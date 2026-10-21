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    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Урсула фон дер Ляйен – новая шальная императрица Европы

    Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.

    10 комментариев
    Алексей Вагин Алексей Вагин «Закат Европы» может привести к новому расцвету

    Рост межпартийной поляризации, культурные войны, провалы «системных» коалиций и растущее недоверие к истеблишменту в странах Запада многими воспринимается как свидетельство упадка. Хотя именно войны, напряженная конкуренция и яростная политическая борьба в прошлом сделали Европу великой.

    7 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Замороженные активы как инструмент движения к миру

    Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.

    6 комментариев
    21 октября 2026, 21:53 • Новости дня

    Медведев сыронизировал над опасениями Мерца из-за влияния России в Германии

    Медведев сыронизировал над опасениями Мерца из-за влияния России в Германии
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев с иронией прокомментировал заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что влияние России на немецкое общество вызывает у него наибольшее беспокойство.

    Медведев привел высказывание Мерца, согласно которому его главные опасения связаны не с экономикой ФРГ, Евросоюзом, США или Китаем, а с влиянием России на немецкое общество, передает ТАСС.

    «Отличный канцлер! Как же вам, немцам, повезло», – написал он в соцсетях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Мерц назвал «влияние России» главной проблемой для немецкого общества.

    В тот же день Бундесвер предупредил о риске российских диверсий против армии Германии.

    На прошлой неделе канцлер отверг идею передать активы России под контроль США.

    21 октября 2026, 09:54 • Новости дня
    ФСБ задержала дезертировавшего из ВСУ гражданина Германии
    ФСБ задержала дезертировавшего из ВСУ гражданина Германии
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали гражданина Германии, который участвовал в боевых действиях на стороне украинской армии и дезертировал из-за невыплаты обещанного денежного вознаграждения, сообщили в спецслужбе.

    «Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан гражданин Германии, являвшийся действующим военнослужащим Вооруженных сил Украины», – цитирует сообщение ФСБ РИА «Новости».

    В период с 2004 по 2010 год задержанный принимал участие в боевых действиях в Афганистане в составе немецкого контингента. Позднее он участвовал в вооруженных конфликтах на территории Сомали и Сирии. С 2016 по 2018 год иностранец служил снайпером в одном из подразделений территориальной обороны на Украине.

    В ноябре 2025 года наемник вернулся на Украину и подписал трехлетний контракт. Он не получил обещанных денег и дезертировал. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о наемничестве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца силовики задержали вербовавшего наемников для украинских войск иностранца при попытке въезда в Россию. В прошлом году польский наемник попытался взорвать гранату при пленении в ДНР. В 2024 году Австралия обратилась к Москве из-за задержания своего гражданина в зоне проведения спецоперации на Украине.

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    20 октября 2026, 10:10 • Новости дня
    Медведев: Отношения России и США испорчены на десятилетия вперед
    Медведев: Отношения России и США испорчены на десятилетия вперед
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Отношения Москвы и Вашингтона останутся испорченными на долгие годы, несмотря на временный отказ американского президента Дональда Трампа от новых ограничений, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    «Надо признать, что отношения между Россией и США в очередной раз испорчены на десятилетия вперед. Мы были, есть и останемся системными противниками», – указал Медведев в Max.

    Он отметил, что принятый в США акт является системным русофобским документом, рассчитанным на долгое время. По его мнению, закон представляет собой незаконное ущемление прав граждан России.

    «Этот закон абсолютно противоправен с точки зрения основ международной жизни и представляет собой незаконное ущемление прав России и российских граждан, которое может быть квалифицировано даже как акт геноцида (особо тяжкого преступления)», – подчеркнул Медведев.

    Политик подчеркнул, что решения о заморозке применения отдельных частей документа превратятся в попытки долгосрочного шантажа со стороны Вашингтона, а история с санкциями переживет не одно поколение.

    «Какие выводы из этого? Очень простые. Надо признать, что отношения между Россией и США в очередной раз испорчены на десятилетия вперед. Мы были, есть и останемся системными противниками.

    И второе. Хрен с ним, с этим законом и поблажками америкосов. А санкции… Как говорил старик Ницше, «Was mich nicht umbringt, macht mich starker («То, что не убивает нас, делает сильнее» – Прим. ВЗГЛЯД)», – заключил Медведев.

    В конце прошлой недели президент США Дональд Трамп заморозил предусмотренные «законом Грэма» санкции.

    В понедельник США объяснили отмену санкций против Москвы потребностями Индии.

