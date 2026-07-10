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    ФСБ предотвратила теракт на военном аэродроме «Ростов-Центральный»
    Армия России нанесла удары по военным объектам Украины
    Hurriyet сообщила о тайной продаже Турцией российских С-400
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    Мнения
    Андрей Манчук Андрей Манчук США ведут Вторую футбольную войну

    США ведут свою ничем не спровоцированную войну на фоне главного спортивного события года – чемпионата мира по футболу, являясь принимающей стороной. Это первый случай в истории, когда страна совмещает проведение мундиаля с открытым вооруженным нападением на другую страну.

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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Запад полон решимости сражаться с Россией до последнего

    Разногласия внутри НАТО и ЕС нам, конечно, стоит учитывать. Однако ни в коем случае нельзя их преувеличивать. Воюют с Россией всерьез – и это подтверждают как стратегические документы, так и практические действия того же НАТО.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Российский футбол сидит под замком в УЕФА

    Российский футбол оказался заперт в УЕФА, единственной конфедерации, где к нему относятся хуже всех, без единого запасного выхода. Была бы половина в Азии, была бы открытая дверь. «Барселоны» за ней нет, зато есть Роналду, Шанхай и ОАЭ, есть сборная Узбекистана и Китая, есть живой футбол вместо карантина.

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    10 июля 2026, 13:01 • Новости дня

    Российские войска развили наступление западнее Красного Лимана

    Российские штурмовые отряды развили наступление западнее Красного Лимана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Подразделения закрепления провели разминирование территории и социально значимых объектов в освобожденном населенном пункте ДНР Красный Лиман, сообщает Минобороны.

    Штурмовые отряды 67-й мотострелковой дивизии продолжили продвижение в западном направлении от Красного Лимана, сообщает Минобороны.

    В течение минувшей недели российские подразделения закрепления 25-й армии осуществляли поиск и ликвидацию одиночных украинских боевиков. Также проводилось разминирование городской инфраструктуры.

    За прошедшие семь дней потери Вооруженных сил Украины на данном участке фронта составили свыше 110 военнослужащих. Кроме того, противник лишился шести боевых бронированных машин, 26 единиц автомобильной техники и 31 наземного роботизированного комплекса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская авиация разрушила переправу ВСУ через реку Северский Донец.

    Ранее сообщалось, что бойцы группировки войск «Запад» ликвидировали до 20 украинских военнослужащих в Красном Лимане. А штурмовые отряды 25-й армии приступили к стадии разминирования данного населенного пункта.

    10 июля 2026, 07:28 • Новости дня
    Hurriyet сообщила о тайной продаже Турцией российских С-400
    Hurriyet сообщила о тайной продаже Турцией российских С-400
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Зенитные ракетные системы С-400, приобретенные в свое время Турцией у России, проданы одной из стран Персидского залива, сообщила турецкая проправительственная газета Hurriyet.

    Турецкое руководство реализовало зенитные ракетные системы С-400 третьей стороне, передает ТАСС. Покупателем выступило одно из государств Персидского залива – предположительно, Катар или Объединенные Арабские Эмираты.

    Обозреватель газеты Hurriyet Абдюлькадир Сельви отметил скорое завершение сделки. «По имеющимся у меня данным, С-400 проданы третьей стране», – написал журналист. Он уточнил, что официальное заявление ожидается в ближайшее время, а последние технические проблемы устранены накануне.

    Ранее пресса сообщала о попытках Анкары найти юридическую формулу для обхода американских санкций. Это необходимо для возвращения к совместному производству истребителей F-35. Президент Тайип Эрдоган обсуждал данный вопрос с Дональдом Трампом на недавнем саммите НАТО.

    Напомним, контракт на поставку четырех дивизионов стоимостью 2,5 млрд долларов был подписан в 2017 году. После получения техники Вашингтон исключил турецкую сторону из авиационной программы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон потребовал от Анкары продать российские зенитные системы третьей стране ради получения истребителей F-35.

