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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Мировой кризис повлиял на израильский эксперимент

    На протяжении десятилетий Израиль был «витриной Запада» и островком высокоразвитой материальной цивилизации в бушующем море арабского мира. Такой успех был связан с факторами, которые вскоре могут стать достоянием истории. И не по вине израильтян.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Как Сталина вынесли из мавзолея и к чему это привело

    30 октября 1961 года, в последний день работы ХХII съезда КПСС, повестку заседания внезапно нарушил глава Ленинградского обкома партии Спиридонов. Он предложил вынести тело Сталина из мавзолея и перезахоронить у Кремлевской стены. Делегаты от неожиданности открыли рты.

    50 комментариев
    1 ноября 2026, 17:52 • Новости дня

    Российский борец Гаджимагомедов завоевал золотую медаль чемпионата мира в Астане

    Tекст: Вера Басилая

    Российский борец вольного стиля Аманула Гаджимагомедов стал обладателем золотой медали на чемпионате мира по спортивной борьбе в Астане.

    В финальном поединке в весовой категории до 92 кг Гаджимагомедов победил американца Трента Хидли со счетом 3:2, передает РИА «Новости».

    31-летний Гаджимагомедов является серебряным призером чемпионата мира 2025 года и бронзовым призером чемпионата Европы 2026 года.

    Турнир завершится 1 ноября. В мае Объединенный мир борьбы (UWW) сообщил о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях без ограничений во всех возрастных категориях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу российский борец вольного стиля Ибрагим Ибрагимов завоевал золотую медаль на чемпионате мира по спортивной борьбе в Астане. В тот же день Абдулла Курбанов получил серебро. В пятницу Абасгаджи Магомедов стал обладателем бронзовой медали.

    31 октября 2026, 17:00 • Новости дня
    В IIHF допустили замену сборной Украины на команду России на чемпионате мира

    Aftonbladet: В IIHF допустили замену сборной Украины командой России на ЧМ

    В IIHF допустили замену сборной Украины на команду России на чемпионате мира
    @ Timo Stein/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Председатель Федерации хоккея Швеции и член совета Международной федерации хоккея (IIHF) Андрес Ларссон заявил, что организация может исключить сборную Украины из чемпионата мира 2027 года для возвращения российской команды.

    Член совета напомнил, что украинские спортсмены стали последней командой, прошедшей квалификацию на мировое первенство, передает ТАСС со ссылкой на газету Aftonbladet. «Да, ранее на уровне конгресса IIHF мы приняли решение: когда Россия вернется, она будет играть на том же уровне, на котором находилась прежде», – заявил Ларссон.

    Он подчеркнул необходимость проработки технических аспектов, учитывая фиксированное число участников и матчей на турнире, а также вопросы телевизионных прав. Функционер призвал не предрешать итоги заседаний конгресса, на которых в начале ноября обсудят возвращение сборной России.

    Чемпионат мира пройдет в Германии в мае 2027 года.

    Напомним, в пятницу Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея допустить российские команды к международным соревнованиям.

    После этого хоккейные федерации Германии, Чехии, Швеции и Норвегии выразили разочарование вердиктом.

    Федерация хоккея Канады обратилась за разъяснениями о возможности участия россиян в молодежном чемпионате мира.

    Министр спорта Михаил Дегтярев назвал решение Спортивного арбитражного суда концом дискриминации в мировом хоккее.

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    30 октября 2026, 13:49 • Новости дня
    В Германии выступили против возвращения российских хоккеистов

    DPA: Хоккейный союз Германии отказался принимать россиян на своих турнирах

    Tекст: Мария Иванова

    Хоккейный союз Германии (DEB) выступил против возвращения сборных России на турниры Международной федерации хоккея (IIHF), заявил председатель правления DEB Франк Лутц.

    «Наша позиция остается неизменной: мы выступаем против возвращения российских национальных сборных к участию в международных хоккейных турнирах», – заявил Лутц, чьи слова приводит DPA.

    Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал IIHF допустить российские сборные к международным соревнованиям, пишет ТАСС. В федерации выразили разочарование решением суда, но пообещали его оценить в срочном порядке.

    Отстранение российских команд от турниров под эгидой IIHF действует с 2022 года. В июле 2026 года запрет продлили на сезон-2026/27 из-за проблем с безопасностью. Чемпионат мира по хоккею в мае 2027 года примет Германия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Спортивный арбитражный суд счел необоснованными опасения Международной федерации хоккея по поводу безопасности при отстранении российских команд.

    Международная федерация хоккея пообещала рассмотреть шаги для возвращения российских сборных к международным соревнованиям после вердикта суда.

