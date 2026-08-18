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    18 августа 1945 года советские войска начали высадку на остров Шумшу. Это был самый близкий к Камчатке остров Курильской гряды. Ему предстояло стать ареной последнего сражения Второй мировой войны.

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    Василий Авченко Василий Авченко Какая из двух Японий победит

    Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Новые медиа убили звезд

    Вы заметили, как за считанные годы стремительно измельчали знаменитости – хоть кинематографа, хоть шоу-бизнеса, хоть литературы? Они больше не пророки, не трибуны и даже не источники информации.

    13 комментариев
    18 августа 2026, 09:21 • Новости дня

    Ударный дрон «Провод» уничтожил склад боеприпасов ВСУ на расстоянии 40 км

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные поразили на расстоянии 40,4 км тыловой пункт и склад боеприпасов украинских войск в Сумской области с помощью беспилотника на оптоволокне «Провод», сообщил пилот-испытатель дронов с позывным Святой.

    Операторы БПЛА применили дрон на оптоволокне «Провод», уничтожив склад боеприпасов ВСУ на расстоянии 40,4 км, передает РИА «Новости».

    По словам пилота-испытателя с позывным Святой, бойцы работали в режиме «свободной охоты».

    «На днях мы с расчетом установили рекорд дальности боевого применения для дронов на оптоволокне. Работали в Сумской области. Была пройдена дистанция в 40 км 400 метров и поражен склад с боеприпасами противника», – рассказал военный. Он отметил, что расчет успешно преодолел антидроновую защиту противника, обнаружив замаскированную дорогу в лесу.

    Пилот добавил, что дрон продемонстрировал высокую маневренность благодаря новой конструкции оптоволоконной катушки. В результате удара склад был уничтожен вместе с находившимся рядом личным составом, что подтверждается кадрами объективного контроля.

    Беспилотник «Провод» относится к семейству тульских ударных аппаратов «Овод» и применяется в зоне спецоперации на Украине с января 2026 года. Базовая модель способна нести до 4,5 кг полезной нагрузки на расстояние до 30 километров. Компания-производитель находится под санкциями Евросоюза, а на ее главного конструктора Андрея Черезова в конце июля было совершено покушение. Представители компании возложили ответственность за нападение на украинских террористов.

    Евросоюз внес компанию-производителя беспилотников «Овод» в санкционный список.

    Представители предприятия заявили о причастности украинских террористов к недавнему покушению на разработчика этих аппаратов Андрея Черезова.

    Ранее новые тяжелые FPV-дроны «Провод» успешно поразили около тысячи различных целей ВСУ.

    17 августа 2026, 12:09 • Новости дня
    Российские войска освободили Андреевскую Общину в ДНР и запорожское Новосолошино
    Российские войска освободили Андреевскую Общину в ДНР и запорожское Новосолошино
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Армия России за последние сутки освободила два населенных пункта – Андреевскую Общину в ДНР и Новосолошино в Запорожской области.

    Об освобождении говорится в канале Max Минобороны.

    Группировка «Центр» освободила Андреевскую Общину в Донецкой народной республике (ДНР). Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии у Красноподолья, Белозерского, Доброполья и Рубежного в ДНР и Андроновки в Днепропетровской области, отчитались в Минобороны.

    Потери ВСУ при этом составили свыше 390 военнослужащих, две бронемашины, боевая машина РСЗО «Град», польская 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.

    Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили Новосолошино в Запорожской области.

    Нанесено поражение живой силе и технике двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты поблизости от Коломийцев, Покровского и Малиновки в Днепропетровской области, Долинки, Свободы, Червоной Криницы и Червоного Яра в Запорожской области.

    Противник потерял более 345 военнослужащих, танк и две бронемашины.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, двух аэромобильных бригад ВСУ и бригады теробороны около Великой Чернетчины, Першетравни, Писаревки, Уланово и Хотени в Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной бригад и штурмового полка ВСУ возле Алисовки, Казачьей Лопани, Новоалександровки, Рубежного и Светличного.

    Противник при этом потерял до 260 военнослужащих и бронемашину. Уничтожены две станции РЭБ и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны рядом с Балаклеей, Веселым, Подлиманом в Харьковской области, Донецким, Крымками, Маяками и Святогорском в ДНР.

