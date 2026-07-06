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Польша рассекретила данные о всем переданном украинской армии вооружении
Глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш обнародовал данные о масштабах военной помощи Украине, раскрыв объемы поставок танков, авиации и иных вооружений в разные периоды.
Глава польского оборонного ведомства Владислав Косиняк-Камыш обнародовал статистику поставок вооружений Киеву, передает РИА «Новости».
«Больше всего пожертвований было сделано 2022-2023 годах. Их оценочная стоимость составляет около 15 млрд злотых», – заявил министр. В этот период украинская сторона получила танки Leopard, самолеты МиГ-29, системы ПВО и различные боеприпасы.
В 2024–2026 годах Польша направила Украине помощь на сумму около 1,55 млрд злотых (примерно 365 млн евро), что составляет 9,4% от общего объема внешней поддержки, сообщил Косиняк-Камыш.
По его словам, польское содействие Киеву реализуется по трем ключевым направлениям. Первое – поставки вооружения и военной техники. Второе – обучение украинских военнослужащих, прежде всего в рамках европейской тренировочной миссии. Третье – функционирование логистического центра на базе аэропорта Жешув-Ясенка, через который осуществляется переброска военной и гуманитарной помощи. В эту инфраструктуру также входит обеспечение безопасности автомобильных и железнодорожных маршрутов, а также охрана передаваемого Украине оборудования.
Польша ранее передала Украине широкий спектр вооружений, включая танки Т-72, PT-91 и Leopard 2A4, бронетранспортеры, боевые машины пехоты, истребители МиГ-29, вертолеты Ми-2, реактивные системы залпового огня, а также боеприпасы различного назначения – от танковых до артиллерийских и минометных.
Отдельно министр подтвердил поставки ракет для систем Patriot, управляемые бомбы и запчасти для авиации. Общая стоимость этих партий достигла 412 млн долларов. Он отметил, что решение было согласовано с союзниками по НАТО и не повлияло на боеспособность польской системы ПВО. Косиняк-Камыш отметил, что поддержка Киева продолжается, однако в значительно меньших объемах, поскольку основная часть доступных ресурсов уже исчерпана.
При этом вопрос передачи Украине истребителей МиГ-29 пока остается открытым. По словам Косиняка-Камыша, Киев заинтересован в получении этих самолетов и предложил в ответ передать Польше беспилотники в течение ближайших двух лет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне польское Министерство обороны анонсировало публикацию данных о траншах вооружений Киеву.
Вице-спикер сейма Кшиштоф Босак заподозрил правительство в тайной передаче украинцам дальнобойных ракет Patriot.
Еще в 2024 году Косиняк-Камыш заявлял об исчерпании возможностей для военной помощи Украине.