    Летом федерация оставила в силе запрет на участие российских национальных команд в международных соревнованиях.

    Комментарии (11)
    1 ноября 2026, 11:25 • Видео
    Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

    Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

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    30 октября 2026, 15:16 • Новости дня
    Дегтярев назвал решение CAS по допуску россиян концом дискриминации в хоккее
    Дегтярев назвал решение CAS по допуску россиян концом дискриминации в хоккее
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских сборных к международным турнирам положило конец дискриминации в мировом хоккее.

    «Это место принадлежит нам по праву, а дискриминации в хоккее положен конец судебным решением», – приводит слова Дегтярева РИА «Новости».

    По словам министра, IIHF публично признала вердикт суда, и теперь организации предстоит кропотливая работа по пересмотру календаря турниров. Он подчеркнул, что ведомство продолжает юридическую операцию для возвращения всех российских атлетов на мировую арену с государственным флагом и гимном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Спортивный арбитражный суд счел необоснованными опасения Международной федерации хоккея по поводу безопасности на турнирах с участием россиян.

    Хоккейный союз Германии выступил против возвращения сборных России. Чешский хоккейный союз также отказался менять свою позицию по вопросу допуска российских команд.

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    31 октября 2026, 15:19 • Новости дня
    Власти Канады сохранили санкции против российских спортсменов

    Канада сохранила ограничения на участие россиян в проходящих в стране турнирах

    Власти Канады сохранили санкции против российских спортсменов
    @ Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Госсекретарь по вопросам спорта Адам ван Куверден заявил, что Канада сохранит ограничения на участие россиян в турнирах, которые проводятся на территории страны и финансируются из ее бюджета.

    Канада сохранит ограничения на участие россиян в турнирах, проводимых на территории страны и финансируемых из ее бюджета, передает РИА «Новости».

    «Канада по-прежнему придерживается позиции, зафиксированной в 2022 году: Россия не должна быть представлена на международных спортивных соревнованиях», – заявил госсекретарь по вопросам спорта Адам ван Куверден.

    В пятницу Спортивный арбитражный суд обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские команды к состязаниям текущего сезона, включая Молодежный чемпионат мира. Турнир пройдет с 26 декабря по 5 января в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир. В IIHF пообещали исполнить решение суда и в скором времени оценить шаги для возвращения сборных к турнирам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Федерация хоккея Канады обратилась в Международную федерацию хоккея за разъяснениями о возможности участия сборной России в молодежном чемпионате мира после решения Спортивного арбитражного суда.

    Министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев назвал решение о допуске российских сборных к международным турнирам концом дискриминации в мировом хоккее.

    Чешский хоккейный союз выразил недовольство решением Спортивного арбитражного суда.

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    1 ноября 2026, 00:08 • Новости дня
    Словакия поддержала решение вернуть российских хоккеистов на международные турниры

    Премьер Словакии Фицо одобрил возвращение хоккеистов России на турниры

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил в поддержку решения Спортивного арбитражного суда о возвращении российских хоккеистов на международные соревнования.

    Глава словацкого правительства высказался против политизации спорта на фоне отстранения российских атлетов, передает ТАСС.

     «Я всегда отвергал втягивание спорта в политику и я всегда также спрашивал, какую ценность имеет золотая медаль, если на пути к ней не нужно добиваться победы над российскими хоккеистами, которые, бесспорно, относятся к самым лучшим в мире», – заявил Фицо в соцсети.

    Ранее Спортивный арбитражный суд обязал Международную федерацию хоккея вернуть российские команды на международные турниры.

    Позднее хоккейные федерации Германии, Чехии, Швеции и Норвегии выступили с заявлениями о разочаровании этим вердиктом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев назвал решение CAS концом дискриминации в мировом хоккее. Спортивный арбитражный суд счел необоснованными опасения Международной федерации хоккея по поводу безопасности.

    Чешский хоккейный союз выразил недовольство решением о возвращении российских спортсменов.

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    31 октября 2026, 21:52 • Новости дня
    Российская сборная приняла участие в церемонии открытия юношеских Олимпийских игр в Дакаре

    Российские спортсмены приняли участие в открытии летних юношеских Олимпийских игр

    Tекст: Вера Басилая

    Российские атлеты приняли участие в параде на церемонии открытия юношеских Олимпийских игр в столице Сенегала Дакаре.

    Российские спортсмены приняли участие в параде атлетов на торжественной церемонии открытия юношеских Олимпийских игр в Дакаре, на стадионе имени Абдулая Вада, передает ТАСС.

