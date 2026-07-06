Tекст: Антон Антонов

«Украинская сторона традиционно бежала из Константиновки, оставляя тела своих солдат», – приводит ТАСС текст сообщения.

В силовых структурах сообщили, что на месте брошены до нескольких сотен тел солдат ВСУ. Указывается, что российским военным приходится заниматься сбором останков: «Нашим военным сейчас приходится их собирать – то, что возможно».

Как писала газета ВЗГЛЯД, потери украинской армии за время российской операции по освобождению Константиновки составили более 13,5 тыс. военнослужащих.

Российская сторона сообщила о готовности провести гуманитарную акцию и передать Киеву останки погибших украинских военнослужащих из Константиновки при условии временного прекращения огня.

После заявления о возможной передаче тел погибших украинских военных в Константиновке более двадцати зарубежных редакций захотели прибыть в город для освещения гуманитарной миссии.

Украинская сторона отвергла гуманитарную инициативу по возвращению тел своих погибших военнослужащих из взятой под контроль Константиновки.