    Британия не поддержала отказ американского лидера от антироссийских ограничений.

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    21 октября 2026, 18:11 • Видео
    Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

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    19 октября 2026, 10:10 • Новости дня
    Немецкий бизнес пожаловался на истощение

    Politico: Немецкий бизнес призвал Берлин сменить экономический курс

    Tекст: Игорь Иножарский

    Германии необходимо вновь сделать экономический рост центром своей политики и снизить бюрократическую нагрузку на предприятия, заявил председатель правления ИТ-компании DATEV профессор Роберт Майр.

    «Мы должны улучшить условия, при которых может возникнуть экономическая динамика», – заявил Майр в статье, опубликованной Politico. Он отметил, что малый и средний бизнес в Германии переживает «ползучее истощение»: доходы стагнируют, в то время как затраты и заработная плата продолжают расти.

    По словам автора, в текущих условиях компании вынуждены направлять средства на выживание, а не на новые технологии и расширение. Майр подчеркнул, что государству следует предоставить бизнесу больше пространства для маневра и уверенность в планировании, вместо того чтобы создавать новые программы поддержки.

    Эксперт также обратил внимание на чрезмерный размер государственного аппарата, доля которого в экономике к 2025 году превысила 50%. Он призвал к созданию «более компактного государства», которое не будет отбирать ресурсы у частного сектора, а также отметил необходимость превращения Европы в единый рынок для экономического роста, а не только для регулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль указала на отчаяние жителей Германии из-за кризиса. В начале месяца газета Telegraph сообщила, что Германия столкнулась с крупнейшим экономическим спадом со времен Второй мировой войны. В прошлом месяце отказ от российского газа спровоцировал экономический кризис в Германии.

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    21 октября 2026, 10:30 • Новости дня
    Бундесвер предупредил о риске российских диверсий против армии Германии
    Бундесвер предупредил о риске российских диверсий против армии Германии
    @ Federico Gambarini/dpa/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Вооруженные силы Германии во внутреннем докладе предупредили о возможности прямых российских диверсий против немецких войск на территории страны.

    Вооруженные силы Германии рассматривают риск диверсий против немецких войск на территории страны как значительный. Об этом говорится во внутреннем докладе бундесвера, пишет Süddeutsche Zeitung.

    Согласно закрытому документу, российская сторона якобы готова к осуществлению прямых атак на военные объекты ФРГ. Внутренний отчет классифицирует существующую угрозу как высокую, передает Tagesschau.

    Военное ведомство прямо предупредило собственные подразделения о вероятности проведения целенаправленных акций на немецкой территории. Уровень угрозы оценивается командованием как существенный, сообщает Welt.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца в Германии арестовали бывшего главу разведки по делу о государственной измене. Весной Берлин представил стратегию по созданию сильнейшей армии Европы. В январе на Украине раскритиковали методы обучения немецкой армии.

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    19 октября 2026, 19:10 • Новости дня
    Названы расходы ФРГ из-за попытки конфискации танкера Eventin

    RND: Содержание конфискованного танкера Eventin обошлось Германии в 3 млн евро

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Попытка властей Германии конфисковать нефтяной танкер Eventin из-за санкций ЕС обходится стране в 8 тыс. евро ежедневно, а общие расходы уже достигли 3 млн евро, сообщила медиагруппа RND со ссылкой на экспертов.

    Содержание судна требует значительных затрат на дизельное топливо для генераторов и насосов, а также на оплату труда команды и техперсонала. Если суд встанет на сторону владельцев танкера, Германии, возможно, придется выплатить компенсацию, передает РИА «Новости» со ссылкой на RND.

    В феврале 2025 года танкер Eventin, шедший под флагом Панамы с 99 тыс. тонн нефти, потерял управление и дрейфовал у побережья Германии. Судно отбуксировали к острову Рюген, после чего власти решили изъять его, так как оно попало в санкционный список ЕС.

    Напомним, в прошлом году немецкая таможня конфисковала танкер Eventin со 100 тыс. тонн российской нефти.

    Этой весной помощник президента Николай Патрушев заявил, что Евросоюз выдумал термин «теневой флот» для борьбы с Россией.

    В прошлом году ЕС добавил в черный список 40 танкеров. Брюссель ввел санкции против компаний из Вьетнама и ОАЭ за связь с этими судами.

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    19 октября 2026, 17:57 • Новости дня
    Установлены подозреваемые в поджоге антенн Starlink в Болгарии

    БНТ: Двух юношей из Германии заподозрили в поджоге антенн Starlink под Софией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Двое молодых людей из Германии подозреваются в поджоге антенн системы спутниковой связи Starlink, расположенных в районе столицы Болгарии, сообщило Болгарское национальное телевидение (БНТ).