    Президент США Дональд Трамп анонсировал скорую передачу турецкой стороне современных боевых самолетов.

    Накануне источник в правительстве Турции назвал недостоверными сообщения о планах отправки комплексов в государства Персидского залива.

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    9 июля 2026, 20:50 • Новости дня
    ВС России ликвидировали командира вторгшихся в Курскую область «Ястребов»

    ВС России уничтожили командира батальона украинских беспилотников «Ястребы»

    ВС России ликвидировали командира вторгшихся в Курскую область «Ястребов»
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В зоне спецоперации уничтожены командир батальона украинской бригады беспилотников, а также офицер пограничной комендатуры быстрого реагирования.

    Российские военнослужащие ликвидировали командира батальона 411-й отдельной бригады беспилотных систем, а также офицера пограничной комендатуры быстрого реагирования «Шквал», передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

    «В Запорожской области ликвидирован командир батальона 411 ОБрБпС «Ястребы» майор Томашевский Виктор, уроженец Киева. <…> В Колодезном (Харьковская область) ГВ «Север» ликвидирован начальник связи ПКБР «Шквал» 7-го пограничного отряда (Закарпатская область) старший лейтенант Кулич Михаил Викторович», – рассказал собеседник агентства.

    Представители силовых структур также отметили, что подразделение «Ястребы» участвовало во вторжении в Курскую область и терроризировало мирное население приграничных районов с помощью дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные уничтожили крупную группу операторов беспилотников бригады ВСУ «Ахилес» в Запорожской области.

    Ранее пленный украинский солдат рассказал о ненависти населения к штурмовому полку «Шквал» из-за высоких потерь. А в феврале удары российских дронов поразили места дислокации операторов БПЛА этого элитного подразделения.

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    10 июля 2026, 12:50 • Видео
    МОК снял санкции с России. Что это с ним?

    Международный олимпийский комитет объявил о восстановлении в правах Олимпийского комитета России, с российских спортсменов будут снимать ограничения. Как этого добились?

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    9 июля 2026, 18:34 • Новости дня
    Бундестаг проголосовал против передачи ракет Taurus и Patriot Киеву
    Бундестаг проголосовал против передачи ракет Taurus и Patriot Киеву
    @ DPA/Picture Alliance/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Немецкие депутаты большинством голосов отказались одобрить инициативу об усилении военной поддержки украинской армии дальнобойным оружием и комплексами противовоздушной обороны.

    Парламентарии ФРГ не поддержали инициативу партии «Зеленые» о дополнительной военной и гуманитарной помощи Киеву. Документ содержал 20 пунктов, включая передачу вооружений, передает РИА «Новости». Второй пункт проекта предполагал «поставку крылатых ракет Taurus из имеющихся запасов бундесвера в максимально возможном объеме». Пятый пункт предусматривал заказ новых комплексов Patriot PAC-2 для последующей отправки украинской стороне.

    По официальным данным немецкого парламента, инициативу поддержали 79 депутатов. Против высказались 510 человек, а один воздержался от голосования.

    Российские власти неоднократно заявляли, что поставки западного оружия мешают мирному урегулированию и напрямую втягивают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые военные грузы для Киева станут законной целью для Вооруженных сил России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее правительство Германии сохранило ограничения на поставки крылатых ракет Taurus Киеву. В Кремле назвали отказ Берлина от передачи дальнобойного оружия признаком здравого смысла.

    До этого бывший канцлер страны Олаф Шольц неоднократно выступал против использования немецких вооружений для ударов вглубь российской территории.

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    10 июля 2026, 11:00 • Новости дня
    Армия России нанесла удары по военным объектам Украины

    Россия нанесла удары по военным объектам Украины. Сводка на 10 июля

    Армия России нанесла удары по военным объектам Украины
    @ Минобороны России/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ночь на 10 июля российские войска нанесли удары по промышленным и энергетическим объектам в нескольких областях Украины, вызвав пожары и взрывы.

