Депутат Рады Скороход назвала «больной» цель нового министра обороны Украины
Депутат Верховной рады Анна Скороход назвала «больной» украинскую «стратегическую цель», которая, по словам нового главы Минобороны Украины Михаила Федорова, заключается в том, чтобы «убивать 50 тыс. россиян в месяц».
Федоров заявил об этом на встрече с журналистами. «Вам не кажется, что у нас какая-то стратегия больная?» – приводят слова Скороход украинские СМИ.
Она выразила мнение, что приоритетом для страны должны быть окончание войны, обмен всех украинских военнопленных, возвращение и поиск пропавших без вести и поддержка военных, «которые уже просто морально и физически устали».
По ее словам, люди на Украине продолжают жить без света, воды и тепла, в то время как выдвигаются подобные инициативы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховная рада проголосовала за назначение Михаила Федорова министром обороны Украины. Владимир Зеленский поручил новому министру повысить эффективность мобилизации.