    Потери противника при этом составили более 210 военнослужащих, бронемашина, боевая машина РСЗО «Град», артиллерийское орудие и две станции РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Высокоивановки, Дружковки, Краматорска, Куртовки, Никоноровки, Николаевки, Николайполья, Ореховатки и Славянска в ДНР.

    Противник при этом потерял до 205 военнослужащих, французский бронетранспортер VAB и артиллерийское орудие, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России взяли под контроль Першомарьевку в ДНР и Кудиевку в Харьковской области.

    Днем ранее они освободили Рыбальское в Запорожской области, а до этого освободили Новониколаевку в ДНР.

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    18 августа 2026, 07:00 • Новости дня
    К дому родителей основателя «Азова» на Украине привезли траурные букеты
    К дому родителей основателя «Азова» на Украине привезли траурные букеты
    @ Jbuket/Wikipedia

    Tекст: Антон Антонов

    Родительский дом основателя украинского батальона «Азов» (организация признана в России террористической, деятельность запрещена) Андрея Билецкого (внесен в реестр террористов и экстремистов) в Харькове оцепили, а к его родителям приехали представители ВСУ с траурными букетами.

    «Соседи родителей командира 3 АК ВСУ националиста Билецкого (внесен в реестр террористов и экстремистов) сообщают, что вокруг их дома (Харьков, пр-т Людвига Свободы, 39) на протяжении пяти часов было выставлено оцепление. К Алене Анатольевне (мать) приезжали десятки местных чиновников, а также представителей ВСУ с букетами в траурных лентах. Отец Билецкого (внесен в реестр террористов и экстремистов) также встречал гостей. Подробности выясняются. Последний раз главарь «Азова» (организация признана в России террористической, деятельность запрещена) был на публичном мероприятии три дня назад, после чего его фамилия лишь фигурировала в СМИ», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

    Тем временем российские войска продолжают расширять полосу безопасности в Харьковской области. Удары нанесены по скоплениям ВСУ в районах Харькова, Благодатного, Избицкого и других населенных пунктов. Штурмовые подразделения «Севера» ведут наступательные действия в Казачьей Лопани, стрелковые бои идут около Гоптовки. На Волчанском направлении бойцы группировки «Север» продвинулись на восьми участках до 300 метров.

    На Великобурлукском направлении в районе села Должанка группа наемников азиатской внешности попала в окружение и попыталась сдаться. Однако они попали под заградительный огонь украинских националистов, в результате чего трое были убиты. Четвертый наемник укрылся в подвале заброшенного здания, находящегося под огневым контролем российских сил.

    В Сумской области российские штурмовики продвигаются вглубь региона, нанося удары по скоплениям сил ВСУ. В Сумах, Полтаве и Чернигове госпитали переполнены ранеными, которых все чаще эвакуируют в Киев. Местные жители отмечают острую нехватку младшего медицинского персонала из-за массовых увольнений на фоне низких зарплат и риска мобилизации.

    В Сумском районе российские силы продвинулись на 22 участках до 400 метров, отразив контратаку противника около Могрицы.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 140 в Сумской и свыше 80 в Харьковской областях). Двое солдат ВСУ взяты в плен», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Билецкий (внесен в реестр террористов и экстремистов) становился заметной политической фигурой на Украине.

    На днях он выступил на церемонии у гроба главаря Организации украинских националистов (ОУН, признана экстремистской и запрещена в России) Евгения Коновальца.

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    17 августа 2026, 20:11 • Видео
    Японцы удивили даже Лаврова

    Посол Японии отказался явиться в МИД РФ, хотя должен был сделать это по первому требованию. Конфликт между Москвой и Токио, разгоревшийся после поездки президента России Владимира Путина на Курильские острова, получил второе дыхание. К чему он ведет?

    Комментарии (0)
    17 августа 2026, 21:56 • Новости дня
    В Китае создали неуязвимую для РЭБ систему перехвата дронов
    В Китае создали неуязвимую для РЭБ систему перехвата дронов
    @ Juliane Sonntag/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Китайские инженеры разработали акустический комплекс обнаружения беспилотников без использования радаров, об этом сообщил разработчик Beijing Ribri Technology.