    Российская армия нанесла удары по объектам в Одесской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской и Николаевской областях Украины.

    Военные эксперты заявили, что в Одесской области баллистическая ракета «Искандер-М» поразила промышленное предприятие и стоянку грузового транспорта, что привело к сильному пожару. В городе были слышны повторные взрывы, вероятно, из-за детонации боеприпасов.

    В Днепропетровской области мощные удары пришлись по объектам военно-промышленного комплекса в городе Самар.

    На подконтрольных Киеву территориях зафиксированы попадания по объектам топливно-энергетического комплекса. В Краматорске беспилотники «Герань» уничтожили автозаправочную станцию, а в Новомосковске, в Днепропетровске и на трассе между Днепропетровском и Павлоградом сгорели несколько автозаправок.

    Российские военные продолжают целенаправленную работу по уничтожению пунктов управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ. За сутки бойцы ВС РФ разгромили 118 таких пунктов в зоне спецоперации. Одна из целей была выявлена и поражена с помощью беспилотника «Гербера сикер» в районе Доброполья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России поразили пункт дислокации пограничной службы ВСУ в Харьковской области.

    Российские военные нанесли удары по логистическим центрам ВСУ.

    Министерство обороны впервые сообщило об уничтожении британского зенитного ракетного комплекса Rapid Ranger.

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    10 июля 2026, 06:50 • Новости дня
    Пожар на Ильском НПЗ в Краснодарском крае произошел после падения обломков БПЛА
    Пожар на Ильском НПЗ в Краснодарском крае произошел после падения обломков БПЛА
    @ ГУ МЧС по Краснодарскому краю

    Tекст: Антон Антонов

    На территории Ильского НПЗ произошло возгорание после падения обломков БПЛА, сообщил оперштаб Краснодарского края.

    «В Северском районе из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории Ильского НПЗ», – сообщил оперштаб в «Максе».

    По предварительным данным, пострадавших нет. По информации оперативного штаба, фрагменты беспилотников упали по нескольким адресам в станице Северской. В одном случае обломки рухнули во двор частного дома, в другом – на территорию одного из предприятий. В этих эпизодах также никто не пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 2 июня дрон украинских военных атаковал Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае и вызвал пожар.

    В ночь с 31 декабря на 1 января обломки беспилотника упали на территорию Ильского НПЗ на Кубани и вызвали пожар на площади около 25 квадратных метров без пострадавших.

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    9 июля 2026, 14:11 • Новости дня
    Российские бойцы рассказали о зачистке Красного Лимана от остатков ВСУ

    Комбат ВС РФ Скорпион сообщил об отсутствии сопротивления ВСУ в Красном Лимане

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские военнослужащие в Красном Лимане перестали оказывать сопротивление и прячутся в подвалах, пока российские силы продолжают зачистку города, сообщили в ВС России.

    В Красном Лимане осталось очень мало личного состава украинских войск. По словам командира батальона 36-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» с позывным Скорпион, противник не вступает в открытый бой.

    «На текущий момент сопротивления противник уже не оказывает. Противник, можно сказать, прячется трусливо в подвалах. В штыковую с нами в бой не вступает», – сообщил РИА «Новости» комбат.

    Российские подразделения уверенно продвигаются вперед, занимаясь зачисткой городских кварталов от боевиков.

    Перед началом зачистки бойцы Вооруженных сил России всегда предлагают украинским солдатам сдаться. Скорпион отметил, что в некоторых случаях военнослужащие ВСУ соглашаются на это предложение из-за критической нехватки людей.

    Единственным средством давления со стороны украинских сил остаются так называемые дроны-ждуны, а также различные ловушки и растяжки. Российские военные готовы к таким угрозам: они ликвидируют их огнем из стрелкового оружия или уничтожают с помощью сбросов гранат с беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне штурмовые отряды российской армии захватили два опорных пункта противника западнее Красного Лимана.