    Российские спортсмены выступят с национальным флагом и гимном в девяти дисциплинах, среди которых плавание, спортивная гимнастика, велоспорт, тхэквондо, дзюдо, фехтование, конный спорт, ушу и скейтбординг.

    Соревнования продлятся до 13 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в российской делегации сообщили о появлении флагов России на зданиях Олимпийской деревни в Дакаре. В сентябре российская делегация утвердила состав сборной из 13 молодых атлетов и 10 тренеров для выступления на летних юношеских Олимпийских играх в Сенегале. Летом МОК выделил россиянам 12 квот на юношеские Игры в Дакаре без участия легкоатлетов.

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    30 октября 2026, 18:13 • Новости дня
    Швеция призвала ЕК пересмотреть визовые правила для спортсменов из России

    Швеция попросила ЕК разрешить отказывать российским спортсменам в визах

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Швеция просит Еврокомиссию разработать законодательство, которое позволит странам отказывать в выдаче виз на основании гражданства заявителя.

    Швеция направила в Еврокомиссию письмо с призывом пересмотреть правила выдачи виз для российских и белорусских спортсменов, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на правительство королевства.

    В письме в Еврокомиссию Швеция призывает пересмотреть визовые правила для российских граждан, участвующих в международных спортивных мероприятиях. По информации правительства, Швеция хочет, чтобы Еврокомиссия представила закон, который предоставит странам право не выдавать визы на основании гражданства заявителя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы МИД России Александр Грушко назвал наказанием для самих европейских стран возможное ужесточение Евросоюзом визового режима для граждан России.

    На прошлой неделе Международная федерация лыжного спорта (FIS) заявила о невозможности гарантировать российским спортсменам доступ на чемпионат мира в Швеции.

    Ранее посол России в Стокгольме Сергей Беляев назвал откровенной дискриминацией попытки недопуска российских лыжников на чемпионат мира в Швеции посредством визовых ограничений.


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    30 октября 2026, 21:06 • Новости дня
    Канада запросила разъяснения из-за допуска России на МЧМ по хоккею

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Федерация хоккея Канады обратилась в Международную федерацию хоккея (IIHF) за разъяснениями о возможности участия сборной России в молодежном чемпионате мира после решения Спортивного арбитражного суда.

    Возвращение российских хоккеистов на турнир вызывает вопросы у организаторов, поскольку расписание и другие детали соревнований уже утверждены, пишет РИА «Новости» со ссылкой на The Canadian Press.

    Отмечается, что Федерация хоккея Канады продолжает контактировать с Международной федерацией хоккея (IIHF) для получения дополнительной информации по включению еще одной команды в состав участников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Спортивный арбитражный суд обязал Международную федерацию хоккея допустить российские сборные к международным турнирам.

    Министр спорта Михаил Дегтярев назвал решение суда концом дискриминации в мировом хоккее.

    Чешский хоккейный союз выразил недовольство допуском российских команд.

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    31 октября 2026, 18:53 • Новости дня
    На зданиях Олимпийской деревни в Дакаре появились флаги России

    Российские флаги вывесили в Олимпийской деревне на юношеских Играх в Дакаре

    На зданиях Олимпийской деревни в Дакаре появились флаги России
    @ Ilya Moskovets/ura.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Государственные флаги России вывесили на зданиях и аллее в Олимпийской деревне перед стартом юношеских Игр в Дакаре, сообщили в российской делегации.

    Флаги России появились на здании для проживания отечественных спортсменов и на одной из аллей в Олимпийской деревне в Дакаре, передает ТАСС.

    На юношеских Играх в Сенегале отечественные атлеты выступят с национальным флагом и гимном. Они примут участие в соревнованиях по девяти видам спорта, среди которых плавание, спортивная гимнастика, велоспорт, тхэквондо, дзюдо, фехтование, конный спорт, ушу и скейтбординг.

    Торжественная церемония открытия Игр состоится в субботу на стадионе имени Абдулая Вада.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Всероссийская федерация легкой атлетики призвала Всемирную легкоатлетическую ассоциацию пересмотреть решение о недопуске российских спортсменов на юношеские Олимпийские игры.

    В четверг самолет с российскими олимпийцами вылетел в Дакар с более чем восьмичасовой задержкой.

    Министр спорта Михаил Дегтярев заявил об участии сотен отечественных атлетов в международных соревнованиях под национальным флагом с начала года.

