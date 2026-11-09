География и идеология сделали Россию идеальным кандидатом на роль «опасного Иного» в европейской геополитике. Существование угрозы извне необходимо для консолидации внутренней аудитории. Но не только.2 комментария
Трамп напомнил о проявлении Киевом «большого неуважения» к России
Президент США Дональд Трамп заявил о «большом неуважении к России», которое проявил президент Украины Владимир Зеленский на первой личной встрече с лидером России Владимиром Путиным.
«Я верю, что эта война закончится, и закончится скоро. И единственная причина, по которой она закончится, – это я», – заявил Трамп в интервью CBS News.
Он отметил, что конфликт «никогда не случился бы» во время его предыдущего президентского срока. Трамп также упомянул о «глубокой ненависти» между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, добавив, что на их первой встрече было проявлено «большое неуважение к России». Американский лидер сообщил о предстоящей «очень важной встрече», которая начнется в субботу и продлится несколько дней.
Как напоминает ТАСС со ссылкой на интервью пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова журналу Die Weltwoche, первая двусторонняя встреча Путина и Зеленского прошла в 2019 году в Париже. Тогда Зеленский начал спорить по поводу согласованного совместного заявления.
«Зеленский начал спорить по поводу этого совместного заявления, о его тексте. И Путин спросил его: «Послушайте, наши эксперты работали над этим в течение недели до дня нашей встречи. Почему вы об этом спорите?» Это был первый опыт, довольно яркий пример», – рассказал Песков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о передаче Москве сигналов о готовности Киева к прекращению огня и личной встрече Зеленского с Путиным. Телефонный разговор президента России с Трампом вызвал панику в окружении украинского лидера. В Госдепе уволили всех аналитиков по России накануне встречи Трампа с Путиным.