18 августа 1945 года советские войска начали высадку на остров Шумшу. Это был самый близкий к Камчатке остров Курильской гряды. Ему предстояло стать ареной последнего сражения Второй мировой войны.0 комментариев
Ударный дрон «Провод» уничтожил склад боеприпасов ВСУ на расстоянии 40 км
Российские военные поразили на расстоянии 40,4 км тыловой пункт и склад боеприпасов украинских войск в Сумской области с помощью беспилотника на оптоволокне «Провод», сообщил пилот-испытатель дронов с позывным Святой.
Операторы БПЛА применили дрон на оптоволокне «Провод», уничтожив склад боеприпасов ВСУ на расстоянии 40,4 км, передает РИА «Новости».
По словам пилота-испытателя с позывным Святой, бойцы работали в режиме «свободной охоты».
«На днях мы с расчетом установили рекорд дальности боевого применения для дронов на оптоволокне. Работали в Сумской области. Была пройдена дистанция в 40 км 400 метров и поражен склад с боеприпасами противника», – рассказал военный. Он отметил, что расчет успешно преодолел антидроновую защиту противника, обнаружив замаскированную дорогу в лесу.
Пилот добавил, что дрон продемонстрировал высокую маневренность благодаря новой конструкции оптоволоконной катушки. В результате удара склад был уничтожен вместе с находившимся рядом личным составом, что подтверждается кадрами объективного контроля.
Беспилотник «Провод» относится к семейству тульских ударных аппаратов «Овод» и применяется в зоне спецоперации на Украине с января 2026 года. Базовая модель способна нести до 4,5 кг полезной нагрузки на расстояние до 30 километров. Компания-производитель находится под санкциями Евросоюза, а на ее главного конструктора Андрея Черезова в конце июля было совершено покушение. Представители компании возложили ответственность за нападение на украинских террористов.
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