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    29 октября 2026, 19:42 • Новости дня
    Сборная России до 15 лет проиграла команде Перу на фестивале ФИФА

    Tекст: Денис Тельманов

    Сборная России по футболу среди игроков не старше 15 лет уступила команде Перу в матче полуфинала плей-офф за 17–32-е места на чемпионате мира и фестивале ФИФА в Азербайджане.

    Основное время матча завершилось со счетом 3:3, передает ТАСС. В серии пенальти перуанцы оказались точнее – 5:4. Последним соперником российской команды на турнире станет сборная Боснии и Герцеговины, встреча пройдет 30 октября.

    Матчи фестиваля проводятся в формате 8х8 на полях уменьшенного размера, команды играют два тайма по 20 минут.

    Российская команда впервые с 2022 года принимает участие в турнире ФИФА под национальным флагом и в сопровождении гимна страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг сборная России до 15 лет обыграла команду Камеруна со счетом 9:2 в матче четвертьфинала плей-офф фестиваля ФИФА.

    В среду российская юношеская сборная проиграла команде Мексики в матче первого раунда плей-офф.

    В понедельник сборная России до 15 лет одержала победу над командой Турции со счетом 4:1 в пятом туре предварительного этапа чемпионата.

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    1 ноября 2026, 11:14 • Новости дня
    FIS отказалась предоставить лыжнику Большунову нейтральный статус

    Трехкратному олимпийскому чемпиону Большунову отказали в нейтральном статусе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Международная федерация лыжных видов спорта не намерена предоставлять нейтральный статус трехкратному олимпийскому чемпиону Александру Большунову в текущем сезоне.

    Спортсмен не сможет выступать на международных соревнованиях, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

    «Ему предложили подождать до следующего сезона, несмотря на то, что он уволился из ЦСКА», – заявил собеседник агентства.

    В декабре 2025 года комиссия FIS отклонила заявку Александра Большунова на предоставление нейтрального статуса без объяснения причин. В сентябре организация пообещала подвергнуть лыжника повторной проверке в случае подачи новых документов.

    Позднее федерация объявила об ослаблении критериев допуска россиян. В частности, из регламента убрали пункт о запрете на участие в соревнованиях для атлетов из ЦСКА и других спортивных обществ, связанных с вооруженными силами. Александру Большунову 29 лет, он является трехкратным чемпионом Олимпиады в Пекине и чемпионом мира 2021 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Международная федерация лыжного спорта и сноуборда предоставила нейтральный статус еще 12 российским лыжникам.

    В четверг Федерация лыжного спорта Финляндии заявила об отказе создавать препятствия участию россиян в соревнованиях.

    Во вторник нейтральный статус для участия в турнирах получили 10 отечественных спортсменов.

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    30 октября 2026, 13:10 • Новости дня
    CAS счел необоснованными опасения IIHF по безопасности из-за России

    CAS счел необоснованными опасения IIHF по безопасности при отстранении России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спортивный арбитражный суд (CAS) счел необоснованными опасения Международной федерации хоккея (IIHF) по поводу безопасности, которые стали причиной отстранения российских команд от соревнований.

    Об этом говорится в пояснении к вердикту на сайте суда, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что только обоснованные опасения по поводу безопасности могут перевесить право спортсменов на участие в турнирах. «Следовательно, апелляция была удовлетворена», – подчеркнули в суде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Международная федерация хоккея подчинилась решению CAS о возвращении российских команд.

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    30 октября 2026, 16:03 • Новости дня
    Захарова заявила о готовности МИД помочь хоккеистам с визами

    Захарова: МИД готов помочь хоккеистам при трудностях с визами

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство иностранных дел готово оказывать помощь российским хоккеистам в случае возникновения у них трудностей при получении виз, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

    «Всегда помогаем», – сказала Захарова в комментарии «Спорт-Экспрессу», отвечая на вопрос о том, готов ли МИД помогать российским хоккеистам в случае трудностей с выдачей виз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе официальный представитель МИД Мария Захарова призвала международные спортивные федерации отказаться от проведения турниров в Нидерландах из-за невыдачи виз российским гимнасткам.

    В сентябре глава МИД Латвии Байба Браже включила российского хоккеиста Александра Овечкина в черный список и запретила въезд в страну на неопределенный срок.

    Летом Захарова раскритиковала решение властей ФРГ не допустить российских спортсменов к Европейским юношеским играм глухих.

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    31 октября 2026, 18:45 • Новости дня
    Российский дзюдоист Бифов выиграл турнир Большого шлема в Абу-Даби

    Российский дзюдоист Бифов стал победителем турнира Большого шлема в Абу-Даби

    Tекст: Мария Иванова

    Российский дзюдоист Идар Бифов завоевал золотую медаль на турнире Большого шлема в Абу-Даби в весовой категории до 100 кг.

