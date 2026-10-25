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Бундесвер выделил самолеты и офицеров для учений «коалиции желающих»
DPA: Германия направит офицеров и самолеты на учения «коалиции желающих»
Вооруженные силы Германии выделят 10 штабных офицеров и самолеты-заправщики для участия в первых ноябрьских учениях «коалиции желающих», созданной для поддержки Украины.
Вооруженные силы ФРГ предоставят до двух транспортных самолетов типа A400M для дозаправки в воздухе, которые будут совершать вылеты с немецкой территории. Участие в маневрах станет знаком солидарности с партнерами, передает ТАСС со ссылкой на агентство dpa.
Берлин также окажет логистическую поддержку при переброске войск через территорию страны к месту проведения тренировок. Сами маневры пройдут в ноябре в Польше, воздушном пространстве Румынии и западной части Черного моря.
В ходе тренировок впервые протестируют готовность многонационального контингента, формируемого под руководством Франции и Великобритании для обеспечения возможного соглашения о прекращении огня на Украине.
На прошлой неделе СМИ сообщили о планах привлечь около 1,5 тыс. военнослужащих к учениям по подготовке к размещению контингента на Украине.
Летом сопредседатели объединения заявили о намерении ввести многонациональный военный контингент на украинскую территорию после установления перемирия.