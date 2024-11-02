Золотов проверил подразделения Росгвардии в Курской области

Эксперты объяснили 15 телепоказов фильма «Три орешка для Золушки» в Германии

Эксперты прокомментировали любовь немцев к фильму «Три орешка для Золушки»

Tекст: Евгений Поздняков

«Три орешка для Золушки» пользуется популярностью как в восточных, так и западных землях Германии. Это по-настоящему выдающийся фильм, кропотливая работа над которым видна буквально в каждом кадре. Он снят с любовью к зрителю, наполнен добротой и верой в чудеса, что, собственно, и нужно людям в преддверии Рождества», – сказал Артем Соколов, научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО.

«При этом в нем имеется четкая мораль: будь трудолюбив, скромен и вежлив – тогда все проблемы в жизни рано или поздно решатся. Поэтому мы имеем дело с тем редким случаем, когда даже «весси» признают бесспорные успехи «осси» в сфере кинематографа. Кстати, это не единственный медиапродукт родом из ГДР, который пользуется успехом в современной ФРГ», – отмечает он.

«Например, мультипликационный персонаж Песочный человечек чувствует себя комфортно на немецком телевидении и по сей день. Все-таки Восточная Германия обладала собственной неповторимой эстетикой, которая не может не сыскать своих почитателей даже сегодня. Что касается «Золушки», то это также не единственный традиционно-рождественский фильм в ФРГ», – акцентирует собеседник.

«Есть и не менее популярная картина, созданная на Западе, – «Ужин на одного». Его, кстати, показывают даже чаще, ведь фильм длится всего лишь 18 минут. История, рассказанная в нем, также трогает не первое поколение немецких зрителей. Можно сказать, что эти две ленты и представляют собой совокупную «Иронию судьбы» для Германии», – считает Соколов.

Объединенная ФРГ редко перенимает что-либо от ГДР, напоминает германский политолог Александр Рар. «В этом случае же победил здравый смысл: «Три орешка для Золушки» по-настоящему великолепный фильм. Это культурный феномен. Он сделан профессионально и очень человечно. Новые детские сказки отдыхают!» – заключил он.

Ранее стало известно, что в течение декабря-января по немецкому телевидению 15 раз покажут фильм «Три орешка для Золушки». Картину увидят зрители центральных каналов ФРГ, в том числе Das Erste, KiKA, RBB, MDR, SWR и NDR.

Фильм стал классическим новогодним хитом и занимает особое место в праздничных традициях многих стран Европы, включая Германию, где его показывают ежегодно. Лента 1973 года является продуктом совместного производства Чехословакии и ГДР.