Tекст: Тимур Шайдуллин

С декабря по февраль 329 гарантирующих поставщиков повысят тарифы на электроэнергию в среднем на 8%. Это затронет около 3,7 млн домохозяйств. Для семьи из трех человек дополнительные расходы составят порядка 128 евро в год, передает ТАСС.

Кроме того, 361 региональный поставщик запланировал повышение цен на газ в зимние месяцы в среднем на 14%. Годовые затраты для домохозяйства в частном доме вырастут в среднем на 370 евро. Изменения коснутся примерно 1,9 млн домохозяйств.

Эксперт Verivox Торстен Шторк пояснил, что подорожание стало отложенной реакцией на рост закупочных цен, который начался после начала конфликта вокруг Ирана в марте 2026 года. «Война в Иране привела к росту мировых цен на него [СПГ], что теперь сказывается на стоимости отопления для всех домохозяйств, использующих природный газ», – заявил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Германии более 2 тыс. работников сталелитейной промышленности устроили акцию протеста из-за тарифов на электроэнергию. В августе решение немецкого правительства не пополнять запасы топлива централизованно назвали ударом по Европе. В прошлом году энергетическая политика Германии и ЕС заставила немецкие компании закупать газ по завышенной цене.