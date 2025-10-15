Говорить, что русской кухне не нужна поддержка на государственном уровне – это как утверждать, что человек с ампутированными ногами может на равных соревноваться в беге со здоровыми тренированными спортсменами.9 комментариев
Путин утвердил новую концепцию миграционной политики до 2030 года
Президент России Владимир Путин утвердил Концепцию государственной миграционной политики Российской Федерации на 2026–2030 годы.
Предыдущая версия действовала с 2018 года и завершит свое действие в конце 2025 года. В документе подчеркивается, что концепция определяет цели, принципы, задачи и ключевые направления реализации миграционной политики на ближайшие пять лет.
«Настоящей концепцией определяются цель, основные принципы, задачи и основные направления реализации государственной миграционной политики России на 2026–2030 годы исходя из анализа практики регулирования въезда в РФ и выезда из РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, условий их пребывания и проживания в РФ, практики миграционного учета, получения временного убежища на территории РФ и приобретения гражданства РФ, современного понимания национальных и глобальных проблем международной миграции», – следует из документа.
Концепция состоит из девяти разделов и 46 пунктов. Среди ожидаемых результатов к 2030 году – сокращение числа иностранцев, находящихся в стране нелегально, снижение преступности с их участием, уменьшение числа детей мигрантов, не посещающих школы, а также рост доли иностранных студентов в российских вузах.
Также подчеркивается задача увеличения числа иностранцев, которые разделяют традиционные российские духовно-нравственные ценности и выбирают Россию в качестве постоянного места жительства. Этот подход направлен на интеграцию мигрантов в российское общество и формирование позитивного миграционного климата.
Ранее МВД аннулировало более 2 тыс. документов у мигрантов из-за фиктивных браков.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что иностранные граждане без оформленного статуса пребывания обязаны покинуть Россию с указанием даты и маршрута выезда.
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что страна заинтересована в иностранной рабочей силе, но мигранты должны соблюдать законы и знать русский язык.