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Фрагмент двигателя разбил иллюминатор самолета Ryanair
Самолет Ryanair экстренно вернулся в Салоники из-за разбитого двигателем иллюминатора
Пассажирский лайнер прервал рейс в Монако и совершил вынужденную посадку после того, как отвалившийся кусок обшивки мотора повредил иллюминатор, пострадали четыре человека.
Воздушное судно авиакомпании Ryanair экстренно вернулось в греческие Салоники, передает РИА «Новости». Лайнер направлялся в Монако. Причиной инцидента стал оторвавшийся фрагмент двигателя, который разбил окно лайнера.
«Экипаж решил немедленно вернуться в Салоники… Во время снижения часть двигателя отвалилась и разбила окно самолета», – сообщается в материале.
Серьезную проблему с мотором пилоты обнаружили во время полета над Скопье, после чего приняли решение вернуться в аэропорт вылета.
В результате происшествия травмы получили четыре человека. Всем пострадавшим потребовалась медицинская помощь в больнице, одного из них госпитализировали.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле прошлого года самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту Пальма-де-Майорки из-за пожара.
Месяцем ранее у вылетавшего из Внуково лайнера Sukhoi Superjet 100 отвалился капот правого двигателя.
В январе 2024 года пассажирский борт Alaska Airlines экстренно приземлился в Портленде из-за вылетевшего в полете иллюминатора.