    Инновационная установка вычисляет летящие аппараты по звуку и инфракрасному излучению на расстоянии до четырех километров, оставаясь невидимой для радиоэлектронных помех, говорится в блоге на сайте Beijing Ribri Technology.

    Оборудование весит 6,4 кг и оснащено акустическим блоком из 48 микрофонов. Также комплекс включает специальную высокоточную камеру для работы в видимом и инфракрасном диапазонах.

    Аппаратура фиксирует небольшие FPV-дроны и крупные ударные беспилотники типа «Шахед-136». Оптические сенсоры надежно захватывают цель на дистанции до четырех километров в любое время суток.

    Отсутствие традиционного радара делает устройство полностью неуязвимым для подавления средствами радиоэлектронной борьбы.

    Защищенный от пыли и влаги корпус легко выдерживает экстремальные погодные условия. Новая технология оптимально подходит для охраны военных объектов, критической инфраструктуры и обеспечения безопасности на море.

    Ранее военно-морские силы Китая протестировали новую антидроновую систему противовоздушной обороны.

    Российские бойцы приступили к боевым испытаниям передового акустического детектора беспилотников.

    Специалисты Ростеха создали зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель» для круглосуточной защиты объектов от коптеров.

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    17 августа 2026, 13:40 • Новости дня
    Рогов призвал усилить удары по мостам в Запорожье

    Рогов: Необходимо уничтожить три переправы через Днепр в Запорожье

    Рогов призвал усилить удары по мостам в Запорожье
    @ Hreod/wikimedia

    Tекст: Олег Исайченко

    ВС России уже наносили удары по мосту Преображенского в Запорожье. В результате атаки 16 августа есть частичные повреждения. Но чтобы нарушить логистику ВСУ, необходимо уничтожить как минимум три переправы – это Днепрогэс и два моста через Старый или Новый Днепр, сказал газете ВЗГЛЯД председатель комиссии ОП РФ Владимир Рогов.

    «В Запорожье существует разветвленная сеть мостов, соединяющая правый и левый берег Днепра», – напомнил Владимир Рогов, председатель комиссии ОП РФ по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии. Он упомянул мосты Преображенского: первый ведет с правого берега (Новый Днепр) на остров Хортица, второй – с острова Хортица на левый берег (Старый Днепр).

    Параллельно на небольшом удалении проходит Новый мост: Вантовый (Новый Днепр) и Балочный (Старый Днепр). «Их строительство началось в 2004 году. После переворота на Украине финансирование региона почти прекратилось, а проект превратился в долгострой. В итоге движение по мостам открыли лишь в 2020-х», – уточнил собеседник. Также есть автотранспортный Арочный мост, соединяющий через Старый Днепр правобережную часть города с островом Хортица.

    Наконец, в качестве автодорожного моста, соединяющего левобережную и правобережную части Запорожья, используется плотина Днепрогэс. В 2024 году в результате ударов ВС России гидроэлектростанция была остановлена – тогда сообщалось о повреждении машинных залов и распределительных станций. Однако связь между двумя берегами сохранилась.

    Рогов напомнил, что целью российской армии уже не в первый раз становится мост Преображенского через Старый Днепр. «Есть частичные повреждения, но это пока не повлияет на переброску противником сил и средств для ведения боевых действий. Вместе с тем крайне важно усиливать атаки на этом направлении», – подчеркнул спикер.

    По его оценкам, чтобы нарушить логистику ВСУ, необходимо уничтожить как минимум три переправы – это Днепрогэс и два моста через Старый или Новый Днепр. «Без этого разрушение лишь моста Преображенского через Старый Днепр возымеет частичный эффект – противник перенаправит трафик», – рассуждает Рогов.

    Схожей точки зрения придерживается политолог Юрий Баранчик. Он сослался на оценки военных аналитиков, согласно которым мосты через Днепр являются «нервным узлом» обороны ВСУ на юге. «Их уничтожение отрезает украинскую группировку от левого и правого берега, парализуя движение тяжелой техники и переброску резервов», – написал Баранчик в своем Telegram-канале.

