Бундесвер выделил самолеты и офицеров для учений «коалиции желающих»

DPA: Германия направит офицеров и самолеты на учения «коалиции желающих»

Tекст: Алексей Дегтярёв

Вооруженные силы ФРГ предоставят до двух транспортных самолетов типа A400M для дозаправки в воздухе, которые будут совершать вылеты с немецкой территории. Участие в маневрах станет знаком солидарности с партнерами, передает ТАСС со ссылкой на агентство dpa.

Берлин также окажет логистическую поддержку при переброске войск через территорию страны к месту проведения тренировок. Сами маневры пройдут в ноябре в Польше, воздушном пространстве Румынии и западной части Черного моря.

В ходе тренировок впервые протестируют готовность многонационального контингента, формируемого под руководством Франции и Великобритании для обеспечения возможного соглашения о прекращении огня на Украине.

На прошлой неделе СМИ сообщили о планах привлечь около 1,5 тыс. военнослужащих к учениям по подготовке к размещению контингента на Украине.

Летом сопредседатели объединения заявили о намерении ввести многонациональный военный контингент на украинскую территорию после установления перемирия.