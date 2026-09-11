Анализировать чудеса – занятие крайне неблагодарное. Чудо – на то и чудо, что оно иррационально, алогично и внезапно. Но даже чудеса могут выбиваться из общего ряда. Как, например, чудо явления Христа в Калмыкии в 1946 году.19 комментариев
Депутаты немецкой СДПГ обсудили вопрос об изменении политики в отношении России
На фоне успеха «Альтернативы для Германии» на региональных выборах депутаты Социал-демократической партии Германии начали дискутировать о возможности пересмотра отношения к России и украинскому конфликту, пишет Welt.
Во фракции Социал-демократической партии Германии нарастают споры вокруг внешнеполитического курса страны. В понедельник парламентарии провели жаркую дискуссию о дальнейшей поддержке Киева, пишет Welt.
«Соотношение сил составляет 90 к 10», – оценил ситуацию один из членов фракции. Около 90% депутатов хотят придерживаться прежней линии, но число сторонников альтернативного подхода увеличивается.
Противники нынешнего курса считают, что трата миллиардов на вооружение при одновременном сокращении социальных расходов становится энергетическим напитком для правых популистов. По их мнению, партия совершила ошибку, уступив тему мирного урегулирования оппонентам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Альтернатива для Германии» одержала крупную победу на выборах в парламент Саксонии-Анхальт.
Правая политическая сила получила более 44% голосов избирателей.
После поражения консерваторов депутаты от СДПГ отказались поддерживать программу реформ канцлера Фридриха Мерца.