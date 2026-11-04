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    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Народное единство – это не результат, а процесс

    По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.

    0 комментариев
    Василий Авченко Василий Авченко Восточный сосед, которого мы не знаем

    В России бытуют полярные мнения по поводу отношений с КНР. Оптимисты идеализируют эти отношения, алармисты убеждены, что коварный Китай хочет захватить Дальний Восток и выпить Байкал. В Китае ситуация не лучше.

    12 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Аэростаты снова стали целью для ПВО

    Аэростаты возвращаются на поле боя, причем не в качестве заградителей или устройств для подъема антенн, а в качестве наступательного вооружения.

    5 комментариев
    4 ноября 2026, 14:14 • Новости дня

    ВСУ атаковали Донецк беспилотниками иностранного производства

    ВСУ применили иностранные дроны при ударе по офису компании в Донецке

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы Украины использовали беспилотные летательные аппараты иностранного производства при атаке на здание телекоммуникационной компании в Донецке, сообщил СК России.

    Сотрудник следственных органов Следственного комитета России рассказал РИА «Новости», что на месте обстрела в Киевском районе Донецка были обнаружены фрагменты, предположительно от ударных БПЛА самолетного типа иностранного производства.

    В результате атаки повреждения получили жилые дома, гражданская инфраструктура, торговые и социальные объекты. Кроме того, четыре автомобиля были уничтожены, 18 повреждены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду ночью Вооруженные силы Украины атаковали офис телекоммуникационной компании в Донецке. В результате удара повреждения получили Свято-Воскресенский храм, многоквартирные дома и здание компании.

    В тот же день при атаке украинского беспилотника на автозаправочную станцию в Пролетарском районе города погиб водитель автобуса.

    4 ноября 2026, 06:34 • Новости дня
    ВС России пошли в наступление фронтом в 30 км в Запорожской области

    ВС России начали наступление под Запорожьем на фронте в 30 км

    ВС России пошли в наступление фронтом в 30 км в Запорожской области
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие ВС России начали наступление у Юрковки в Запорожской области на широком фронте около 30 км, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Наши бойцы действуют у Юрковки широким плацдармом – порядка 30 км. Следовательно, здесь у украинского командования появляется ряд проблем в том, чтобы сдержать натиск наших войск», – сообщил Марочко ТАСС.

    По его словам, попытки ВСУ провести контратаки в районе населенного пункта Орехов и Юрковки не принесли существенных результатов.

    «Те контратаки противника у Юрковки, которые они осуществляют, не имели существенных результатов. Замысел украинского командования не был достигнут. Более того, наши военнослужащие сейчас расширили зону контроля в районе Новопавловки, которая находится юго-восточнее от Юрковки», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре начштаба Герасимов заявил о продвижении войск в направлении Сум. Ударные дроны поразили технику ВСУ в 60 км от фронта в Запорожской области. Военные уничтожили пункт управления дронами ВСУ под Дружковкой.

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    4 ноября 2026, 08:15 • Новости дня
    ВС России поразили сухогруз под Одессой и две электроподстанции

    Минобороны: Дроны поразили военный сухогруз и подстанции на Украине

    ВС России поразили сухогруз под Одессой и две электроподстанции
    @ Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские Вооруженные силы нанесли удары беспилотниками по двум электроподстанциям в Киевской и Житомирской областях, а также по украинскому сухогрузу с оружием в районе Одессы, сообщило Минобороны.

    В результате ночной атаки в Киевской области поражена электроподстанция «Наливайковка», а в Житомирской области удар нанесен по подстанции «Чижовка», указало ведомство в Max.

    Кроме того, в акватории Черного моря в восьми километрах юго-западнее Одессы был поражен сухогруз с военным имуществом, предназначенным для обеспечения нужд украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Министерство обороны сообщило о массированном ударе Вооруженных сил России по объектам энергетики и портовой инфраструктуре Украины.