    Несколькими днями ранее бойцы группировки войск «Запад» ликвидировали в городе до 20 украинских военнослужащих. А в начале месяца подразделения закрепления приступили к разминированию и полной зачистке территории данного населенного пункта.

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    9 июля 2026, 18:50 • Новости дня
    Дрон ВСУ намеренно убил мирного жителя под Харьковом

    Украинский беспилотник намеренно убил мирного жителя под Харьковом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы Украины целенаправленно атаковали с помощью дрона и убили мужчину, работавшего на собственном приусадебном участке в селе Таволжанка Харьковской области.

    Трагический инцидент произошел в Купянском районе Харьковской области, передает ТАСС. Глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев рассказал подробности случившегося в своем Telegram-канале.

    «В результате атаки БПЛА вооруженных формирований Украины погиб мирный житель села Таволжанка Купянского района. В момент атаки мужчина находился на земельном участке рядом со своим домом и после взрыва получил осколочные ранения, несовместимые с жизнью», – написал чиновник.

    Ганчев подчеркнул, что украинские военные видели человека на огороде и направили беспилотник в его сторону умышленно. Руководитель администрации также выразил соболезнования семье погибшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в селе Ивановка Купянского района от удара украинского дрона погиб местный житель.

    До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о смерти мужчины при атаке беспилотника в Новой Таволжанке. А омбудсмен Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская призвала мировое сообщество осудить целенаправленные убийства гражданских лиц операторами дронов ВСУ.

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    9 июля 2026, 20:38 • Новости дня
    Лавров сообщил об утрате доверия России к позиции Запада по Украине
    Лавров сообщил об утрате доверия России к позиции Запада по Украине
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия больше не рассчитывает на то, что западные страны действительно заинтересованы в переговорах по урегулированию украинского конфликта, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

    Свое заявление глава российского внешнеполитического ведомства сделал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Мозамбика Марией Лукаш. По словам Лаврова, Москва окончательно истратила «запас доброго отношения и надежд» в адрес Запада, передает РИА «Новости».

    «Верить Западу в то, что он хочет переговорных решений, больше не будем. Этот запас доброго отношения и надежд исчерпан окончательно», – отметил дипломат. Лавров отметил, что западные государства, по его словам, лишь демонстрировали готовность к диалогу по украинскому вопросу, однако затем перешли к открытым ультиматумам в адрес Москвы.

    Лавров напомнил, что прежние договоренности, достигнутые под гарантии европейских лидеров в 2014, 2015 и 2019 годах, оказались ложными и были нарушены. Аналогичная судьба постигла и соглашения между Россией и Украиной весной 2022 года, которые были публично сорваны при участии западных стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня глава МИД отказался верить обещаниям оппонентов на слово. Чуть ранее министр назвал диалог с европейскими странами дипломатическим прикрытием геополитической экспансии Запада. В мае российский дипломат обвинил Вашингтон и Брюссель в срыве возможностей мирного урегулирования.



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    9 июля 2026, 16:44 • Новости дня
    Польский политик передал партию медицинской помощи бойцам ВС России

    Глава польской партии Толвиньский передал медпомощь российским бойцам

    Польский политик передал партию медицинской помощи бойцам ВС России
    @ @KTolwinski

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Председатель политического объединения Front в Польше Кшиштоф Толвиньский отправил на линию соприкосновения медикаменты для солдат Вооруженных сил России.

    Председатель партии Front в Польше Кшиштоф Толвиньский решил поддержать участников спецоперации на Украине. Он приобрел комплекты первой медицинской помощи на частные средства, передает ТАСС.

    «Политическая партия Front от своего имени, а также от имени тех немногих, кто, инстинктивно чувствуя угрозу, испытывает прилив здравомыслия, символически из собственных - частных - средств передала в знак того, что не все безрассудны, унижены и безответственны, пакет медицинской помощи ребятам из окопов – солдатам Российской Федерации, сражающимся на фронте», – написал политик в соцсетях.

