Tекст: Вера Басилая

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) с 2015 года предъявило обвинения 175 избранным должностным лицам, среди которых депутаты Верховной рады, областных и городских советов, а также мэры городов, передает РИА «Новости» со ссылкой на отчеты ведомства.

Из всех фигурантов обвинительные приговоры получили лишь 35 человек. Таким образом, к ответственности удалось привлечь только 20% представителей власти и местного самоуправления, замешанных в коррупционных схемах.

В ноябре прошлого года НАБУ предъявило обвинения в коррупции в сфере энергетики семи участникам преступной группы, включая соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича. В мае Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обвинила бывшего главу офиса Зеленского Андрея Ермака в легализации средств при строительстве элитного жилья под Киевом.

Осенью между руководителями антикоррупционных и правоохранительных органов произошел конфликт. НАБУ и САП заявили о разоблачении группировки, причастной к работе мошеннических кол-центров, которую возглавлял чиновник офиса генпрокурора. В ответ генпрокурор Руслан Кравченко сообщил о предъявлении обвинений главе НАБУ Семену Кривоносу. Позже бюро отчиталось о выявлении новой преступной организации, платившей взятки сотрудникам СБУ и полиции за покровительство наркоторговле и фальшивомонетничеству.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Высший антикоррупционный суд Украины приговорил действующего депутата Верховной рады к трем годам и шести месяцам лишения свободы за взятку.

На прошлой неделе депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) сообщил о вызове генерала Службы безопасности Украины Сергея Дуки на заседание комиссии по делу о мошеннических кол-центрах.

В начале месяца НАБУ завершило расследование дела о коррупции в энергетическом секторе с участием окружения Зеленского.