    «Преображенский мост имеет ключевое значение для снабжения группировки противника на Запорожском направлении – через него проходят как автомобильные, так и железнодорожные перевозки военных грузов, бронетехники и боеприпасов», – добавил эксперт. По его мнению, российские войска переходят к тактике системного «разрезания» коммуникаций противника на стратегическом уровне. «Если раньше приоритетом были энергетика и объекты ВПК, то теперь ставка сделана на транспортную инфраструктуру», – отметил политолог.

    Ранее российские военные нанесли удар по мосту Преображенского через Старый Днепр в Запорожье. По информации авторов Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской весны», после атаки движение по мосту было ограничено. Дополнительные подробности о характере повреждений и возможных сроках восстановления движения на момент публикации материала не приводятся.

    Как отмечают эксперты, это не первый удар по переправе. «20 июня 2026 года после массированного удара управляемыми авиабомбами движение по мосту Преображенского уже ограничивалось, а транспорт направляли в объезд через Новый мост и плотину Днепрогэс. Украинская сторона тогда подтверждала девять ударов ФАБами с УМПК по Запорожью», – напоминают авторы Telegram-канала «Военная хроника».

    По их мнению, нынешняя атака интересна прежде всего возможным продолжением воздействия на днепровские транспортные переходы Запорожья. Речь идет о двух мостах Преображенского – через Старый и Новый Днепр – Балочном и Арочном мостах (через Старый Днепр), Вантовом мосте (через Новый Днепр), а также плотине Днепрогэс.

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    17 августа 2026, 19:00 • Новости дня
    ВС России поразили два сухогруза с оружием для ВСУ
    ВС России поразили два сухогруза с оружием для ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Ударные беспилотники и высокоточное оружие успешно атаковали портовую инфраструктуру и транспортные суда, доставившие военные грузы для украинской армии на черноморское побережье, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы нанесли точные удары по объектам портовой инфраструктуры противника, передает ТАСС. В результате атаки пострадали корабли, перевозившие снаряжение для украинских подразделений.

    «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают нанесение ударов по морским судам и портовой инфраструктуре, задействованной в интересах ВСУ», – заявили в военном ведомстве.

    В министерстве уточнили, что в Одессе поражен сухогруз с вооружением и склады военного имущества. В порту Николаева также получило повреждения судно, перевозившее грузы военного назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа российские военные нанесли серию точных ударов по трем сухогрузам в порту Николаева.

    Днем ранее беспилотники атаковали еще два транспортных корабля с военным снаряжением в акватории Черного моря.

    До этого Вооруженные силы России поразили резервуары с горючим для украинской армии в Одессе.

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    18 августа 2026, 06:32 • Новости дня
    Попытка атаки дронов на Москву стала самой крупной за два года
    Попытка атаки дронов на Москву стала самой крупной за два года
    @ Павел Селезнев/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Масштаб нынешней атаки вражеских беспилотников на Москву стал максимальным за два года, сообщают информационные агентства на основе данных мэра столицы Сергея Собянина.

    По информации Собянина, с вечера понедельника и до 05.00 мск во вторник в направлении Москвы и Подмосковья летели 620 БПЛА, из них 180 уничтожили в столичном регионе, подсчитало агентство ТАСС.

    Ранее крупнейшей считалась атака вражеских дронов в период с вечера 15 августа до 06.30 мск 16 августа, когда к столице направлялись 600 БПЛА. Тогда, по данным Собянина, силы ПВО уничтожили в Московском регионе 201 беспилотник.

    С вечера 6 июля до 06.00 мск 7 июля силы ПВО сбили свыше 430 беспилотников, из них 36 – на подлете к Москве. Кроме того, с 20.30 мск 19 июля до 05.00 мск 20 июля на Москву и область летели более 400 БПЛА, большую их часть нейтрализовали на дальних подступах, а 85 уничтожили у мегаполиса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Собянин сообщил об уничтожении 180 БПЛА в Московском регионе.

    С начала 2026 года российские системы противовоздушной обороны перехватили свыше 100 тыс. украинских беспилотников, пик активности пришелся на середину лета.

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    17 августа 2026, 13:25 • Новости дня
    ВСУ переделали грузовые контейнеры в порту Одессы в пусковые установки для БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военные переделывают оставшиеся в порту Одессы грузовые морские контейнеры в мобильные пусковые установки для беспилотников, отправляя их к линии фронта, заявил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что ВСУ используют гражданские грузовики для скрытной транспортировки дронов, передает РИА «Новости».

