Московские депутаты поддержали рост стоимости патентов для мигрантов
В ближайшее время ежемесячная стоимость патентов для работающих в Москве мигрантов увеличится до 10 тыс. рублей за счет роста регионального коэффициента.
Московская городская дума одобрила индексацию стоимости патентов для иностранных граждан, передает Ura.ru. Новая ежемесячная плата составит 10 тысяч рублей вместо прежних 8,9 тысячи. Как пояснила замруководителя департамента экономической политики и развития Москвы Дарья Мурченко, предлагается установить региональный коэффициент на уровне 2,9323.
Мурченко отметила: «В этом году предлагается установить региональный коэффициент таким образом, чтобы патент вырос с 8 900 рублей до 10 тыс. рублей в месяц. Для этого региональный коэффициент необходимо установить в размере 2,9323». Она добавила, что повышение стоимости патента даст возможность сравнять налоговое бремя для мигрантов и граждан России.
Региональный коэффициент пересматривается ежегодно по уровню средней заработной платы в отраслях, где труд иностранных граждан наиболее востребован. Замглавы департамента уточнила, что при расчете учитывается также госпошлина, которая введена с 1 января 2025 года, и стоимость оформления патента в ГБУ «Миграционный центр».
Новый размер платы сравним со стоимостью патента в Московской области. Формирование стоимости включает базовую ставку по Налоговому кодексу, федеральный коэффициент-дефлятор Минэкономразвития и региональный коэффициент.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил усовершенствовать систему контроля над пребыванием трудовых мигрантов.
Президент России Владимир Путин утвердил Концепцию государственной миграционной политики Российской Федерации на 2026–2030 годы.