    Инцидент произошел в ночь на 10 октября, передает РИА «Новости» со ссылкой на БНТ. По информации прокуратуры, подозреваемыми являются Тирпан Бейтула и Зека Ислам, родившиеся в Германии в 2007 году. Юноши прибыли в Болгарию в качестве туристов через КПП «Калотина» на сербско-болгарской границе и находились в стране несколько часов.

    В результате поджога пострадали 18 антенн: три полностью сгорели, две получили частичные повреждения, еще три были повреждены. Был риск распространения огня на административное здание.

    В понедельник в Софийском городском суде пройдет слушание по запросу прокуратуры о выдаче европейского ордера на арест подозреваемых. Им грозит от трех до 12 лет лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе неизвестные подожгли антенны Starlink в Болгарии.

    В конце сентября МВД Польши подтвердило поджог шлюза Starlink, раздававшего интернет Украине.

    В июле Германия собралась вывести на орбиту собственного военного конкурента Starlink.

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    20 октября 2026, 17:03 • Новости дня
    Мерц назвал помощь Украине большой нагрузкой на европейский бюджет

    Bloomberg: Мерц назвал поддержку Украины большой нагрузкой на бюджеты в Европе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что оказание помощи киевским властям провоцирует серьезные финансовые трудности для государств Европы.

    По словам главы немецкого правительства, продолжающаяся поддержка Киева оборачивается экономическими сложностями для стран региона, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Bloomberg.

    «Это действительно большая нагрузка на наши бюджеты…» – сказал Мерц.

    При этом канцлер попытался оправдать несение подобного финансового бремени тем, что поддержка является важным делом для Европейского союза. Он также заявил, что Германия совместно с другими союзниками в настоящее время оказывает киевской стороне военную и экономическую помощь совершенно самостоятельно, обходясь без участия Вашингтона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник канцлер ФРГ рассказал о попытках убедить США помогать Киеву.

    В понедельник депутат Сара Вагенкнехт раскритиковала Мерца за поддержку выплат украинской стороне.

    В пятницу глава правительства усомнился в достижении соглашения по бюджету Европейского союза до конца текущего года.

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    20 октября 2026, 19:36 • Новости дня
    Мерц заявил о привлечении 230 млрд евро инвестиций в экономику Германии

    Мерц: Иностранные инвесторы пообещали вложить в экономику Германии 230 млрд евро

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц по итогам саммита Invest in Germany Summit в Берлине сообщил о достижении договоренностей по привлечению около 230 млрд евро инвестиций в немецкую экономику.

    «В целом на сегодняшний день те инвесторы, с которыми мы встретились и поговорили, объявили о намерении вложить около 230 млрд евро», – цитирует Мерца РИА «Новости».

    В качестве примера он привел американскую корпорацию Amazon, которая планирует направить на проекты в ФРГ 16 млрд евро. В числе других инвесторов канцлер упомянул компании NVIDIA, RWE, Blackstone, Microsoft и Sanofi.

    Мерц добавил, что Германия остается привлекательной площадкой для глобального капитала. Всего инвестиционный саммит в Берлине собрал около 200 руководителей крупнейших мировых компаний и фондов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник фармацевтический концерн Roche приостановил новые инвестиции в ФРГ.

    В прошлом месяце политолог Тимофей Дмитриев заявил об историческом унижении Мерца на выборах.

    Летом он назвал политику канцлера причиной экономического ущерба для Германии.

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    19 октября 2026, 16:30 • Новости дня
    Фармацевтический концерн Roche приостановил новые инвестиции в ФРГ

    Фармацевтическая компания Roche приостановила инвестиции в Германию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава немецкого представительства швейцарского фармацевтического концерна Roche Даниэль Штайнерс заявил о приостановке реализации новых инвестиционных проектов в Германии из-за жестких мер экономии.

    Штайнерс объяснил этот шаг жесткими мерами экономии, которые правительство ФРГ вводит в сфере здравоохранения, пишет ТАСС со ссылкой на газету Die Welt. «Мы временно приостановили все будущие инвестиционные решения в Германии. Компания Roche – и под этим я подразумеваю в том числе нашу глобальную штаб-квартиру – хочет сейчас понять, как дальше будут развиваться события в Германии», – заявил Штайнерс.

