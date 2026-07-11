Глава МВД Турции сообщил о пересмотре миграционной политики

Глава МВД Турции Чифтчи сообщил о пересмотре миграционной политики

Tекст: Дмитрий Зубарев

Руководство республики корректирует подход к иммиграции на фоне правонарушений со стороны иностранцев, рассказал министр внутренних дел Мустафа Чифтчи.

«Мы пересматриваем иммиграционную политику. Существует уровень преступности с участием иностранцев. Мы отслеживали его ежемесячно. Он составляет от одного до двух процентов [от общей преступности]. При совершении преступлений иностранных граждан депортируют», – сообщил глава МВД в эфире канала CNN Turk.

По турецким законам иностранцы находятся под юрисдикцией местного законодательства. За тяжкие преступления, такие как торговля наркотиками, контрабанда и мошенничество, предусмотрены реальные сроки или крупные штрафы. Нарушителей миграционного режима выдворяют из страны, передает ТАСС.

В Турции легально проживает более 3,5 млн иностранцев. Свыше 2,2 млн сирийцев находятся под временной защитой, а более 1,2 млн человек имеют вид на жительство. Большинство обладателей ВНЖ живут в Стамбуле (более 495 тыс.), Анталье (147 тыс.) и Анкаре (свыше 93 тыс.). Лидерами по числу полученных ВНЖ стали граждане Туркменистана (почти 194 тыс.), Азербайджана (97,5 тыс.) и России (76,8 тысяч).

Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкие власти почти в 15 раз увеличили стоимость оформления туристического вида на жительство для россиян.

В России правоохранители депортировали почти 15 тыс. иностранцев в ходе первого этапа операции «Нелегал-2026».