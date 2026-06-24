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    Еще сравнительно недавно звучали утверждения, что время дронов проходит, что вот-вот появится оружие, которое удалит их со сцены. Однако пока их роль только усиливается – и скорее всего, надолго. Это значит, что необходимо использовать все доступные и адекватные средства борьбы с ними.

    5 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как и зачем Украина создает новый пантеон «героев»

    Под Киевом создается не столько место почтения к защитникам родины, сколько очередной ретранслятор ненависти и пропаганды террора. И это правильно поняли потомки жертв и соседи Украины.

    4 комментария
    Андрей Манчук Андрей Манчук На Кубе началась третья перестройка

    Кубинцы отстаивают свои принципы и завоевания своего строя всеми доступными способами. Рыночные реформы нужны стране для того, чтобы выиграть время и накопить силы для преодоления топливной блокады и подготовки к возможному военному вторжению США.

    8 комментариев
    24 июня 2026, 19:17 • Новости дня

    Расчеты FPV-дронов сбили летевшие в Россию крупногабаритные БПЛА ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Российские расчеты FPV-дронов успешно перехватили и уничтожили тяжелые ударные беспилотники ВСУ, направленные вглубь России, сообщило Министерство обороны России.

    Военнослужащие России ликвидировали крупногабаритные дроны-камикадзе ВСУ большой дальности, передает ТАСС. В Минобороны отметили, что противник пытался направить аппараты вглубь российской территории.

    Перехват осуществили операторы испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны «Рубикон».

    Украинские БПЛА были сбиты на больших высотах с помощью воздушных таранов. Среди уничтоженных аппаратов – E-300 Enterprise с боевой нагрузкой до 300 кг и дальностью до двух тыс. км, а также FP-2, несущий около 100 кг взрывчатки. Кроме того, военные ликвидировали легкий ударный B-2 и дрон «Анубис», способный пролететь около 1,5 тыс. км с 50 кг боевой части.

    В марте 2026 года расчеты центра «Рубикон» сбили тараном беспилотники RQ-35 Heidrun и FlyEye.

    В мае российский оператор поразил находящийся на земле украинский дрон-«ждун».

    24 июня 2026, 12:36 • Новости дня
    Российские войска в Константиновке за сутки освободили 114 зданий
    Российские войска в Константиновке за сутки освободили 114 зданий
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские штурмовые отряды уничтожили разрозненные группы украинских военных и заняли значительную часть застройки Константиновки в ДНР, сообщило Минобороны.

    Военнослужащие Южной группировки атаковали позиции ВСУ в юго-западной части Константиновки. Всего за сутки бойцы очистили от неприятеля 114 зданий, указало ведомство в Max.

    Вооруженные силы Украины понесли серьезные потери в живой силе и технике. За прошедший день противник лишился до 30 человек личного состава, одного бронеавтомобиля и 13 машин. Кроме того, российские военные уничтожили два квадроцикла и три артиллерийских орудия.

    Значительный урон нанесен техническому оснащению украинских формирований. В ходе боев ликвидирован 21 наземный робототехнический комплекс. Также армия России поразила 21 пункт управления беспилотными летательными аппаратами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне бойцы группировки войск «Юг» очистили от украинских формирований 128 зданий в Константиновке. Днем ранее российские военнослужащие освободили 103 постройки в этом населенном пункте.

    Комментарии (33)
    24 июня 2026, 10:10 • Новости дня
    В НАТО начали поиск способов блокировки российских военных аэродромов

    В НАТО объявили конкурс идей для блокировки российских военных аэродромов

    В НАТО начали поиск способов блокировки российских военных аэродромов
    @ Xander Heinl/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Североатлантический альянс совместно с украинскими властями предложил частным разработчикам 250 тыс. евро за создание технологий для гарантированного выведения из строя тыловых баз российской авиации.

    НАТО и Украина обратились к частному сектору для поиска решений по блокированию российских аэродромов, пишет издание The War Zone.

    Программа Airfield Denial Challenge направлена на создание инновационных систем, способных лишить тактическую авиацию возможности наносить удары по целям с безопасных тыловых баз.

    «Оперативный опыт Вооруженных сил Украины твердо установил, что способность противника проецировать воздушную мощь с защищенных тыловых аэродромов остается одной из самых значительных асимметрий в текущем конфликте», – заявили в командовании трансформации НАТО. Там отметили, что существующие средства, включая артиллерию и дроны, демонстрируют ограниченную эффективность против защищенных объектов из-за недостаточной устойчивости к радиоэлектронной борьбе.