    «Морские контейнеры, которые остались в порту Одессы, переделываются под пусковые установки для беспилотников и вывозятся ближе к ЛБС», – заявил Лебедев.

    Модернизированный контейнер устанавливается на тягач и перемещается под видом обычной гражданской фуры. Запуск беспилотных аппаратов производится во время кратковременной остановки грузового автомобиля, после чего транспортное средство немедленно продолжает путь. Лебедев отметил, что подобная тактика существенно затрудняет обнаружение и ликвидацию украинских мобильных пусковых установок.

    Согласно информации подполья, украинская армия продолжает активно эксплуатировать портовую инфраструктуру Одессы, Ильичевска, Южного, Измаила и Рени в военных целях. На территории этих гаваней организована сборка беспилотников, а также размещены склады и резервуары с горючим.

    С середины июля российские войска ежедневно наносят удары по судам и объектам портовой инфраструктуры Украины, задействованным в интересах ВСУ.

    Российские военные с помощью беспилотников поразили в порту Одессы патрульный катер типа «Тарантул», а также причальный терминал в порту Измаила, обеспечивавший разгрузку морских судов с грузами военного назначения.

    Накануне российские войска нанесли массированные удары по портовой инфраструктуре Одессы.

    Ранее украинские военные переоборудовали заблокированные гражданские суда в Николаеве для запуска дронов.

    Военный эксперт Алексей Анпилогов рассказал об использовании Киевом портовых заводов для сборки беспилотников.

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    18 августа 2026, 00:17 • Новости дня
    Focus: Россия перехватывает украинские крылатые ракеты «Фламинго»
    Focus: Россия перехватывает украинские крылатые ракеты «Фламинго»
    @ Frederic Petry/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска успешно сбивают дальнобойные украинские крылатые ракеты FP-5 («Фламинго»), пишет немецкое издание Focus.

    По заявлению Focus, которое ссылается на украинские ресурсы, эти ракеты считались наиболее мощным средством Киева для атак по российскому тылу.

    Сообщается, что российская авиация применяет самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50У вдоль вероятных маршрутов полета ракет. Это позволяет заблаговременно выявлять ракеты и наводить на них наземные средства ПВО.

    Согласно оценкам аналитиков, с 1 июля Россия уничтожила десять из 11 запущенных ракет этого типа. Применение А-50У позволило обнаруживать низколетящие цели значительно раньше, чем это делают наземные радары.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские вооруженные силы нанесли массированный удар по киевским предприятиям военной промышленности.

    Минобороны России сообщило о поражении производственных площадок по созданию систем управления для ракет «Фламинго».

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    18 августа 2026, 01:12 • Новости дня
    ВСУ покинули Райское в ДНР
    ВСУ покинули Райское в ДНР
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Село Райское в ДНР оказалось в так называемой серой зоне после того, как подразделения ВСУ оставили населенный пункт, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Марочко сообщил, что российские военнослужащие ведут наступательные действия на Дружковском направлении, передает ТАСС.

    «Сейчас населенный пункт Райское уже зачищен от украинских боевиков. Он находится в серой зоне, то есть украинские боевики его покинули», – заявил Марочко.

    Ранее он рассказывал, что российские военные практически полностью выбили подразделения ВСУ из Райского. Также он отмечал, что соседняя Новогригоровка находится «под пристальным вниманием» российских сил.

    ВСУ отступили из села Райское на север, в одноименный поселок Райское, украинское командование предпринимает попытки «стабилизировать ситуацию» на рубеже Новогригоровка – Райское. «Но наши военнослужащие активно работают на данном участке», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что российские подразделения продвинулись восточнее Торецкого и у населенного пункта Райское на торецком направлении.

    Под давлением российских войск подразделения ВСУ бежали из Торецкого в соседнюю Новогригоровку.

    Новый главнокомандующий украинскими войсками Михаил Драпатый отдал приказ о начале масштабных «мясных штурмов» на дружковском направлении.

