Крупные пожары охватили промышленные объекты Полтавской области

Посол МИД Трофимов: После СВО предстоит продумать взаимодействие с Европой

Tекст: Антон Антонов

«Именно с западной стороны был спровоцирован кризис на Украине, вокруг Украины, на наших западных границах. Он перешел в горячую фазу, и мы с ним сейчас разбираемся, наша страна в режиме чрезвычайного реагирования, так это назовем, с использованием военных, военно-технических средств», – сказал дипломат, напомнив о статье главы МИД Сергея Лаврова «Украина, Европа и глобальная безопасность».

Трофимов подчеркнул, что цели СВО будут достигнуты, а на следующем этапе России предстоит продумать схемы взаимодействия с европейскими странами в сфере безопасности и понять, как они впишутся в общий евразийский контекст, передает ТАСС.

Он отметил, что интерес к евразийской безопасности уже проявляют, в частности, Венгрия и Сербия, участвовавшие в Минских конференциях, и добавил, что подобный интерес существует не только там.

По оценке дипломата, концепция европейской безопасности, основанная на евроатлантических механизмах, сначала «обанкротилась», а затем «с треском рассыпалась». Он заявил, что эту систему дискредитировали сами европейские государства, европейские члены НАТО и ЕС, в результате чего она утратила для России смысл и практические перспективы. При этом Трофимов выразил надежду, что в Европе сохраняются здравомыслящие силы, способные увидеть происходящее.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров в статье «Украина, Европа и глобальная безопасность» заявил о предпочтении дипломатического пути для достижения целей спецоперации при наличии надежных гарантий безопасности.

Лавров в этой же статье подчеркнул разрушение созданной с 1975 года европейской модели безопасности руками европейских лидеров и отсутствие перспектив ее восстановления.

Выступая на слушаниях по безопасности в Евразии, Лавров заявил о полном крахе евроатлантической модели безопасности из-за спровоцированного Западом конфликта на Украине и о подчинении политики Евросоюза интересам НАТО.