    Он подверг резкой критике закон о стабилизации взносов на обязательное медицинское страхование и отметил, что власти сфокусировались на краткосрочном сокращении расходов и дополнительном финансовом обременении бизнеса.

    По его словам, запланированные правительством налоговые послабления лишь частично компенсируют убытки отрасли. Штайнерс положительно оценил промышленную политику США и призвал Берлин к выработке предсказуемых рамочных условий.

    Заявление руководства Roche прозвучало на фоне проведения в Берлине крупного инвестиционного саммита, на котором канцлер ФРГ Фридрих Мерц пытается привлечь в страну международный капитал.

    Ранее из-за политики властей свои инвестиционные проекты в Германии также сократили или заморозили такие фармацевтические гиганты, как Eli Lilly, Boehringer Ingelheim и Pfizer.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Дмитриев заявил о необходимости проведения бизнес-форума с участием России, ФРГ и США.

    В прошлом году предприятия ФРГ саботировали проект по расширению бундесвера.

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    20 октября 2026, 20:49 • Новости дня
    Лавров заявил об отказе Мерца восстановить «Северные потоки» при росте цен

    Лавров: Канцлер ФРГ Мерц отказался восстанавливать «Северные потоки»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц отказался восстанавливать газопроводы «Северный поток», несмотря на рост цен на электроэнергию в Германии в три-четыре раза.

    «Мы не будем поступать, как канцлер ФРГ Фридрих Мерц, который сказал, что они в жизни не восстановят «Северные потоки». Да, это в три-четыре раза повысило им цены на электроэнергию, но они должны умирать за Украину. Мы не будем такими идиотами», – заявил Лавров на встрече с выпускниками вузов, принятыми на дипломатическую службу. Его слова приводит РИА «Новости».

    Министр отметил, что из-за нежелания Европы использовать российский газ его будут покупать США. Он добавил, что в дальнейшем этот газ будет продаваться как американский, поскольку «деньги не пахнут».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье газета The New York Times сообщила, что США предложили Украине возобновить транзит российского газа в Европу.

    В субботу вице-премьер России Александр Новак указал на зависимость Европы от поставок газа из США.

    В августе Европа резко сократила импорт сжиженного природного газа ради российского топлива.

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    19 октября 2026, 22:05 • Новости дня
    Германия договорилась с Nvidia о партнерстве в сфере промышленного ИИ

    Германия и Nvidia заключили соглашение о внедрении ИИ в промышленность

    Tекст: Денис Тельманов

    Правительство Германии и американская компания Nvidia подписали совместную декларацию о стратегическом партнерстве по внедрению искусственного интеллекта в промышленность.

    Документ был подписан на международном инвестиционном саммите Invest in Germany в Берлине, сообщает ТАСС.

    «Согласно документу, партнеры договорились о продвижении инициативы по разработке передовых моделей искусственного интеллекта для сферы физического ИИ», – заявили в пресс-службе правительства ФРГ.

    Инициатива нацелена на систематическое внедрение промышленного ИИ и создание в Европе современной экосистемы с участием немецких компаний и институтов.

    Центральным элементом станет платформа «Индустрия 4.0», которая переориентируется на эту тематику и останется открытой для международного сотрудничества.

    Приоритетом станет разработка решений на базе платформ Nvidia Nemotron и Cosmos, для чего компания расширит присутствие и инвестиции в ФРГ.

    В правительстве отметили, что партнерство объединит «немецкое инженерное искусство с передовыми технологиями ИИ», повысит производительность труда и обеспечит технологический суверенитет страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Nvidia выпустила инструмент, блокирующий опасные действия ИИ. Компания представила платформу защиты от его несанкционированных действий.

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп позвонил главе Nvidia Дженсену Хуангу во время выступления на сцене.

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    19 октября 2026, 22:58 • Новости дня
    МИД Ирана вызвал посла Германии из-за обвинений в подготовке покушений

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Германии в Тегеране Акселя Диттмана, чтобы выразить протест в связи с подозрениями в подготовке покушений на еврейских деятелей.

    МИЛ Ирана выразил дипломату решительный протест в связи с подходом ряда немецких официальных лиц по отношению к Тегерану, передает РИА «Новости».

    «После безосновательных обвинений со стороны властей Германии в адрес Ирана в министерство иностранных дел был вызван посол Германии в Тегеране», – говорится в сообщении МИД.

