-десантной бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии поблизости от Завидово-Кудашево, Криворожья, Старорайского, Староварваровки, Шиловки, Малотарановки, Веровки, Белозерского ДНР и Новопавловки Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 340 военнослужащих, шесть бронемашин, два орудия полевой артиллерии и две станции РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.Напомним, накануне российские войска освободили запорожский Омельник.

    В прошедшие выходные российские войска за сутки освободили в зоне СВО восемь населенных пунктов.

    В пятницу вечером начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в ходе совещания во вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск доложил Владимиру Путину об освобождении города Доброполье войсками группировки «Центр».

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    20 октября 2026, 05:21 • Новости дня
    Армия США приготовила сотни аэростатов на случай конфликта в Европе

    The War Zone: США применят тысячи аэростатов при конфликте в Европе

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский генерал Стивен Карпентер заявил, что Сухопутные войска США планируют использовать сотни высотных аэростатов в случае военного конфликта в Европе.

    На европейский театр военных действий в случае открытого противостояния могут быть переброшены сотни или даже тысячи подобных летательных аппаратов, передает ТАСС со ссылкой на портал The War Zone.

    «США хотели бы заполнить стратосферу высотными аэростатами, причем по 200–300 единовременно», – заявил Стивен Карпентер.

    Предполагается, что аэростаты можно будет задействовать для выполнения широкого спектра задач, начиная с ретрансляции данных и обеспечения связи и заканчивая непосредственными пусками вооружений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Армия США решила разнообразить используемые ракеты для систем ПВО.

    В прошлом месяце в Соединенных Штатах назначили исполняющего обязанности министра армии.

    Весной американское командование запланировало развернуть масштабную сеть аэростатов над Тихим океаном.

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    19 октября 2026, 23:59 • Новости дня
    Польский аэропорт Жешув закрыли по требованию военных

    Аэропорт польского Жешува закрыли по требованию военных

    Tекст: Денис Тельманов

    Международный аэропорт польского Жешува, расположенного недалеко от границы с Украиной, закрыт на прием и выпуск самолетов по требованию военных.

    Об этом сообщил источник в авиадиспетчерской службе района полетной информации «Варшава», отвечающей за авиатрафик над страной, передает ТАСС.

    «В связи с незапланированными действиями военной авиации по обеспечению безопасности страны аэропорт Жешува закрыт», – сказал собеседник агентства.

    По его словам, ограничения действуют ориентировочно до конца суток по московскому времени. Других подробностей источник не уточнил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Литва попросила Польшу помочь в расследовании инцидента с беспилотником.

    В пятницу власти Польши закрыли аэропорты Люблина и Жешува из-за полетов военной авиации.

    В сентябре прошлого года госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал обсудить с НАТО инцидент с дронами в Польше.

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    19 октября 2026, 23:00 • Новости дня
    Трамп: Зеленский потерял миллион граждан из-за отказа от сделки

    Трамп предложил заменить Зеленского на мирных переговорах

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что отказ Владимира Зеленского от мирного урегулирования конфликта привел к колоссальным потерям, и предложил сменить украинского переговорщика.

    Американский лидер считает, что руководство на Украине принимает неправильные решения, отказываясь от диалога. Об этом передает ТАСС.

    «Зеленский не знает, о чем говорит. Зеленский – это человек, которому следовало уже давно урегулировать эту войну. Если бы он прислушался ко мне, он бы уже давно заключил гораздо более выгодную сделку, и на сегодняшний день у него бы остался миллион человек», – заявил Трамп журналистам в Белом доме в ответ на слова Зеленского о том, что президент США находится «не на той стороне истории».

    Глава американской администрации также добавил, что Киеву, возможно, пришло время выставить на мирные переговоры кого-то другого вместо Зеленского.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Трамп указал на то, что Зеленский не способствует мирному урегулированию на Украине.

    В воскресенье Белый дом счел санкции против России помехой для переговоров. В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва и Вашингтон сошлись во мнении о нежелании Киева идти на мир.

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    20 октября 2026, 04:27 • Новости дня
    Линия фронта ВСУ посыпалась после освобождения запорожского Омельника

    ТАСС: Фронт ВСУ посыпался после потери запорожского Омельника

    Tекст: Денис Тельманов

    Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что линия фронта Вооруженных сил Украины посыпалась после потери контроля над хорошо укрепленным населенным пунктом Омельник в Запорожской области.

