Дептранс Москвы призвал водителей пересесть на городской транспорт

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Сегодня ожидается дождь, утром и вечером возможна гололедица. По возможности выбирайте городской транспорт для поездок по городу», – сообщил департамент в Max.

Тем, кто все же решит поехать на автомобиле, рекомендуется увеличить дистанцию и избегать резких маневров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Москве спрогнозировали облачную погоду с небольшим снегом.

В среду в московский регион придет балканский циклон с 10-сантиметровыми сугробами.

На прошлой неделе столичный департамент транспорта посоветовал жителям города воспользоваться метрополитеном в связи с ухудшением погодных условий.