    Высший земельный суд Гамбурга приговорил гражданина Дании с афганскими корнями и его сообщника к длительным срокам лишения свободы за шпионаж в пользу Ирана. Суд счел доказанным факт слежки за Шустером и Беком. По версии следствия, осужденные готовили покушение на Бека, а один из них также планировал поджечь кошерный продуктовый магазин в Берлине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник МИД Германии вызвал посла Ирана Маджида Нили Ахмадабади. Причиной стали подозрения в подготовке покушений на председателя центрального совета евреев Германии Йозефа Шустера и главу немецко-израильского общества Фолькера Бека.

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    20 октября 2026, 18:07 • Новости дня
    Bild: Volkswagen отзывает 72,7 тыс. электромобилей из-за дефектов батарей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Германский автоконцерн Volkswagen отзывает почти 72,7 тыс. электромобилей по всему миру из-за производственного брака высоковольтных батарей, пишет Bild.

    В мастерские Германии будут отозваны около 10 тыс. электромобилей, передает ТАСС со ссылкой на газету Bild. Кампания коснется моделей VW ID.3, ID.4, ID.7, ID. Buzz и Cupra Born.

    В ходе внутренних проверок было установлено, что в ряде машин семейства ID отдельные ячейки высоковольтных батарей не соответствуют стандартам качества из-за производственного брака поставщиков, пишет Handelsblatt.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник автоконцерн Volkswagen решил заморозить зарплаты сотрудников до 2030 года.

    В феврале BMW предупредила о возможном отзыве полумиллиона автомобилей из-за угрозы возгорания.

    В прошлом году Volkswagen сократил выпуск автомобилей в Германии из-за низкого спроса.

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    21 октября 2026, 20:42 • Новости дня
    Мерц назвал «влияние России» главной проблемой для немецкого общества

    Nius: Канцлер Германии Мерц назвал своей главной заботой влияние России

    Мерц назвал «влияние России» главной проблемой для немецкого общества
    @ REUTERS/Liesa Johannssen

    Tекст: Ольга Иванова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что его больше всего тревожит влияние России на немецкое общество, а не внутренние проблемы страны, сообщает издание Nius.

    Мерц считает своей самой большой заботой воздействие Москвы на немцев, а не состояние экономики, Европейский союз, США или Китай, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Nius.

    «Моя самая большая забота сейчас – это не наша экономика, не Европейский союз, не Америка и не Китай. Моя самая большая забота – это влияние России на наше общество», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Мерц заявил о привлечении 230 млрд евро инвестиций в экономику Германии.

    Канцлер назвал помощь Украине большой нагрузкой на европейский бюджет.

    В прошлом месяце он отказался менять антироссийский курс Берлина.

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    19 октября 2026, 17:07 • Новости дня
    Протаранивший забор аэропорта Лейпцига сириец сдался полиции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Гражданин Сирии признался, что потерял управление автомобилем и протаранил ограждение в аэропорту Лейпцига, сообщило полицейское управление города.

    «Двадцатилетний мужчина через своего адвоката заявил, что потерял управление неподалеку от аэропорта и протаранил ограждение. Затем он скрылся с места ДТП, а автомобиль был отбуксирован на частную территорию», – приводит РИА «Новости» заявление полиции Лейпцига.

    Выяснилось, что у молодого человека не было водительских прав. Прокуратура начала расследование по подозрению в оставлении места ДТП и управлении транспортным средством без прав.

    Еще одним фигурантом дела стал 32-летний сириец, который является владельцем машины. Он также добровольно связался с правоохранителями. Мужчину подозревают в передаче автомобиля лицу, не имеющему водительских прав.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в ограждении аэропорта Лейпцига у стоянки российских самолетов нашли дыру. Из-за повреждения администрация гавани закрыла одну из взлетно-посадочных полос.

    В прошлом месяце официальный представитель МИД Мария Захарова назвала цель провокации с дроном в этом же аэропорту.

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    Лукашенко отомстил Латвии не только шпротами

    Белоруссия запретила ввоз широкой номенклатуры товаров из Латвии, включая знаменитые шпроты. Это месть, которая подана холодной: Минск не раз игнорировал санкции со стороны Риги или отвечал асимметрично, почти дружественными жестами. Что же стало последней каплей, переполнившей чашу белорусского терпения? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

      Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

    • «Альтернатива для Германии» продолжает удивлять

      Руководство партии «Альтернатива для Германии» сделало несколько заявлений, на которые стоит обратить внимания. Обращать внимание на заявления канцлера Фридриха Мерца, напротив, не стоит.

    • По чьему приказу разносят Францию

      Протесты школьников во Франции переросли в погромы невиданных масштабов. Во времена мигрантских бунтов и «желтых жилетов» такого не было. Но кто за этим стоит?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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