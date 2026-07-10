Фрагмент двигателя разбил иллюминатор самолета Ryanair

Самолет Ryanair экстренно вернулся в Салоники из-за разбитого двигателем иллюминатора

Tекст: Мария Иванова

Воздушное судно авиакомпании Ryanair экстренно вернулось в греческие Салоники, передает РИА «Новости». Лайнер направлялся в Монако. Причиной инцидента стал оторвавшийся фрагмент двигателя, который разбил окно лайнера.

«Экипаж решил немедленно вернуться в Салоники… Во время снижения часть двигателя отвалилась и разбила окно самолета», – сообщается в материале.

Серьезную проблему с мотором пилоты обнаружили во время полета над Скопье, после чего приняли решение вернуться в аэропорт вылета.

В результате происшествия травмы получили четыре человека. Всем пострадавшим потребовалась медицинская помощь в больнице, одного из них госпитализировали.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле прошлого года самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту Пальма-де-Майорки из-за пожара.

Месяцем ранее у вылетавшего из Внуково лайнера Sukhoi Superjet 100 отвалился капот правого двигателя.

В январе 2024 года пассажирский борт Alaska Airlines экстренно приземлился в Портленде из-за вылетевшего в полете иллюминатора.