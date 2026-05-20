В Подмосковье нашли гигантский гриб величиной с дыню

В лесу около Красногорска нашли ядовитый гриб строчок размером с дыню

Tекст: Тимур Шайдуллин

Гигантский гриб строчок обнаружили в смешанном лесу Опалиховского лесопарка в Красногорске. Гриб вырос рядом с поваленными березами и старыми пнями, его шляпка достигла 40 см в диаметре. Плодовое тело по форме напомнило головной мозг или грецкий орех, сообщил корреспондент ТАСС,

По данным агентства, даже опытные грибники нередко путают строчки со сморчками из-за похожей морщинистой шляпки. В тексте подчеркивается, что в сыром виде строчки ядовиты, их токсины способны повредить центральную нервную систему, печень и органы желудочно-кишечного тракта. При этом отмечается, что даже после тепловой обработки такие грибы остаются потенциально опасными для еды.

Отличительным признаком строчка названа шляпка с неровными, спутанными складками, напоминающими структуру мозга. Указывается, что при разрезе гриба край шляпки полностью или частично соединяется с ножкой, что помогает отличить его от сморчка.

Ранее Роскачество предупредило о штрафах и уголовной ответственности за нарушение правил весеннего сбора грибов. Как писала газета ВЗГЛЯД, в разъяснительном материале о запретных для сбора в 2026 году грибах эксперты указали на строчки как опасный вид, способный вызвать тяжелое отравление.

А юристы предупредили о возможном тюремном сроке до четырех лет за сбор редких и наркосодержащих грибов в российских лесах.