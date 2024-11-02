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Золотов проверил подразделения Росгвардии в Курской области
Золотов посетил командный пункт и боевые порядки Росгвардии в Курской области
Генерал армии Виктор Золотов в ходе проверки подразделений Росгвардии в Курской области оценил боеготовность и условия размещения личного состава, а также посетил Курскую АЭС для контроля оперативного управления.
Золотов побывал в боевых порядках подразделений, где лично пообщался с бойцами и командирами, передает ТАСС.
Он выслушал доклад командующего группировкой войск Росгвардии Вячеслава Пыткова о текущей обстановке в зоне ответственности. Он также проверил службу на взводных опорных пунктах с огневыми позициями на линии боевого соприкосновения и встретился с командирами войскового и полицейского спецназа. В ходе инспекции глава Росгвардии осмотрел вооружение и технику, которые используются для ведения наступления на позиции вооруженных сил Украины.
Кроме того, Золотов обратил внимание на условия размещения личного состава, а также обеспечение всем необходимым. Он проверил состояние питания, экипировки, вооружения и боеприпасов. В ходе визита директор Росгвардии также посетил Курскую атомную электростанцию, где оценил работу пунктов оперативного управления и взводных опорных пунктов, а также встретился с командирами подразделений. Золотов завершил инспекцию посещением регионального управления Росгвардии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники Росгвардии уничтожили бронетранспортер Stryker вооруженных сил Украины в Курской области, ранее сообщалось, что росгвардеец ликвидировал дрон «Баба-яга» в том же регионе. Также вооруженные силы показали видео уничтожения украинской диверсионно-разведывательной группы в Курской области.