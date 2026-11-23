23 ноября день рождения Николаса Мадуро. Президент Венесуэлы встречает его в американской тюрьме. Однако судьба Мадуро вовсе не предопределена и у него есть шанс вернуться на родину.0 комментариев
Московских водителей призвали пересесть на городской транспорт из-за непогоды
Дептранс Москвы призвал водителей пересесть на городской транспорт
Московским автомобилистам рекомендовано по возможности пользоваться городским транспортом из-за ожидаемых дождя и гололедицы, сообщил департамент транспорта Москвы.
«Сегодня ожидается дождь, утром и вечером возможна гололедица. По возможности выбирайте городской транспорт для поездок по городу», – сообщил департамент в Max.
Тем, кто все же решит поехать на автомобиле, рекомендуется увеличить дистанцию и избегать резких маневров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Москве спрогнозировали облачную погоду с небольшим снегом.
В среду в московский регион придет балканский циклон с 10-сантиметровыми сугробами.
На прошлой неделе столичный департамент транспорта посоветовал жителям города воспользоваться метрополитеном в связи с ухудшением погодных условий.