    В пятницу российские беспилотники поразили доставлявшее военные грузы для украинской армии морское судно.

    В четверг военные нанесли удар по портовой инфраструктуре и сухогрузу.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    3 ноября 2026, 17:29 • Новости дня
    Кадыров показал кадры уничтожения точки взлета беспилотников ВСУ

    Спецназ «Ахмат» уничтожил позиции операторов украинских дронов под Харьковом

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись уничтожения бойцами спецназа «Ахмат» украинского опорного пункта и точки взлета беспилотников на Харьковском направлении.

    Российские военные нанесли удар по передовому опорному пункту украинской армии, где находилась живая сила противника и велась активная деятельность, сообщил Кадыров в своем Telegram-канале.

    «На территории опорника обнаружили точку взлета беспилотников, а также выгрузку боеприпасов и горюче-смазочных материалов. В результате совместных действий авиации и операторов ударных дронов обнаруженные объекты были уничтожены», – написал глава Чечни.

    По его словам, операцию провел отряд «Апостол» спецназа «Ахмат» Минобороны. Он добавил, что попытка наладить работу на переднем крае обернулась для противника ощутимыми потерями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник российские силовые структуры зафиксировали переброску батальона беспилотных систем теробороны Украины в Сумскую область из-за потерь.

    Подразделения группировки войск «Север» поразили более 500 замаскированных блиндажей ВСУ в Харьковской области.

    В среду операторы дронов научились обнаруживать склады противника по следам роботов снабжения.

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    4 ноября 2026, 03:18 • Новости дня
    Россия в ООН назвала кураторов украинского сайта «Миротворец»

    Москва указала ООН на использование «Миротворцем» западных серверов

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинский экстремистский ресурс «Миротворец», публикующий персональные данные неугодных Киеву лиц, функционирует с использованием инфраструктуры западных провайдеров, заявил пресс-секретарь российского постпредства при ООН Евгений Успенский.

    «По-прежнему функционирует одиозный интернет-ресурс «Миротворец», содержащий персональные данные неугодных Киеву лиц, включая журналистов, а также несовершеннолетних детей», – заявил дипломат в ходе заседания Четвертого комитета 81-й сессии ГА ООН по теме «Вопросы, касающиеся информации».

    В диппредставительстве выразили особую обеспокоенность физической безопасностью российских журналистов. В 2025 году в результате атак ВСУ погибли не менее шести сотрудников российских СМИ, выполнявших редакционные задания, включая Александра Мартемьянова, Александра Федорчака и Андрея Панова, а также водителя съемочной группы телеканала «Звезда» Александра Сиркели.

    Международные структуры при этом демонстрируют избирательный подход к защите журналистов, потворствуя сохранению атмосферы безнаказанности и дискредитируя институт международной защиты журналистов, заключили в постпредстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Европарламента от Германии попал в базу «Миротворца».  Участницу «Евровидения–2010» Еву Ривас внесли в базу украинского «Миротворца».

    Экстрасенс Аделина Панина, предсказавшая крах ВСУ, попала в базу украинского «Миротворца».

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    3 ноября 2026, 16:25 • Новости дня
    Лукашенко предрек скорое завершение конфликта на Украине

    Лукашенко предрек завершение конфликта на Украине в ближайшие месяцы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что конфликт на Украине завершится в ближайшие месяцы из-за всеобщей усталости и нехватки ресурсов.

    Лукашенко во время выступления на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности рассказал, как быстро может закончиться конфликт на Украине, передает РИА «Новости». «Война на Украине в ближайшие месяцы будет закончена. Это мое личное мнение. Все, сил нет и ресурсов нет. Устали все», – заявил белорусский лидер.

    Форум проходит в Минске с 3 по 4 ноября. В нем принимают участие более 600 делегатов из 50 стран, в том числе глава МИД России Сергей Лавров, а также руководство Союзного государства, СНГ, ОДКБ, ОБСЕ, ШОС и других международных организаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы к мирным переговорам по Украине.