    Освобождение населенного пункта привело к обрушению обороны украинской армии на этом участке, заявил военный эксперт Андрей Марочко. Об этом сообщает ТАСС.

    «Омельник противник хорошо укрепил и, естественно, пытался как можно дольше его удержать. Но когда наши военнослужащие освободили Червоную Криницу и начали дополнительно наступать северо-западнее Егоровки, то, естественно, фронт у них посыпался. Освобождение Омельника – лишнее тому подтверждение», – отметил Марочко.

    Российская армия вела бои за этот населенный пункт на протяжении длительного времени. Накануне Минобороны сообщило об освобождении Омельника в Запорожской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Минобороны раскрыло детали взятия Омельника.

    В августе ведомство сообщило о создании условий для наступления в Запорожской области. В феврале освобождение Цветкового открыло путь для продвижения российских войск в регионе.

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    19 октября 2026, 17:09 • Новости дня
    Лавров объяснил выбор целей для атак на инфраструктуру Украины

    Лавров: Россия атакует только поставляющие ВСУ продукцию объекты

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия атаковала только те объекты гражданской инфраструктуры Украины, которые производят продукцию для совершения терактов против российских граждан, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    «Мы никогда не начинали атаковать гражданскую инфраструктуру Украины, за исключением тех случаев, когда речь шла об объектах, напрямую поставляющих соответствующую продукцию для Вооруженных сил Украины, которые затем осуществляют теракты против российских граждан», – заявил Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. Его слова приводит ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил о продолжении ударов по инфраструктуре Украины.

    В тот же день президент Владимир Путин сообщил о продолжении ударов по военной промышленности Украины.

    В начале месяца Минобороны прокомментировало удары по инфраструктуре Украины фразой о победе.

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    19 октября 2026, 18:19 • Новости дня
    ВС России поразили следовавший в Одессу сухогруз с военным грузом

    Минобороны: ВС России поразили следовавший в Одессу сухогруз с военным грузом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России нанесли удар беспилотниками по сухогрузу на пути в порт Одессы, перевозившему грузы для украинской армии, сообщило Минобороны.

    Российские военные беспилотники продолжили наносить удары по портовой инфраструктуре и морским судам, которые задействованы в доставке военных грузов на Украину. В результате атаки на переходе морем был поражен сухогруз с предназначенными для ВСУ грузами на пути в Одессу, сообщает Минобороны в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу российские дроны поразили военное предприятие на Украине.

    В пятницу Вооруженные силы России поразили логистический центр и сухогруз с оружием для ВСУ.

    В четверг российские беспилотники поразили следовавший в Одессу сухогруз с имуществом для ВСУ.

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    20 октября 2026, 08:22 • Новости дня
    На брошенных позициях ВСУ под Харьковом нашли мушкеты

    Российские военные нашли мушкеты на оставленных позициях ВСУ под Харьковом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На оставленных украинскими войсками позициях в Харьковской области российские военнослужащие обнаружили старинные мушкеты и нацистскую атрибутику.

    В Харьковской области на позициях, брошенных украинскими подразделениями при отступлении, обнаружены старинные мушкеты и нацистская атрибутика, включая флаги батальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России), передает РИА «Новости».

    «Находили даже мушкеты. Флаги, гранаты, мины, оружие, все было», – сообщил командир штурмового отряда 11-го армейского корпуса группировки «Север» с позывным Фил.

    Военнослужащий предположил, что старинное вооружение не применялось в реальном бою, а служило сувенирами для боевиков. Он также добавил, что на телах уничтоженных солдат противника присутствовали нацистские татуировки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник украинские военные бросили иностранное оружие при бегстве под Харьковом.

    Вооруженные силы России уничтожили более 150 дронов ВСУ «Баба-яга» на этом направлении.

    В понедельник «северяне» ликвидировали до взвода боевиков.

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    19 октября 2026, 23:12 • Новости дня
    Трамп назвал денуклеаризацию главной темой встречи с Путиным и Си Цзиньпином

    Трамп предложил обсудить сокращение ядерного оружия с Путиным и Си Цзиньпином

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что его возможная встреча с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином была бы посвящена сокращению ядерных вооружений, а не ситуации на Украине.

    Американский лидер не планирует обсуждать украинский конфликт в рамках вероятных трехсторонних переговоров с главами России и Китая. «Мы бы запланировали встречу, посвященную денуклеаризации, это очень позитивно для мира», – заявил Трамп, передает ТАСС.

    Отвечая на вопрос о возможных темах для переговоров, президент США подчеркнул, что у российской стороны «все в порядке по Украине».