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    18 августа 2026, 06:44 • Новости дня
    Воробьев сообщил о ранении девочки в подмосковном Раменском при атаке дронов
    Воробьев сообщил о ранении девочки в подмосковном Раменском при атаке дронов
    @ губернатор Подмосковья Андрей Воробьев/«Макс»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате масштабной атаки дронов на Московскую область пострадали три человека, включая десятилетнюю девочку, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    «Сегодня ночью и утром силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы отразили масштабную атаку беспилотников на Московскую область – над территорией региона было сбито более 150 БПЛА», – сообщил глава региона в «Максе».

    В Раменском округе обломки дрона упали на частный дом, в результате чего десятилетняя девочка получила осколочное ранение кисти и была госпитализирована.

    В Богородском округе пострадала женщина, а в Коломне – 27-летний мужчина. Все пострадавшие находятся под наблюдением врачей.

    Беспилотники были уничтожены в нескольких районах, включая Павловский Посад, Орехово-Зуево, Воскресенск, Ступино и Электросталь.

    Наиболее серьезный ущерб зафиксирован в Павлово-Посадском округе, где в деревне Кузнецы полностью сгорел частный дом. В самом Павловском Посаде загорелась кровля многоквартирного дома, жители были эвакуированы, обошлось без пострадавших. В Богородском округе повреждены два дома в СНТ «Альбатрос», а в Ногинске загорелся гостевой дом.

    Кроме того, беспилотник попал в склад Wildberries, пожар удалось локализовать.

    В Коломне после падения обломков загорелся торговый павильон около ТЦ «Глобус», повреждены здания ЗАГСа, магазина и окна жилого дома. В Котельниках загорелись строительные леса на территории строящегося жилого комплекса. В Электростали повреждены автомобиль и трансформаторная подстанция, а в Раменском округе – частный дом в СНТ «Раменье». Экстренные службы продолжают работать в усиленном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Собянин сообщил об уничтожении 180 БПЛА в Московском регионе.

    Попытка атаки дронов на Москву стала самой крупной за два года.

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    17 августа 2026, 19:55 • Новости дня
    NYT: Украина следила за Россией через спутники до спецоперации

    Tекст: Ольга Иванова

    Киев получал космические снимки от правительств союзных стран и коммерческих компаний для действий против российской стороны еще до начала специальной военной операции, пишет газета The New York Times (NYT).

    Украина применяла спутниковые данные для слежки за Россией до 2022 года, передает ТАСС. Доступ к подобной информации ранее предоставлялся преимущественно высшему военному командованию для стратегического планирования.

    Поставки разведывательных материалов могли прерываться и зависели от политических решений западных союзников. В марте 2025 года президент США Дональд Трамп распорядился временно остановить передачу Украине снимков через Пентагон, однако позднее доступ восстановили.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон несколько раз ставил на паузу обмен разведданными с Киевом.

    Позже администрация Белого дома продолжила передачу украинской стороне разведывательной информации оборонительного характера.

    До этого США и Великобритания оказывали мощную поддержку ВСУ спутниковыми снимками для атаки на Курскую область.

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    17 августа 2026, 15:09 • Новости дня
    Минобороны: ВСУ потеряли до роты при освобождении Новосолошино

    Tекст: Ольга Иванова

    Бойцы группировки «Восток» зачистили свыше ста строений в запорожском селе Новосолошино, уничтожив до роты украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны.

    В ходе боевых действий в селе Новосолошино в Запорожской области украинская армия понесла серьезные потери в живой силе и технике, передает РИА «Новости».

    «Потери противника составили до роты живой силы. Также уничтожены 10 боевых бронированных машин, 11 автомобилей, шесть наземных роботизированных комплексов и более 30 тяжелых гексакоптеров типа «Баба-яга»», – сообщили в Минобороны.

    Помимо этого, российские подразделения взяли под контроль подготовленный украинскими военными район обороны. В процессе зачистки было проверено свыше 100 строений. В ведомстве добавили, что успешные действия позволили расширить зону контроля на этом участке фронта и создать условия для дальнейшего продвижения группировки «Восток».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня российские военные нанесли поражение противнику около Новосолошино.

    Чуть позже подразделения группировки «Восток» освободили населенные пункты Ровное и Лесное в Запорожской области.

    В середине июля суточные потери украинской армии на всех направлениях составили порядка 1450 военнослужащих.