    В сентябре пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об отсутствии предпосылок для выхода на мирный трек.

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    3 ноября 2026, 17:44 • Новости дня
    ВС России поразили сухогруз под Одессой и логистический центр в Бердичеве

    ВС России поразили логистический центр «Новой почты» в Житомирской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по логистическому центру в Бердичеве и сухогрузу под Одессой, доставлявшим военные грузы для украинской армии.

    Российские военные продолжают наносить удары беспилотными летательными аппаратами по логистическим центрам и морским судам, которые задействованы для доставки грузов военного назначения украинской армии, сообщает Минобороны в Max.

    Днем вторника в результате атаки был поражен логистический центр «Новая почта» в городе Бердичеве Житомирской области. На его территории хранились и распределялись военные грузы, которые западные страны поставляли Вооруженным силам Украины.

    Кроме того, в акватории Черного моря в 24 км южнее Одессы дроны поразили сухогруз. Судно доставляло на Украину военное имущество и грузы двойного назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Министерство обороны России сообщило о поражении беспилотниками морского сухогруза с военными грузами для украинской армии в 16 км от Одессы.

    В субботу Министерство обороны сообщило о поражении перевозившего военные грузы морского судна.

    В пятницу российские беспилотники поразили еще одно доставлявшее военные грузы морское судно.

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    3 ноября 2026, 23:08 • Новости дня
    На Украине после ударов ВС России начали отключать от света целые области

    Украинский эксперт: После разрушения энергосистемы на Украине «вырубают» целые области

    Tекст: Катерина Туманова

    В Полтавской и Сумской областях Украины ввели специальные графики аварийных отключений (СГАВ), по которым из-за повреждений энергообъектов отключают не отдельные районы, а целые области, пишет украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на экспертов.

    «СГАВ – это когда вырубают все, что только можно, никаких графиков вообще не будет», – заявил украинский эксперт энергорынка и глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, слова которого приводит «Страна.ua».

    По его словам, пойти на такие крайние меры оператора заставили значительные повреждения энергообъектов по всей стране. Чтобы стабилизировать систему, попросту «вырубают» целые области.

    СГАВ предусматривают отключение объектов критической инфраструктуры и потребителей, пользующихся электроэнергией, импортированной из Европы. В отличие от обычных аварийных отключений, они могут запускаться на неограниченный период.

    Как пояснил аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук, Полтавская и Сумская области очень слабые по энергообеспечению, а перетоки электроэнергии идут через столичный регион, создавая дополнительную нагрузку на сеть.

    Главная причина ухудшения ситуации в энергосистеме сейчас – попытки энергетиков балансировать ее блоками АЭС, поскольку не хватает генерации ТЭС и ГЭС, добавил он.

    «Резко снижать мощность блоков АЭС энергетики не могут, потому что это чревато последствиями – при попытках потом поднять мощность, 2-3 блока может попросту «отвалиться». Поэтому сглаживают потребление, вводя СГАВ», – пояснил Корольчук.

    Ранее «Страна.ua» сообщала со ссылкой на регионального энергооператора Украины ДТЭК о более чем 20 ударах по энергосистеме Украины за сутки. По его информации, удары наносились и по объектам производства электроэнергии, и по подстанциям.

    Самая сложная ситуация – в Киеве: продолжаются экстренные отключения, и невозможно предоставить прогнозируемые графики наладки. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе «аварийная ситуация» с электроснабжением и перебои с водой.

    «Повреждены как генерация, так и передача электроэнергии по всей стране. Также <...> в последние дни повреждены объекты киевского регионального энергоузла. Поэтому «Укрэнерго» ввело экстренные отключения электроэнергии… Аварийная ситуация привела к перебоям с водоснабжением в столице, а также в работе общественного электротранспорта», – написал он. В некоторых районах, по его словам, разворачивают пункты обогрева.

