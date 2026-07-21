Вместо трех стран НАТО, юридически и фактически обладающих ядерным оружием – есть еще пять с американскими бомбами, две, способные запускать ракеты, и теперь еще плюс четыре – которые сняли законодательные ограничения на размещение ЯО. Итого 14 ядерных государств, и большинство – прямо у наших границ.2 комментария
Глава Минобороны Польши заявил об износе ПВО Украины
Косиняк-Камыш сообщил о критическом износе систем ПВО на Украине
Система противовоздушной обороны Украины изношена, зима будет тяжелой, заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш после заседания правительственного комитета национальной безопасности.
Ожидаемое похолодание обернется серьезными испытаниями для украинских войск из-за плачевного состояния защитных систем, передает РИА «Новости».
Подобные выводы прозвучали по итогам заседания польского правительственного комитета национальной безопасности.
«Ситуация в ближайшие месяцы, особенно осенью и в зимний период, будет очень трудной для Украины», – подчеркнул руководитель польского оборонного ведомства Владислав Косиняк-Камыш. Он объяснил такие прогнозы сильным истощением украинских зенитных комплексов.
По словам министра, текущие производственные мощности совершенно не соответствуют реальным потребностям Киева в сфере противоракетной обороны. В связи с этим Варшава выступает за перенос выпуска зенитного вооружения и ракет непосредственно на территорию Европы.
Ранее российская сторона направила странам Североатлантического альянса официальную ноту из-за непрекращающихся поставок военной техники. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров неоднократно напоминал, что любые транспорты с западным оружием автоматически становятся законной целью для Вооруженных сил РФ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Владислав Косиняк-Камыш предупредил о многолетних задержках поставок американских ракет для комплексов Patriot.
В начале июля вице-спикер сейма Кшиштоф Босак заподозрил правительство Польши в тайной передаче этих систем противовоздушной обороны Украине.
После этого президент страны Кароль Навроцкий захотел лишить кабинет министров права на отправку военной техники Киеву.