    В финальной схватке россиянин одержал победу над французом Орельеном Дьессом, пишет ТАСС.

    Ранее в субботу бронзовым призером турнира стал Мансур Лорсанов, выступавший в категории до 90 кг.

    На счету сборной России пять медалей на турнире: одна золотая, одна серебряная и три бронзовые. Турнир в Абу-Даби завершится 31 октября. Сборная России участвует в соревнованиях при поддержке Российского спортивного фонда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российские дзюдоисты Яго Абуладзе и Марина Воробьева завоевали серебряную и бронзовую медали на турнире Большого шлема в Абу-Даби.

    В начале месяца российские дзюдоисты победили команду Узбекистана и вышли в финал командного турнира на чемпионате мира.

    Инал Тасоев завоевал золотую медаль на чемпионате мира по дзюдо в весовой категории свыше 100 кг.

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    31 октября 2026, 16:59 • Новости дня
    Борец Курбанов завоевал серебро чемпионата мира в Астане

    Российский борец Абдулла Курбанов завоевал серебро чемпионата мира в Астане

    Российский борец вольного стиля Абдулла Курбанов завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по спортивной борьбе, который проходит в Астане.

    В финале соревнований в весовой категории до 125 кг Курбанов уступил представителю Ирана Амиру Хоссейн Заре со счетом 0:11, передает РИА «Новости».

    24-летний спортсмен является четырехкратным чемпионом России.

    Турнир в столице Казахстана завершится 1 ноября. В мае Объединенный мир борьбы (UWW) допустил российских и белорусских атлетов к участию в международных соревнованиях без ограничений во всех возрастных категориях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу российский борец вольного стиля Абасгаджи Магомедов стал обладателем бронзовой медали на чемпионате мира по спортивной борьбе в Астане.

    Российская спортсменка Екатерина Вербина также завоевала бронзовую медаль на турнире.

    В четверг президент России Владимир Путин поздравил спортсменку Алину Касабиеву с победой на чемпионате мира.

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    • Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

    • Ошибка на фронте думать, что ты бессмертен

      Командир штурмовиков Никита Мурзаков трижды уходил добровольцем на СВО. После множества тяжелых осколочных ранений, вместо необходимых операций он раз за разом возвращался к товарищам на передовую.

    • Израиль в тупике: удивительные итоги выборов

      В Израиле подвели окончательные итоги парламентских выборов, но они не отличаются от предварительных: ничья, тупик, никто не сможет составить коалицию. Однако самое удивительное не это.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Церковные праздники в ноябре 2026 года: православный календарь, главные даты и Рождественский пост

      В ноябре 2026 года православные верующие отметят празднование Казанской иконы Божией Матери 4 ноября, Димитриевскую родительскую субботу 7 ноября, день памяти великомученика Димитрия Солунского 8 ноября и Собор Архистратига Михаила 21 ноября. В конце месяца, 28 ноября, начнется Рождественский пост, который продлится 40 дней – до 6 января 2027 года включительно. При этом двунадесятых праздников в ноябре нет: следующий такой праздник, Введение во храм Пресвятой Богородицы, приходится на 4 декабря. Рассказываем, какие церковные праздники будут в ноябре 2026 года, когда родительская суббота и какие дни будут постными.

    • Когда придет пенсия в ноябре 2026 года: график выплат, переносы и дата 3 ноября

      В ноябре 2026 года часть пенсионеров получит выплаты раньше привычного срока. Пенсию, которая обычно поступает на банковский счет 4 ноября, перечислят 3 ноября из-за Дня народного единства. С 5 ноября выплаты через банки продолжатся по обычным региональным графикам, а доставка через почту будет проходить с 3 по 25 ноября. Разбираемся, когда придет пенсия в ноябре 2026 года, кому деньги перечислят досрочно и где узнать точную дату выплаты.

    • Когда придут детские пособия в ноябре 2026 года: график выплат 3, 5 и 6 ноября

      В ноябре 2026 года основные федеральные детские пособия через банки поступят 3, 5 и 6 ноября. Единое пособие, выплата по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям и пособие на ребенка военнослужащего перечислят 3 ноября за октябрь. 5 ноября поступит ежемесячная выплата из материнского капитала на детей до трех лет. Пособие по уходу до 1,5 лет работающим родителям выплатят досрочно 6 ноября вместо 8-го, поскольку 8 ноября приходится на воскресенье. Рассказываем, когда придут детские пособия в ноябре 2026 года и что делать, если деньги не поступили.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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