    Серьезные разрушения зафиксированы и в Днепропетровской области, повреждены объекты в Одесской области и других регионах.

    Ранее Минобороны России сообщило о нанесении массированного удара по энергетическому комплексу Украины, в результате которого были поражены несколько ТЭС и подстанций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило 3 ноября о нанесении массированного удара по энергетическому комплексу Украины: ракеты поразили Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области, Криворожскую и Приднепровскую ТЭС в Днепропетровской области, Харьковскую ТЭС, подстанции «Змиевская» и «Лосево» в Харьковской области.

    В результате Днепропетровск лишился крупнейшего источника генерации энергии, Харьков остался без тепла, а большая часть Винницкой области – без света.

    После атаки на энергообъект в Житомире город оказался полностью обесточенным. Экстренные отключения света начались в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях Украины.

    Вместе с тем «Герани» накрыли подстанции в западной части Украины, которые связывают энергосистему регионов с крупными АЭС.

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    3 ноября 2026, 21:05 • Новости дня
    Участвовавший в АТО полковник ВСУ ликвидирован в Днепропетровской области

    Офицер ВСУ Илющенко ликвидирован в Днепропетровской области

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель командира 1-й отдельной тяжелой механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковник Александр Илющенко ликвидирован в Днепропетровской области.

    До СВО Илющенко участвовал в АТО, после чего проходил службу в оперативном командовании «Север» ВСУ, передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

    Кроме того, в населенном пункте Камышеваха Запорожской области ликвидированы четыре офицера украинской полиции. Ими оказались майоры Николай Баланда и Михаил Буженко, а также капитаны Дмитрий Беседин и Михаил Романов.

    На Запорожском направлении также уничтожен командир 1-го механизированного батальона 167-й отдельной механизированной бригады подполковник Павел Богач, который одновременно являлся депутатом Николаевского поселкового совета Одесской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник российские силовые структуры сообщили о ликвидации майора 138-й радиотехнической бригады ВСУ Александра Коновалова в результате удара по объекту ПВО в Киеве.

    В октябре в зоне проведения специальной военной операции на территории Донецкой народной республики ликвидировали заместителя командира механизированного батальона 33-го отдельного штурмового полка ВСУ подполковника Анатолия Авраменко.

    Ранее «Северяне» ликвидировали несколько украинских офицеров на Сумском направлении.

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    3 ноября 2026, 14:44 • Новости дня
    Эксперты назвали Россию симфонией народов и культур

    Политолог Данилин: Россия сложилась как государство-цивилизация

    Эксперты назвали Россию симфонией народов и культур
    @ Сергей Коньков/photo.roscongress.ru

    Tекст: Олег Исайченко

    4 ноября Россия празднует День народного единства. В этом смысле жизнь российского общества можно сравнить с симфонией – у каждого народа своя партия, но произведение общее. Особо четко этническая консолидация россиян просматривается в зоне СВО. Об этом рассказали участники круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Россия как симфония народов и культур».

    «4 ноября Россия празднует один из главных государственных праздников – День народного единства. Памятная дата отсылает нас к событиям 1612 года. Однако ее актуальность от этого не теряется – исторический пример показывает, как совместная ответственность за судьбу отечества вдохновляет общество на борьбу и подвиг», – напомнил Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

    Спикер отметил: переломные даты – 1612, 1812 и 1945 годы – доказали, что Россия сложилась как государство-цивилизация. «На российском пространстве веками живут более 190 народов, сохраняя языки, веру и традиции. Приоритет общего над частным, справедливость и служение задают нам нравственные координаты. И в этом смысле особое значение приобретает метафора «Россия как симфония» – у каждого народа своя партия, но произведение у нас общее», – указал он.

