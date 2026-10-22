Politico: АдГ нацелилась провести премьера Саксонии-Анхальт при помощи ХДС

Tекст: Игорь Иножарский

В земле Саксония-Анхальт партия «Альтернатива для Германии» рассчитывает добиться избрания своего представителя Ульриха Зигмунда первым после Второй мировой войны премьером федеральной земли, используя тайное голосование и возможную поддержку части депутатов ХДС, пишет Politico.

После подозрений, что некоторые консерваторы уже поддержали кандидата АдГ при выборе председателя ландтага, руководство ХДС в Берлине потребовало от региональной фракции жёстких гарантий. Лидер земельного отделения ХДС Свен Шульце предложил, чтобы депутаты партии покидали зал на первых двух тайных турах декабрьского голосования, чтобы исключить обвинения в сотрудничестве с АдГ.

Глава комитета бундестага по обороне Томас Рёвекамп назвал поведение фракции ХДС в земле «совершенно неприемлемым» и обвинил АдГ в попытке «уничтожить ХДС в Германии», спровоцировав внутренний раскол. В самой земельной фракции ХДС, напротив, считают тактику оправданной и утверждают, что проводят чёткую линию разграничения с АдГ, не выступая за её изоляцию, так как партия легально представлена в парламенте.

Руководство АдГ открыто заявляет, что добивается перехода на свою сторону отдельных консервативных депутатов, а сопредседатель партии Тино Крупалла назвал уход ХДС из зала «капитуляцией» и заявил, что консерваторы «боятся выборов». Мерц предупредил, что для парламентариев, которые тайно поддержат ультраправых, «не найдётся места в ХДС», и подчеркнул: «ХДС никогда не будет избирать экстремистов на государственные должности где-либо в Германии».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сыронизировал над опасениями Фридриха Мерца по поводу влияния России на политику Германии и тем самым усугубил давление на канцлера. В воскресенье однопартиец Мерца на заседании президиума ХДС публично заявил о необходимости его отставки после провала партии на востоке страны. В субботу Мерц призвал сочувствующих АдГ членов ХДС покинуть партию, пытаясь пресечь сотрудничество с ультраправыми.