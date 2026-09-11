Дегтярев: Сотни российских спортсменов уже выступили на мировых турнирах под флагом страны

Tекст: Валерия Городецкая

Мероприятие прошло 11 сентября в Олимпийском комитете России в Лужниках. Новая композиция проекта посвящена российскому спорту и значению государственных символов для атлетов. Ее ключевой посыл – «Счастье – это слышать гимн своей страны, стоя на пьедестале!», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Министерство спорта и Олимпийский комитет России поддержали акцию «Счастье – это», потому что для спортсмена возможность подниматься на пьедестал и слышать гимн своей страны, когда сзади за спиной реет российский флаг, – это великое счастье. Для спортсменов это апофеоз карьеры», – отметил Дегтярев.

Глава Минспорта напомнил, что летом 2026 года Международный олимпийский комитет восстановил в правах Олимпийский комитет России, после чего российские атлеты получили возможность вновь выступать с национальной символикой. «С начала года уже сотни наших спортсменов выступили на мировых турнирах под флагом России и поднимались на пьедесталы под гимн страны. Так будет и впредь, а все права наших спортсменов будут восстановлены», – заявил Дегтярев.

Церемония в Лужниках началась с исполнения российского гимна воспитанниками московских творческих коллективов. После этого состоялись открытие новой художественной работы и встреча школьников с известными спортсменами.

Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио и многократный призер чемпионатов мира и Европы по прыжкам в воду Александр Бондарь провел для детей олимпийскую разминку. Школьники также побывали на экскурсии по Олимпийскому комитету России. Участие в мероприятии приняли олимпийский чемпион Юрий Постригай, участники зимних Олимпийских игр 2026 года Дарья Олесик и Павел Репилов, а также представители различных видов спорта.

Постригай подчеркнул особое значение национальных символов для выступающих на международной арене атлетов. «Для каждого спортсмена флаг и гимн своей страны – это особая гордость и огромная мотивация. Верю, что российский триколор и гимн России обязательно вернутся на международные соревнования, и наши спортсмены снова будут подниматься на пьедестал под символами своей страны», – отметил он.

К акции присоединился и представитель паралимпийской сборной России по паравелоспорту, бронзовый призер Кубка мира и многократный чемпион России Ярослав Святославский.

Проект вышел и за пределы площадки в Лужниках. Медиахолдинг МАЕР разместил фотографии российских спортсменов и послание акции на 54 цифровых поверхностях в Москве и других регионах страны. По оценке организаторов, 11 сентября их увидят более 1 млн человек.

«Счастье – это…» представляет собой всероссийский художественный проект, посвященный жизненным ценностям. Он появился в Екатеринбурге с работы художника Ильи Мозги и впоследствии распространился более чем на 20 российских городов. Сейчас проект объединяет 122 объекта, в том числе 33 мурала и 89 экранных и проекционных работ.

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