    В свою очередь Владимир Шаповалов, доцент кафедры сравнительной политологии МГИМО, добавил: Россия – не просто государство, а цивилизация, единство которой складывается из общей культуры, истории и ценностей. И важнейшую роль в этом процессе играет язык. «Русский язык можно сравнить с воздухом – мы не всегда его замечаем, но без него невозможно существование нашего общего смыслового пространства», – считает он.

    При этом на территории России насчитывается почти 300 языков, а для некоторых регионов двуязычие стало абсолютной нормой. «Практически все население страны владеет русским языком. По данным переписи, этот показатель составляет 99,4%. Однако люди не видят конфликта между местным и русским языком, а русский язык становится в полной мере языком межнационального общения, соединяющим в единое целое российскую нацию», – пояснил аналитик.

    На этом фоне спикер обратил внимание на судьбу Украины и Прибалтики. «Опыт этих стран показывает: вытеснение русского языка ведет к расколу страны, краху государственности, деградации культуры, скатыванию к пещерному национализму и нацизму», – добавил эксперт.

    По словам Вардана Багдасаряна, профессора кафедры государственной политики МГУ, каждая цивилизация вырабатывает свое понимание единства. «Российская уходит к христианской идее Троицы – нераздельность и неслиянность», – отметил он.

    В связи с этим, считает политолог, дополненная во время Великой Отечественной войны формула гимна: «Сплотила навеки великая Русь» – принципиально важна. «Наша страна сплотила многоцветие народов как государствообразующая сила», – указал аналитик.

    Спикер напомнил слова президента Владимира Путина: «Мне хочется сказать: «Я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин». «Так мог сказать только российский лидер. Ни в одной стране мира больше нет такой симфонической модели – множественность в едином», – детализировал ученый.

    Многонациональное сплочение россиян особо проявляется на полях СВО, согласился Герой России Эдуард Казымов, депутат Госдумы. «У врага была задача расколоть нашу страну, но все эти попытки провалились. Причем единство существует не только на фронте, но и в тылу», – подчеркнул парламентарий. Законодатель выразил уверенность, что после завершения спецоперации еще больше ветеранов будут делиться с молодежью опытом и рассказывать о важности единства.

    Казымов также привел личный пример межнациональной поддержки в ходе СВО. «Когда нам надо было передать данные на фронте при угрозе прослушки, мы использовали многонациональный фактор. Бойцы-тувинцы передавали сообщения на своем языке, что не позволяло противнику перехватить информацию», – рассказал он.

    Все вышесказанное подтверждает социология. Опросы показывают, что россияне воспринимают свою страну и населяющие ее народы как единое целое, привела данные Мария Григорьева, эксперт департамента политических исследований ВЦИОМ.

    «Опрос, проведенный в рамках исследования «Разные народы – общая культура», показал, что 92% россиян общаются с представителями иных национальностей, а 78% – относятся к ним без опаски. В Северо-Кавказском федеральном округе позитивное отношение к другим этносам составляет 87%», – сообщила спикер.

    Кроме того, добавила она, отношение к возможному межнациональному браку близкого родственника с представителем другой национальности у россиян выросло за последние шесть лет на 10% и составило 31%. «В обществе усиливается интерес к другим культурам России. Две трети населения хотели бы узнать больше о разных народах нашей страны», – рассказала эксперт.

    Для россиян понятие «государство» включает в себя общество, людей, территорию и исторические традиции, согласился Борис Межуев, доцент философского факультета МГУ. Спикер пояснил: 21% респондентов не смогли ответить ВЦИОМ, что для них значит понятие «единство». «Это говорит не о слабости единства, а о нехватке языковых средств для его описания. Ведь все слова буквально нагружены большим количеством значений», – подчеркнул эксперт.

    «Поэтому сейчас наиболее оптимальное слово – «государство-цивилизация», оно позволяет сказать, что мы, несмотря на принадлежность к разным этническим группам и социальным стратам, представляем собой некую целостность», – продолжил аналитик.

    При этом, заметил он, важным фактором сплочения становится внешняя угроза: «Чем больше мы чувствуем единство по отношению к внешним силам, тем больше исчезает русский национализм в России».