    Толвиньский предупредил о негативных последствиях безвозмездной поддержки Варшавой украинской стороны. По его мнению, граждане Украины никогда не простят полякам втягивания в конфликт, а россияне обязательно предъявят Польше свои претензии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Польши рассекретили данные о переданном украинской армии вооружении.

    Ранее президент страны Кароль Навроцкий захотел лишить правительство прав на отправку военной техники Киеву. А официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о негативных последствиях поддержки нынешнего киевского режима для Варшавы.

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    9 июля 2026, 13:12 • Новости дня
    Минобороны Польши заявило о старте производства аналога беспилотника «Шахед»

    Польша начала производство дрона-камикадзе Hornet в качестве аналога «Шахеда»

    Минобороны Польши заявило о старте производства аналога беспилотника «Шахед»
    @ Handout/U.S Air/Planet Pix/ZUMA

    Tекст: Мария Иванова

    Варшава запустила собственную линию сборки ударных беспилотников Hornet, спроектированных местными специалистами для нанесения ударов в глубоком тылу.

    Польша приступает к выпуску дрона-камикадзе, который станет аналогом иранского беспилотника «Шахед», рассказал заместитель министра национальной обороны страны Цезари Томчик.

    «Мы находимся в исключительном месте. В месте, где находится производственная линия польских дронов. Давно говорилось о том, что Польша должна иметь свой «Шахед», что Польша должна иметь возможности для глубоких ударов», – заявил представитель военного ведомства.

    Новый аппарат получил название Hornet, передает РИА «Новости». Он разработан Институтом военно-воздушных сил страны, и все интеллектуальные права на него принадлежат министерству национальной обороны Польши.

    По словам замминистра, Варшава стремится не просто к созданию десятков тысяч таких устройств, а к возможности оперативно масштабировать их выпуск в кратчайшие сроки при возникновении необходимости.

    Ранее посол по особым поручениям МИД  Родион Мирошник заявил, что бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт является владельцем компании Swift Beat по производству БПЛА Hornet, которыми ВСУ бьют по гражданским объектам и транспорту в России.

    Украинские боевики используют американские беспилотники Hornet для атак на сухопутный коридор в Крым.

    Российские морпехи уничтожили дюжину подобных аппаратов на добропольском направлении.

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    10 июля 2026, 11:48 • Новости дня
    Ветеран «Альфы» призвал к жесткому контролю ввоза запчастей для FPV-дронов

    Ветеран «Альфы» призвал ужесточить контроль незаконного ввоза запчастей для FPV-дронов

    Ветеран «Альфы» призвал к жесткому контролю ввоза запчастей для FPV-дронов
    @ ЦОС ФСБ России

    Tекст: Олег Исайченко

    Решение россиянина, с которым связались представители военной разведки Украины, обратиться в органы российской безопасности абсолютно верное. Он – настоящий гражданин Российской Федерации. Однако, к сожалению, не все проявляют такую ответственность, сказал ветеран ФСБ и «Альфы» Виталий Демидкин. Ранее ФСБ предотвратила теракт на военном аэродроме «Ростов-Центральный».

    «Сотрудники ФСБ работают четко, исполнительно и с упреждением. Так было прежде и, я думаю, будет и в будущем», – отметил Виталий Демидкин, ветеран ФСБ и подразделения «Альфа». Собеседник напомнил, что главная задача службы заключается не в том, чтобы «по следам найти и обезвредить преступника, а действовать на опережение», и она с этим очень хорошо справляется.

    «ФСБ не про все рассказывает публично, многие операции не предают гласности, в том числе из-за того, что ведется оперативная игра», – подчеркнул Демидкин. Он также высоко оценил решение россиянина, с которым связались представители военной разведки Украины для совершения теракта на аэродроме, обратиться в органы российской безопасности.

