ВС России узнали об убийстве пытавшегося сдаться солдата ВСУ в Могрице

Tекст: Катерина Туманова

«В ходе ожесточенного стрелкового боя в Могрице уничтожена боевая группа из состава 15 пого. Один украинский пограничник пытался сдаться в плен, но был убит сбросом с украинского БПЛА», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

Военнослужащие уточнили, что к убийству солдата ВСУ наверняка причастны националисты 3 ошбр группировки «Азов» (признана террористической, запрещена в России).

Также на Сумском направлении в Шосткинском районе штурмовики ГВ «Север» ведут стрелковые бои в Бачевске и окрестностях, а также в районе Уланово. В Сумском районе бойцы продвинулись на 16 участках до 700 метров.

В Краснопольском районе стрелковые бои идут в лесных массивах. Штурмовые группы продвинулись до 200 метров.

На Харьковском направлении за сутки «Северяне» продвинулись до 900 метров. В ходе наступательных действий наши штурмовики взяли в плен пятерых солдат ВСУ.

На Волчанском направлении штурм-подразделения «Севера» продвинулись на 16 участках до 900 метров. Стрелковые бои продолжаются в сёлах Волоховское, Юрченково, посёлке Белый Колодезь и в лесных массивах Волчанского района.

На Великобурлукском направлении штурмовики ведут стрелковые бои западнее села Петро-Ивановка, продвинулись бойцы на шести участках до 800 метров.

В Черниговской области командование ВСУ укрывает старших «офицеров» танкового батальона 143 омбр, причастных к зверским убийствам нескольких подчиненных командиров взводов, узнали «Северяне».

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 180 человек (из них более 130 в Сумской и свыше 50 в Харьковской областях). Пять военнослужащих ВСУ взяты в плен», – сказано в сводке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России уничтожили пытавшуюся бежать роту ВСУ у Красного Лимана. Российские войска уничтожили электроподстанцию ВСУ в Черниговской области. Украинские дезертиры подорвались на собственных минах под Волчанском.