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    4 ноября 2026, 08:55 • Новости дня
    Ликвидирован один из инициаторов операции ВСУ «Вивальди» подполковник Краков

    В зоне СВО ликвидирован один из разработчиков операции ВСУ «Вивальди»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В зоне специальной военной операции ликвидирован начальник оперативного отдела 3-го армейского корпуса ВСУ подполковник Станислав Краков, разрабатывавший операцию «Вивальди», сообщил источник в российских силовых структурах.

    «В ходе кинооперации «Вивальди» был ликвидирован начальник оперативного отдела 3-го армейского корпуса ВСУ подполковник Станислав Краков, позывной Леший», – сообщил собеседник ТАСС.

    Отмечается, что Краков был одним из тех, кто разрабатывал план операции.

    По информации источника, подполковник находился на передовом пункте управления, куда командование отправило его для исправления ситуации. По его словам, Кракова как одного из создателей плана в срочном порядке направили «разгребать последствия массовых потерь».

    Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявлял агентству, что операция ВСУ «Вивальди» под Красным Лиманом состоит в основном из фейков и заранее подготовленных «побед».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил об успешном сдерживании российскими военными украинской операции «Вивальди» под Красным Лиманом.

    Военный эксперт Андрей Марочко сообщил о тяжелых потерях ВСУ из-за провала контрнаступления в районе Красного Лимана.

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    4 ноября 2026, 03:29 • Новости дня
    Беженец из Константиновки рассказал о пытках в плену ВСУ

    Беженец из Константиновки рассказал о пытках за пророссийские взгляды

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские военные похитили жителя Константиновки до освобождения города и подвергали его пыткам током за пророссийские взгляды, рассказал пострадавший.

    Мужчина был похищен в 2023 году. По его словам, причиной похищения стали пророссийские высказывания и российское происхождение, хотя он жил на Украине десятки лет, передает РИА «Новости».

    «Меня подхватили, мешок на голову, кинули в машину. Приволокли, наручники с ног сняли, на наручники на руках повесили. На мизинец – электрод, на живот – электрод, ногами еле до пола доставал», – рассказал беженец.

    Он добавил, что похитители были вооружены автоматами и говорили по-украински. Пытки продолжались около суток, чередуясь с избиениями и обливаниями водой. После этого мужчину выбросили из машины с мешком на голове.

    Константиновка, расположенная в ДНР в 55 км от Донецка, до начала боевых действий насчитывала около 80 тыс. жителей и была важным промышленным и транспортным центром.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беженец Сергей Ширедков сообщил о мобилизации жителей Константиновки в ВСУ под видом эвакуации. Беженка из Константиновки назвала Украину дурдомом из-за Зеленского.

    В сентябре житель города Николай Терзи рассказал о бегстве украинских военкомов из Константиновки весной 2025 года.

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    3 ноября 2026, 22:47 • Новости дня
    Генсек ООН выразил обеспокоенность атаками ВСУ на энергообъекты России

    Гутерреш обеспокоился ударами ВСУ по энергообъектам в России

    Tекст: Катерина Туманова

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил тревогу из-за продолжающихся атак Вооруженных сил Украины на энергетические предприятия на территории России, включая столичный регион.

    «Генеральный секретарь также выражает обеспокоенность в связи с продолжающимися сообщениями об атаках украинских вооруженных сил на энергетические объекты в Российской Федерации, в том числе в регионе столицы, Москвы», – заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, чье выступление опубликовано на сайте организации.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что Киев вновь ослушался американского лидера Дональда Трампа, возобновив удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Он подчеркнул, что Украина решается на подобные действия благодаря поддержке со стороны Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о продолжении СВО на Украине для лишения киевских властей возможности бить по российской энергетической инфраструктуре.

