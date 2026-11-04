По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.3 комментария
Путин напомнил об истоках Дня народного единства
Президент Владимир Путин напомнил, что в основе Дня народного единства лежит сплоченность людей разных национальностей, которые смогли положить конец внутренней смуте и восстановить государственность.
«Мы с гордостью обращаемся к истокам этого праздника, когда люди разных национальностей и вероисповеданий положили конец междоусобицам и внутренней смуте, восстановили государственность и законную власть», – заявил глава государства на пленарном заседании международной недели «Народы России».
По его словам, в ополчение Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского на нижегородской земле пришли простые люди разных национальностей. Именно они совершили подвиг спасения Отечества и изгнали интервентов из Кремля, передает РИА «Новости».
«И с тех пор в судьбе России сплоченность всех ее народов всегда играла и играет до сих пор ключевую роль», – подчеркнул Путин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Путин назвал сплоченность народов ключевой в судьбе России.
Президент поздравил граждан страны с праздником.