    Кроме того, глава американской администрации выразил сомнение относительно вероятности проведения двусторонней встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном на полях ноябрьского саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне.

    Трамп отметил, что ему удается поддерживать очень хорошие отношения с главой Северной Кореи, однако он не уверен, что кто-либо просил о проведении подобных переговоров в рамках предстоящего мероприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Трамп заявил о готовности к переговорам с Путиным и Си Цзиньпином. Кремль прокомментировал вероятность проведения такого саммита.

    В среду Пекин поприветствовал будущую встречу российского и китайского лидеров на полях АТЭС.

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    19 октября 2026, 22:40 • Новости дня
    Трамп: Зеленский не способствует мирному урегулированию на Украине

    Трамп сообщил об активных переговорах США и России по Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что действия Владимира Зеленского мешают мирному урегулированию на Украине, и сообщил об активных контактах Вашингтона с Москвой.

    Вашингтон ведет переговорный процесс с Москвой по урегулированию украинского конфликта, передает ТАСС.

    «И, откровенно говоря, Зеленский не сильно помогает делу. Считаю, что он не хочет остановить это», – заявил Трамп.

    По словам американского лидера, США пока не собираются вводить новые санкции против России, чтобы не подорвать шансы на успех переговоров.

    Кроме того, президент США допустил, что Киеву пришло время выставить на диалог о мире другого представителя вместо Владимира Зеленского.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник сенатор Марко Рубио заявил об открытости США к действиям по завершению украинского конфликта.

    В пятницу Трамп назвал удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам позором.

    В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что усилия США по Украине разбиваются о нежелание Зеленского идти на мир.

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    19 октября 2026, 22:36 • Новости дня
    В Запорожье обвинили Зеленского в ведении кровавого бизнеса на оружии

    Глава парламента Запорожья Емельяненко обвинил Зеленского в заработке на оружии

    Tекст: Денис Тельманов

    Председатель Законодательного собрания Запорожской области Виктор Емельяненко заявил, что Владимиру Зеленскому и Западу нужен не мир на Украине, а кровавый бизнес на продаже оружия.

    Политик подчеркнул, что глава украинского государства воюет против собственного народа. «Заявления Дональда Трампа о том, что Зеленский вовсе не заинтересован в прекращении конфликта, для американской политики, может быть, и новость, но для нас в Запорожской области – это суровая ежедневная реальность», – отметил Емельяненко, передает ТАСС.

    По его мнению, президент Украины борется с самой историей, забыв о стране, которая дала ему образование и старт в жизни. В то же время западным кураторам Киева нужны лишь бесконечные оружейные контракты, разрушенные города и кровь.

    Глава регионального парламента выразил уверенность, что Украину планомерно ведут к краху, а местные жители больше не верят властям.

    Емельяненко добавил, что украинский лидер попал под полное влияние зарубежных спонсоров, для которых человеческие жизни стали просто расходным материалом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу лидеры Евросоюза поддержали Владимира Зеленского на фоне критики со стороны Дональда Трампа.

    В четверг страны ЕС решили призвать киевские власти смягчить риторику в адрес американского политика.

    Во вторник слова Трампа о новом украинском лидере сочли приговором для Зеленского.

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    20 октября 2026, 06:39 • Новости дня
    Украинские военные бросили иностранное оружие при бегстве под Харьковом

    Бойцы ВСУ побросали иностранное оружие и сухпайки при отступлении от Ольховатки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    При наступлении российских войск к населенному пункту Ольховатка в Харьковской области военнослужащие ВСУ в спешке оставили позиции, бросив западное вооружение и финские сухпайки.

    При наступлении российских военных к населенному пункту Ольховатка в Харьковской области украинские подразделения оказались не готовы к атаке и спешно покинули позиции, передает РИА «Новости».

    «Почти все нашли. ВСУ все побросали: станции радиоэлектронной борьбы находили, оружие нашли, гранаты, мины», – рассказал командир отряда с позывным Фил.

    По его словам, среди трофеев оказалось много образцов иностранного производства, в том числе американские пулеметы и гранаты. Кроме того, на оставленных позициях обнаружили сухпайки из Финляндии и Польши.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник российские военные уничтожили под Харьковом до взвода украинских боевиков. В воскресенье в расположении бригады ВСУ в Харьковской области началась эпидемия пневмонии. В субботу расчеты БПЛА «Молния-2» уничтожили опорные пункты противника в этом регионе.

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