Московские депутаты поддержали рост стоимости патентов для мигрантов

Лукашенко назвал Протасевича сотрудником белорусской разведки

Tекст: Валерия Городецкая

«Протасевич – это сотрудник нашей разведки. Нам надо было его задерживать?» – сказал он, передает РИА «Новости».

Лукашенко отметил, что самолет компании Ryanair, на борту которого находился Протасевич, мог бы приземлиться в Вильнюсе, но в итоге был направлен в Минск после сообщения о якобы заложенной взрывчатке. По его словам, операция по задержанию была проведена потому, что Протасевич «работал под прикрытием этих беглых и доложил разведчикам все, что нас интересовало».

«Протасевич – это сотрудник нашей разведки. Нам надо было его задерживать? А вот вопрос, почему они в Вильнюс летели, там не сели, а развернулись и в Минск прилетели, сели после звонка, что у них на борту там какая-то взрывчатка… Ну садитесь, вы в Вильнюс летели, над Вильнюсом были – садитесь. Развернулись, прилетели в Минск. Сели в Минске. Я говорю: "Ну что, проводите операцию, он же под прикрытием работал этих беглых. Проводите операцию как следует"», – заявил белорусский лидер.

Глава государства рассказал, что Протасевич заранее проинформировал белорусские спецслужбы перед вылетом из Греции, после чего получил новое задание.

«Пришлось нам операцию проводить по его задержанию. Хотя нам не нужно было его задерживать. Он приехал в Грецию, его туда вызвали, он доложил разведчикам все что нас интересовало, получил задание и летел обратно. Туда, где работал, через Вильнюс. Нас обвинили в том, что мы задержали оппозиционера. А он не наш оппозиционер. Мы не задерживали оппозиционера», – сказал Лукашенко.

Напомним, в конце мая 2023 года президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал участника признанной в стране террористической организации Nexta Романа Протасевича, осужденного на восемь лет. Позже Лукашенко объяснил, что решение о помиловании Протасевича принято, поскольку тот выполнил все обещанное.