    Минобороны сообщило о массированном ударе российских войск высокоточным оружием по электростанциям Украины. В понедельник украинская армия вопреки требованию президента США возобновила удары беспилотниками по нефтеперерабатывающим заводам в Нижегородской и Самарской областях.

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    4 ноября 2026, 04:42 • Новости дня
    Shaman назвал попадание в базу ГУР Минобороны Украины признаком паники Киева

    Украинская разведка внесла певца Shaman в санкционный список

    Shaman назвал попадание в базу ГУР Минобороны Украины признаком паники Киева
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Заслуженный артист России Ярослав Дронов заявил, что включение его в базу украинского портала War and sanctions свидетельствует о панике противника.

    Певец Shaman расценил свое появление в базе портала War and sanctions Главного управления разведки Минобороны Украины как признак страха Киева, передает РИА «Новости».

    «Враг почуял конец и забился в панике. Пусть суетится. Победа будет за нами!» – написал артист в соцсетях.

    В карточке певца на сайте украинского ведомства указано, что он является «главным патриотическим артистом России» и «голосом специальной военной операции». Основанием для внесения в список стала поддержка спецоперации и выступление на одной сцене с президентом Владимиром Путиным.

    Ранее Служба безопасности Украины заочно предъявила Дронову обвинение за поддержку российской армии, также он числится в базе экстремистского сайта «Миротворец».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, певец Shaman опроверг слухи о дуэте с Канье Уэстом. Украинская разведка внесла Загитову и еще 253 спортсмена в санкционную базу.

    В 2025 году Служба безопасности Украины заочно обвинила певца Shaman в поддержке вооруженных сил России.

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    4 ноября 2026, 05:48 • Новости дня
    Суд заочно арестовал генерала ВСУ Баргилевича за преступления в Донбассе

    Суд арестовал генерала ВСУ Баргилевича за преступления в Донбассе

    Tекст: Катерина Туманова

    Суд в Москве вынес решение о заочном аресте генерал-лейтенанта Вооруженных сил Украины Анатолия Баргилевича по обвинению в применении запрещенных методов ведения войны.

    Генерал-лейтенант ВСУ Анатолий Баргилевич заочно арестован за применение запрещенных средств и методов ведения войны, пишет ТАСС.

    Мера пресечения избрана по части 1 статьи 356 УК РФ. Апелляционная инстанция признала арест законным и не стала отменять решение.

    По информации Следственного комитета России, фигурант дела участвовал в боевых операциях в Донбассе с апреля 2014 года, а в период с февраля 2024 года по март 2025-го планировал их проведение в должности начальника Генштаба ВСУ.

    Баргилевич отдавал приказы о применении оружия с высокими поражающими свойствами, что привело к массовой гибели и ранениям гражданского населения, в том числе детей. Ему предъявлено обвинение, подозреваемый объявлен в международный розыск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Следственный комитет установил причастность Баргилевича к организации преступлений против мирного населения. В 2025 году Владимир Зеленский снял генерала с должности главы Генштаба ВСУ.

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    4 ноября 2026, 13:03 • Новости дня
    Силы ПВО за сутки сбили 972 беспилотника ВСУ
    Силы ПВО за сутки сбили 972 беспилотника ВСУ
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Средствами ПВО за минувшие сутки сбиты 972 беспилотника ВСУ, сообщили в Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение используемым ВСУ объектам транспортной инфраструктуры, говорится в канале Max Минобороны.

    Кроме того, удары наносились по цехам производства и местам хранения наземных робототехнических комплексов и БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 279 618 беспилотников, 672 ЗРК, 31 518 танков и других бронемашин, 1 795 боевых машин РСЗО, 36 864 орудия полевой артиллерии и миномета, 76 348 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, минувшей ночью над Россией уничтожили 709 беспилотников.

    Во вторник Минобороны заявило об уничтожении 1265 беспилотников и четырех ракет «Нептун».

    В понедельник Министерство обороны отчиталось об уничтожении 658 беспилотников.

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