    «Он – настоящий гражданин Российской Федерации», – акцентировал спикер, порекомендовав всем, кто оказался в похожей ситуации, брать пример с мужчины и сразу обращаться в правоохранительные органы. Однако, оговорился Демидкин, не все проявляют такую ответственность и осознанность.

    На этом фоне ветеран «Альфы» напомнил, что ранее ФСБ задержала 25-летнюю девушку и мужчину, готовивших теракты против высокопоставленных офицеров Минобороны. Причем убить российского военного планировали БПЛА, разработанным на Западе. В этой связи становится очевидным, что необходимо разработать меры, чтобы пресечь незаконный ввоз и распространение запчастей для создания FPV-дронов. Вместе с тем эти решения не должны навредить добровольцам, которые помогают российской армии.

    «На мой взгляд, необходим более жесткий контроль на границе. Если перевозятся военные грузы, обязательно должны быть все сопутствующие документы. Сотрудники на блокпостах должны обращать внимание, кто осуществляют перевозку», – рассуждает Демидкин. Кроме того, по мнению собеседника, гражданам следует проявлять бдительность, чтобы выявлять подозрительных лиц. «Беспилотные аппараты летят иногда не с Украины – их запускают с нашей территории те, кто получает соответствующую задачу от противника. Поэтому позаботиться о безопасности может каждый, если будет, что называется, смотреть по сторонам», – заключил спикер.

    Ранее ФСБ сообщила о предотвращении планируемого военной разведкой Украины теракта на аэродроме «Ростов-Центральный». По данным службы, целью было разрушение инфраструктуры, уничтожение личного состава и подрыв самолетов. Для решения поставленной задачи противником планировалось задействовать 13 FPV-дронов, оснащенных системами искусственного интеллекта.

    «Боевая нагрузка каждого БПЛА составляла свыше одного килограмма взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте», – говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ведомства. Представители ГУР МО Украины пообещали россиянину денежное вознаграждение за совершение теракта, однако он добровольно обратился в органы российской безопасности. Дальнейшее развитие ситуации проводилось под контролем сотрудников ФСБ России.

    В ходе контролируемой операции от сотрудника военной разведки Украины были получены координаты тайника с FPV-дронами и инструкции по совершению атаки. «После обнаружения БПЛА и их деактивации, а также получения аванса в размере 20% от обещанного денежного вознаграждения связь с иностранной разведкой была прервана», – отметили в службе.

    Теракт удалось предотвратить на стадии подготовки. Мероприятия по выявлению всех обстоятельств и лиц, причастных к подготовке планировавшегося террористического акта, продолжаются, добавили в ЦОС. В ФСБ напомнили, что согласно УК России, человек, участвовавший в подготовке теракта, освобождается от уголовной ответственности, если он своевременным предупреждением органов власти способствовал предотвращению трагедии.

    Напомним, накануне ФСБ предотвратила серию терактов, подготовленных спецслужбами Украины. Масштаб и степень угрозы оцениваются как беспрецедентные. Как сообщили в ЦОС ведомства, злоумышленники планировали с помощью беспилотников осуществить диверсии на объектах военной инфраструктуры и одном из ведущих предприятий военно-промышленного комплекса России. Атаки планировалось провести при непосредственном участии западных кураторов.

    Одно из предотвращенных нападений было направлено против высокопоставленного военнослужащего Минобороны. По подозрению в подготовке преступления задержана россиянка 2001 года рождения. По данным ФСБ, девушка была завербована украинскими спецслужбами в 2024 году через мессенджер для сбора информации об объектах в Москве и Санкт-Петербурге. Координатор поддерживал с ней контакт, имитируя романтические отношения и обещая продолжить их на Украине после выполнения заданий.

    Кроме того, в Краснодаре был задержан гражданин России 1978 года рождения, планировавший в Московском регионе теракт против высокопоставленного военнослужащего Минобороны по заданию СБУ. В 2002 году подозреваемый был осужден в РФ за кражу и разбой. После отбытия наказания он уехал в Днепропетровск. В 2026 году его завербовала СБУ под угрозой уголовного преследования супруги.

