Поездка в Россию Уиткоффа и Кушнера осталась в рабочих планах

Москвичи назвали оптимальный возраст для рождения детей

Tекст: Алёна Задорожная

Бесспорным фаворитом в опросе стал возраст – 30 лет. Одна из горожанок поделилась, что родила именно в 30 и считает этот возраст оптимальным. Ее поддержал мужчина, добавив, что отцу также должно быть не менее 30 лет: «К этому времени мужчины приобретают жизненный опыт, которым уже могут поделиться с ребенком».

Молодежь вторит: «В 20 лет детей не хочется, а в 30 – думаешь, что уже можно». Однако небольшой разброс во мнениях все же есть. Некоторые называют более поздний возраст: «Детей надо заводить в 30 или даже в 35 лет. В это время у женщины появляется больше осознанности», – детализирует москвичка. Другая респондентка видит временной люфт шире: «У потенциальных родителей есть время пожить для себя до 25 лет и после 40 лет».

Впрочем, находятся и те, кто считает цифры в паспорте лишь условностью. «Для рождения детей пригоден любой возраст, главное – желание», – уверен один из опрошенных. Другой респондент подчеркивает: «Чем меньше возрастной разрыв между родителями и детьми, тем лучше».

Что касается необходимых благ, то здесь мнения разделились. Одни называют конкретные условия: «Должна быть квартира и в целом определенный уровень достатка. Значение зависит от города проживания», – поясняет респондент. Также среди необходимого называли образование, здоровье, положение в обществе и поддержку близких.

Другие же придерживаются противоположной точки зрения. «Если думать о благах, то детей можно так и не завести», – возражает мужчина. Молодой человек соглашается: «Наши родители, по сути, ничего не имели и заводили детей. Растить детей можно в любом возрасте и при любых доходах. Все остальное – просто отговорки».

Ранее москвичи в разговоре с газетой ВЗГЛЯД назвали главные темы для обсуждения с партнером до брака.