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Мендель предрекла капитуляцию Украины при отказе от мирного соглашения
Berliner Zeitung: Мендель предрекла капитуляцию Украины
Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что отказ Киева от мирного урегулирования конфликта приведет страну к безоговорочной капитуляции, заявила она в интервью немецкой газете Berliner Zeitung.
Украине придется капитулировать перед Россией, если власти страны не согласятся на мирное урегулирование, передает РИА «Новости».
«Если же война затянется, то, к сожалению, Украину ждет лишь капитуляция. Мы теряем людей. Страна может существовать без территорий, но не без людей. Эту точку зрения разделяют многие политики, экономисты и эксперты», – цитирует РИА «Новости» Мендель, которая прокомментировала запланированные в Абу-Даби переговоры.
По ее словам, многие на Западе ошибочно полагают, что Киев сможет одержать победу и вернуть территории. Мендель подчеркнула, что единственно возможной победой для Украины сегодня стало бы заключение реалистичного мирного соглашения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил участие представителей европейских стран в переговорах в Абу-Даби.
Мендель уличила главу киевского режима в попытках впечатлить Путина.
В сентябре Мендель допустила сокращение европейскими странами финансовой поддержки Киева после скандальных заявлений Зеленского.