Аэростаты возвращаются на поле боя, причем не в качестве заградителей или устройств для подъема антенн, а в качестве наступательного вооружения.0 комментариев
Путин поздравил российского борца Гаджимагомедова с золотом чемпионата мира
Путин поздравил борца Гаджимагомедова с золотом чемпионата мира в Астане
Президент Владимир Путин поздравил борца вольного стиля Аманулу Гаджимагомедова с победой на чемпионате мира в Астане.
Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.
«На чемпионате мира в Астане Вы убедительно подтвердили свое мастерство и по праву поднялись на высшую ступень пьедестала почета. Этот триумф стал заслуженной наградой за Ваш талант, упорство, потрясающую работоспособность», – обратился к спортсмену президент.
Глава государства также пожелал спортсмену новых спортивных достижений и всего наилучшего.
Чемпионат мира по спортивной борьбе проходил в Астане с 24 октября по 1 ноября. Всего россияне завоевали 14 медалей, включая три серебряные и семь бронзовых. Чемпионами мира стали Алина Касабиева (до 65 кг) у женщин, а также Ибрагим Ибрагимов (до 70 кг), Иналбек Шериев (до 74 кг) и Аманула Гаджимагомедов (до 92 кг) в вольной борьбе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин поздравил российского спортсмена Иналбека Шериева с победой на чемпионате мира по вольной борьбе в Астане.
В воскресенье российский борец вольного стиля Аманула Гаджимагомедов стал обладателем золотой медали на этих соревнованиях.
В субботу российский борец вольного стиля Ибрагим Ибрагимов также завоевал золотую медаль чемпионата мира по спортивной борьбе в Астане.