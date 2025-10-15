Путин утвердил новую концепцию миграционной политики до 2030 года

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин утвердил новую Концепцию государственной миграционной политики на 2026–2030 годы, следует из указа президента.

Предыдущая версия действовала с 2018 года и завершит свое действие в конце 2025 года. В документе подчеркивается, что концепция определяет цели, принципы, задачи и ключевые направления реализации миграционной политики на ближайшие пять лет.

«Настоящей концепцией определяются цель, основные принципы, задачи и основные направления реализации государственной миграционной политики России на 2026–2030 годы исходя из анализа практики регулирования въезда в РФ и выезда из РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, условий их пребывания и проживания в РФ, практики миграционного учета, получения временного убежища на территории РФ и приобретения гражданства РФ, современного понимания национальных и глобальных проблем международной миграции», – следует из документа.

Концепция состоит из девяти разделов и 46 пунктов. Среди ожидаемых результатов к 2030 году – сокращение числа иностранцев, находящихся в стране нелегально, снижение преступности с их участием, уменьшение числа детей мигрантов, не посещающих школы, а также рост доли иностранных студентов в российских вузах.

Также подчеркивается задача увеличения числа иностранцев, которые разделяют традиционные российские духовно-нравственные ценности и выбирают Россию в качестве постоянного места жительства. Этот подход направлен на интеграцию мигрантов в российское общество и формирование позитивного миграционного климата.

Ранее МВД аннулировало более 2 тыс. документов у мигрантов из-за фиктивных браков.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что иностранные граждане без оформленного статуса пребывания обязаны покинуть Россию с указанием даты и маршрута выезда.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что страна заинтересована в иностранной рабочей силе, но мигранты должны соблюдать законы и знать русский язык.

