Ситуация вокруг школьного образования становится наглядным подтверждением того, что признание и уважение – не менее важные измерения неравенства, чем экономические ресурсы. И столь трудно измеримые чувства унижения или обиды становятся катализатором роста социальной напряженности.0 комментариев
Российский борец Гаджимагомедов завоевал золотую медаль чемпионата мира в Астане
Российский борец вольного стиля Аманула Гаджимагомедов стал обладателем золотой медали на чемпионате мира по спортивной борьбе в Астане.
В финальном поединке в весовой категории до 92 кг Гаджимагомедов победил американца Трента Хидли со счетом 3:2, передает РИА «Новости».
31-летний Гаджимагомедов является серебряным призером чемпионата мира 2025 года и бронзовым призером чемпионата Европы 2026 года.
Турнир завершится 1 ноября. В мае Объединенный мир борьбы (UWW) сообщил о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях без ограничений во всех возрастных категориях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу российский борец вольного стиля Ибрагим Ибрагимов завоевал золотую медаль на чемпионате мира по спортивной борьбе в Астане. В тот же день Абдулла Курбанов получил серебро. В пятницу Абасгаджи Магомедов стал обладателем бронзовой медали.