    В экспертном сообществе связали серию терактов, которая была предотвращена ФСБ, с 40-дневной операцией СБУ. Газета ВЗГЛЯД писала, какие цели преследует Киев и что может предпринять Россия.

    Видео с заготовленными украинской спецслужбой дронами для атаки на аэродром «Ростов-Центральный» смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

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    10 июля 2026, 02:16 • Новости дня
    Захарова оценила «дружбу» Польши и Украины

    Захарова отметила иллюзорность основанной на русофобии «дружбы» Польши и Украины

    Захарова оценила «дружбу» Польши и Украины
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обострение отношений между Варшавой и Киевом.

    «11 июля исполняется 83 года событиям, получившим в истории название Волынская резня», – напомнила Захарова в комментарии об украинском кризисе, опубликованном на сайте МИД.

    По ее словам, долгие годы Украина и Польша старались избегать этой темы, однако героизация украинских националистов переполнила чашу терпения Варшавы.

    «Варшава и Киев наглядно показывают «демократической Европе» и всему «просвещённому Западу», чего стоит иллюзорная «дружба» на основе ненависти, а именно русофобии и подпитке на этой почве неонацизма», – заявила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, между Варшавой и Киевом продолжает развиваться дипломатический скандал, начавшийся с того, что президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского Ордена Белого Орла за героизацию деятелей УПА (признана экстремистской, запрещена в России).

    Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о конце эры доброжелательности Польши к Украине.

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    10 июля 2026, 00:25 • Новости дня
    Захарова обвинила ВСУ в «охоте» на пассажирские автобусы
    Захарова обвинила ВСУ в «охоте» на пассажирские автобусы
    @ кадр из видео СК

    Tекст: Антон Антонов

    В последнее время ВСУ сознательно «охотятся» на рейсовые и пассажирские автобусы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии об украинском кризисе.

    По словам Захаровой, заявление которой опубликовано на сайте МИД, «в последнее время ВСУ сознательно охотятся на рейсовые и пассажирские автобусы, подвергая их дроновым атакам».

    Дипломат назвала происходящее стремлением киевских властей усилить террор против мирных жителей и гражданской инфраструктуры России. Захарова заявила, что нацистский режим Владимира Зеленского таким образом пытается показать западным кураторам «эффективность» поставляемого вооружения и добиться дальнейшего наращивания военной помощи.

    При этом, подчеркнула она, фактически ответственность за эти преступления перекладывается на тех, кто поддерживает Киев и, по ее формулировке, становится соучастником финансирования терроризма.

    Захарова напомнила, что 2 июля вблизи КПП «Красный Камень» на границе с Республикой Беларусь украинский беспилотник атаковал туристический автобус «Минск-Анапа». В салоне находились 19 граждан Белоруссии, пострадали три человека – два водителя и один пассажир. В тот же день после удара дрона по городскому автобусу в Лисичанске в ЛНР ранения получили 12 человек.

    6 июля украинский БПЛА поразил пассажирский автобус на участке автодороги Никольское–Таврово в Белгородской области. Восемь человек были ранены, среди них годовалая девочка, десятилетний мальчик и шестнадцатилетний юноша, у всех множественные осколочные ранения. Уже 8 июля вражеский дрон ударил по пассажирскому автобусу в селе Никольское Белгородской области, ранен один человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты и политики считают, что атаки ВСУ на белорусские автобусы являются тщательно спланированными террористическими актами Украины, которые должны спровоцировать Минск либо на уступки, либо на открытые боевые действия.

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    10 июля 2026, 12:12 • Новости дня
    В Госдуме высказались за создание закона о БПЛА на фоне террористической угрозы

    Депутат Колесник призвал выработать критерии незаконной сборки дронов

    В Госдуме высказались за создание закона о БПЛА на фоне террористической угрозы
    @ ЦОС ФСБ России

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Растущая угроза атак дронами говорит о необходимости обсуждения создания в России закона о БПЛА. Нормы должны быть тщательно проработаны, поэтому к законотворческой работе нужно привлечь парламентариев, сотрудников спецслужб и участников СВО, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее ФСБ предотвратила теракт на военном аэродроме «Ростов-Центральный».

