Смолов возместил ущерб пострадавшему после драки в кафе на 1 млн рублей

Tекст: Денис Тельманов

Федор Смолов признал вину по уголовному делу о драке в московском кафе весной прошлого года и полностью возместил причиненный ущерб пострадавшему, передает ТАСС.

Адвокат Варвара Кнутова сообщила, что футболист выплатил 1 млн рублей в качестве компенсации за вред здоровью.

Обвинение по делу утверждено прокуратурой Москвы по статье 112 УК РФ, что подразумевает умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью без отягчающих обстоятельств. Адвокат подчеркнула, что Смолов раскаялся и признал свою вину.

Кнутова добавила, что защита собирается подать ходатайство об освобождении спортсмена от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа на основании статьи 76.2 УК РФ. Рассмотрение дела будет проходить у мирового судьи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу о драке с участием Федора Смолова и готовится передать материалы в суд. Федор Смолов в ходе допроса признал свою вину частично.

Футболисту может грозить до трех лет лишения свободы по делу о причинении средней тяжести вреда здоровью. Доктор юридических наук Иван Соловьев отметил, что исход дела зависит от готовности Смолова к неформальному решению вопроса.

Соловьев также выразил удивление длительным сроком между инцидентом, который произошел 28 мая, и возбуждением уголовного дела в сентябре, несмотря на наличие видеозаписей и объяснений сторон.