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    18 августа 2026, 02:55 • Новости дня
    ПВО сбила летевшие на Москву беспилотники

    Собянин сообщил об уничтожении 13 летевших на Москву беспилотников

    ПВО сбила летевшие на Москву беспилотники
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силами противовоздушной обороны сбиты 13 БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.

    «Шесть БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны», – заявил Собянин в «Максе».

    Позднее он сообщил о ликвидации еще семи БПЛА.

    В настоящее время на местах падения фрагментов сбитых аппаратов находятся сотрудники экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером в понедельник силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку четырех беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись в сторону российской столицы.

    Военкор Александр Коц рассказывал, что украинские беспилотные аппараты, атаковавшие Москву, были оснащены металлическими шариками, предназначенными для поражения людей.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    17 августа 2026, 12:16 • Новости дня
    Коц: Удары по Одессе и Измаилу лишили Украину портовой инфраструктуры

    Tекст: Вера Басилая

    Ночные атаки беспилотников России разрушили ключевые логистические узлы ВСУ в портах Одессы и Измаила, включая терминалы и ангары с западной техникой, сообщил военкор Александр Коц.

    Военный корреспондент Александр Коц сообщил в своем Max, что Вооруженные силы России нанесли результативные удары по объектам в Одессе и Измаиле, лишив противника важной инфраструктуры.

    «Уничтожен причальный терминал, через который на берег сходили грузы военного назначения, ангары с западной техникой и склады безэкипажных катеров», – написал Коц. По его словам, эти города давно превратились в крупные грузовые хабы, обеспечивающие поступление военных грузов на Украину.

    В ночь на 17 августа атаки беспилотников продолжились. В Одесском порту сгорели резервуары с топливом, что делает выход в море для оставшихся катеров невозможным.

    Дунайские порты, как отметил Коц, давно перестали быть частью «зерновой» истории, став законными военными целями.

    Российские военные с помощью беспилотников поразили в порту Одессы патрульный катер типа «Тарантул», а также причальный терминал в порту Измаила, обеспечивавший разгрузку морских судов с грузами военного назначения.

    Двумя днями ранее российские беспилотники поразили военные склады в порту Одессы.

    До этого Вооруженные силы России ликвидировали крупный резервуар с горюче-смазочными материалами.

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    17 августа 2026, 13:31 • Новости дня
    Американский эсминец четыре дня дрейфовал без электричества из-за поломки

    Американский эсминец Benfold четыре дня дрейфовал в Южно-Китайском море

    Tекст: Мария Иванова

    Ракетный эсминец ВМС США Benfold провел несколько дней в Южно-Китайском море без электроснабжения и возможности маневрировать из-за серьезной поломки оборудования.

    Американский ракетный эскадренный миноносец в июле был обездвижен на четыре дня без электричества и с неработающими системами на борту, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в Южно-Китайском море.

    «Американский ракетный эскадренный миноносец в прошлом месяце провел четыре дня с неработающими туалетами, кухней и кондиционерами в условиях палящей жары Южно-Китайского моря после того, как корабль лишился электроэнергии», – говорится в сообщении CNN.

    По словам командующего Седьмым флотом США Мэтью Комера, на корабле Benfold вышло из строя оборудование, включая генераторы. В результате судно утратило способность к маневрированию.

    Корабль отбуксировали в бухту Субик на Филиппинах, где 30 июля энергоснабжение было восстановлено. Ремонтные работы полностью завершились 7 августа, после чего эсминец направился в японский порт Йокосука. Отмечается, что в мае аналогичный инцидент произошел с эсминцем Higgins, который также остался без электричества на несколько часов.

    Военно-морской флот США регулярно сталкивается с техническими проблемами. Так, новейший авианосец «Джеральд Форд» после 11-месячного похода встал на ремонт из-за значительного износа. Кроме того, десантный корабль USS Boxer вышел из строя из-за поломки двигателя в первые недели конфликта с Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, десантный корабль USS Boxer вышел из строя из-за поломки двигателя.

    В мае на эсминце USS Higgins возникла техническая неисправность электросети.

    В том же месяце авианосец «Джеральд Форд» вернулся на базу после серии серьезных технических сбоев.

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