Как всегда и бывает, оперативные игры с террористами и экстремистами закончились для Варшавы печально. Контроль за ОУН (признана в России экстремистскими и запрещена) у Дефензивы перехватил Абвер. И за циничные «многоходовочки» режима Пилсудского, подкармливавших растущее чудовище, пришлось расплачиваться ни в чём не повинным людям.0 комментариев
Поездка в Россию Уиткоффа и Кушнера осталась в рабочих планах
Поездка американского спецпосланника и зятя президента США в Москву остается в актуальной рабочей повестке, сообщают информагенства со ссылкой на свои источники.
Планируемое прибытие спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в российскую столицу по-прежнему остается в силе, передает ТАСС. Статус поездки не изменился, и мероприятие числится в актуальном графике.
«Не снят, можно ожидать», – сообщил осведомленный источник агентства. Дальнейшие подробности визита американских представителей в Москву пока не приводятся.
Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков анонсировал скорый приезд американских спецпосланников в Москву.
Глава МИД Сергей Лавров подтвердил планы Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера посетить нашу страну в обозримом будущем. А пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил готовность Кремля принять переговорщиков из США в любое время.