    «Действующая правоприменительная практика позволяет правильно квалифицировать террористические действия, в том числе с применением дронов. В этом же ключе работают, например, нормы о запрете незаконного хранения взрывчатки. Тем не менее нынешняя ситуация с серьезнейшими угрозами российским гражданам и инфраструктуре диктует обсуждение возможности создания отдельного закона о БПЛА», – сказал Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.

    Собеседник допустил, что на законодательном уровне необходимо определить критерии незаконной сборки дронов, а также предусмотреть административную и уголовную ответственность. «На мой взгляд, это нужно было сделать еще, что называется, вчера», – подчеркнул политик.

    Парламентарий напомнил, что ущерб от деструктивного применения даже одного гражданского дрона может быть сопоставим с оружейным воздействием. «Думаю, в этой связи уместно поднять вопрос об изменении правил продажи БПЛА, приблизив процесс к получению разрешения на оружие. Например, можно обязать покупателей проходить соответствующее лицензирование, а затем в обязательном порядке закреплять ID беспилотника в реестре Росавиации», – указал он.

    При этом, уточнил Колесник, данные нормы должны быть проработаны максимально ясно и не допускать двойственных толкований. «В законодательной работе применяется медицинский принцип: «Не навреди». Нововведения не должны мешать развитию гражданской сферы БПЛА . Кроме того, в них не должно быть лакун для привлечения людей к ответственности по спорным основаниям», – уточнил депутат.

    Поэтому, по его словам, для создания тщательной нормативной базы к законотворческой работе должны быть привлечены не только юристы и парламентарии, но также технические специалисты, сотрудники спецслужб, общественные деятели и участники СВО.

    Ранее ФСБ сообщила о предотвращении терактов в России, которые готовили спецслужбы Украины при участии западных кураторов. Атаки должны были быть проведены с помощью БПЛА на объектах военной инфраструктуры, одного из ведущих предприятий военно-промышленного комплекса, а также в отношении военнослужащих Минобороны.

    Одним из объектов были инфраструктура, авиапарк и личный состав военного аэродрома «Ростов-Центральный». Для атаки были подготовлены 13 FPV-дронов, оснащенных системами искусственного интеллекта. Боевая нагрузка каждого БПЛА – свыше одного кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте. ГУР Украины хотели провести теракт силами россиянина, которому обещали денежное вознаграждение.

    Однако мужчина сообщил об украинских планах в территориальные органы госбезопасности. «Дальнейшее развитие ситуации проводилось под контролем сотрудников ФСБ России. После обнаружения БПЛА и их дезактивации, а также получения аванса в размере 20% от обещанного вознаграждения связь с иностранной разведкой была прервана», – говорится в сообщении правоохранителей. Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, как ФСБ сломала 40-дневный план Зеленского против России.

    Видео спецслужбы о предотвращении теракта смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе»

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    10 июля 2026, 00:34 • Новости дня
    Зеленский: В Вишневом взорвался склад боеприпасов Укроборонпрома

    Tекст: Антон Антонов

    Взрывы на складе боеприпасов в городе Вишневое под Киевом произошли на объекте концерна «Укроборонпром», сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    О том, что «Вишневом взорвался склад боеприпасов Укроборонпрома», со ссылкой на Зеленского сообщают украинские СМИ. Зеленский заявил, что возбуждено уголовное дело. виновных в произошедшем планируют привлечь к ответственности, также ожидаются увольнения, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады Анна Скороход заявила об уничтожении боеприпасов и ракет ПВО на складе в Вишневом, принадлежавшем минобороны и «Укроборонпрому».

    В городе провели эвакуацию жителей.

    Видео последствий ударов по Киеву смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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