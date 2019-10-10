Филолог раскритиковал вошедшую в учебник песню Шуры

Члена Союза писателей России, кандидата филологических наук Владимира Угрюмова проанализировал текст песни «Твори добро» певца Шуры, который был опубликован в казахском учебнике для четвероклассников по самопознанию, на этом предмете дети изучают психологию, религию и частично тимбилдинг.

«На мой взгляд, текст данной песни не представляет какой-либо художественной ценности. Возможно, он хорош для эстрадного исполнения с определенной певческой подачей, которая свойственна Шуре. Если говорить о литературных достоинствах, то они просто отсутствуют. В тексте нет смысловой слоистости, признаков творческого мастерства, поэтического проникновения в ситуацию. Нет главного – искренности. Сплошные штампы. В некоторых строках встречается «рэканье», один такой звук может повторяться до четырех раз. Этот прием в литературе называется звукописью, но для чего он использован? Опять же для определенной манеры исполнения», – рассказал филолог «Комсомольской правде».

Эксперт признался, что не понимает, почему текст именно этой песни был напечатан в учебнике.

«Я не понимаю. Это для меня загадка. Покушение на нравственное кредо в тексте выражено слабо. Песня ничему не учит, не вдохновляет. Шура освежил штампы своим голосом», – отметил Угрюмов.

Филолог подчеркнул, что творчества Шуры не относится к литературе, однако отметил, что исполнителю удалось использовать «прекрасный посыл».

«Я не критикую Шуру, Боже упаси! Для него это нормально. Он даже молодец, в своей нише использовал прекрасный посыл, но для познания человека, нравственных основ жизни посредством литературы этого мало. Шура здесь не сработает – надо Пушкина читать, Мандельштама, Шекспира, надо воспитывать человеческое видение Божьего творения. Для этого и существует настоящая литература», – сказал эксперт.

Сам певец отреагировал на комментарий филолога в своем Instagram.

«Ни в коем случае не претендую на Пушкина, Крылова и других великих поэтов, в данном случае мое стихотворение включено в рубрику «от сердца к сердцу», конечно мой текст и моя музыка это не мировой шедевр, но абсолютно согласен с составителями учебного пособия ННПООЦ «Бобек», которое обратило на смысловое содержание текста и позитивное звучание», – написал он.

Ранее сам Шура узнал о публикации своей песни в учебнике от родственников из Алма-Аты.

«Твори добро»

Руки твои сильные

Ты защити слабого

Мысли твои верные

Ты научи глупого

Глаза твои, твоя душа

Добрая и чистая

Дари ее тому

Кому больно одному

Твори добро на всей земле

Твори добро другим во благо

Не за красивое спасибо

Услышавшего тебя рядом (Припев 2 раза)

Я долечу до неба

Я накричусь досыта

Я расскажу все тайны дня

Досветла

Я долечу до неба

Я накричусь досыта

Я расскажу все тайны дня

Досветла

(Припев 2 раза)

В прошлом году в Сети внезапно появились сообщения о том, что Шура умер, позже певец рассказал, как отреагировал на новости о своей «смерти».