    Организаторы конкурса ищут автономные системы, способные действовать в условиях отсутствия GPS и подавлять множество целей одновременно. Предлагаемые технологии могут включать рои беспилотников или гибридные решения, но они должны быть готовы к быстрому внедрению. Заявки, требующие более года на реализацию, рассматриваться не будут.

    Прием предложений завершится 20 июля. Десять финалистов отберут 11 августа, а демонстрация проектов предварительно намечена на третье сентября в Польше. Эксперты сомневаются, что инициатива быстро приведет к созданию оружия, способного кардинально изменить ситуацию, учитывая ограниченные ресурсы Киева для массового производства сложной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году НАТО выразило обеспокоенность уязвимостью военных баз из-за ударов украинских дронов по российским аэродромам.

    В мае Украина совершила самую массовую атаку беспилотниками по территории России. Российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием по аэродромной инфраструктуре противника.

    Комментарии (23)
    24 июня 2026, 18:16 • Видео
    Мир или террор: чего добивается Зеленский?

    Руководство России ответило предсказуемым отказом на ультиматум Киева и стран Западной Европы. Но чего на самом деле добивается Владимир Зеленский: передышки или эскалации?

    Комментарии (0)
    24 июня 2026, 14:34 • Новости дня
    Эксперт: НАТО и Киев ищут способы лишить Россию стратегической авиации

    Эксперт Кнутов: НАТО и Киев ищут способы лишить Россию стратегической авиации

    Эксперт: НАТО и Киев ищут способы лишить Россию стратегической авиации
    @ Марина Лысцева/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Конкурс НАТО и Киева по созданию систем для атаки на стратегические российские аэродромы мог быть объявлен в расчете на потенциальный прямой конфликт с Москвой в 2030 году, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее альянс совместно с Украиной пообещал 250 тыс. евро за создание проекта по выведению из строя российских аэродромов.

    «Судя по вводным данным, речь идет о том, что в ближайшие месяцы будет проведен конкурс на действенные проекты по созданию систем для выведения из строя инфраструктуры аэродромов и тактической авиации, которая применяется в качестве носителей крылатых ракет. При этом система должна быть недорогой и несложной, поскольку у Украины весьма ограниченный бюджет и достаточно старые технологии», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    По его мнению, основной упор организаторами конкурса делается на возможность выведения из строя систем управления аэродромов, радиолокационных средств, а также других устройств связи, которые позволяют управлять действиями летчиков.

    «Думаю, целью проекта организаторы видят одновременное обрушение систем сразу на нескольких стратегических аэродромах России. Нельзя исключать, что это делается с расчетом на реальный прямой конфликт между Москвой и НАТО, о возможности возникновения которого к 2030 году уже не раз говорилось на разных уровнях», – напомнил собеседник.

    Спикер предупредил: этот украино-североатлантический проект может иметь успех, если Россия не будет активно развивать системы защиты военных объектов. «Недавно сообщалось, что главе Пентагона Питу Хегсету были продемонстрированы образцы электромагнитной пушки. Эти устройства могут быть контрабандой завезены в Россию, а затем их разместят вокруг аэродромов и одновременно включат в определенный момент», – отметил он.

    «Что касается формы объявления конкурса – то это распространенная для Запада практика», – напомнил спикер. «Вашингтон и Киев хотят привлечь талантливых изобретателей, но не требующих столь больших денег, как оборонные гиганты вроде Lockheed Martin», – резюмировал Кнутов.

    Ранее  НАТО совместно с Минобороны Украины объявили премию в размере 250 тыс. евро за действенные идеи или работоспособные проекты по предотвращению использования Россией своих авиабаз. Программа называется Airfield Denial Challenge («Вызов по отмене аэродромов»), сообщает TWZ.

    В материале отмечается: «оперативный опыт ВСУ показал», что способность России наносить авиаудары с «безопасных тыловых аэродромов остается одной из наиболее существенных асимметрий в конфликте». По их словам, российская тактическая авиация находится за пределами досягаемости украинских ударных средств.

    «Мы должны найти технологии, которые помогут навсегда ограничить использование противником авиационной инфраструктуры: самолетов, взлетно-посадочных полос, хранилищ топлива и боеприпасов, а также инфраструктуры наземного обеспечения. К участию приглашаются украинские военно-технологические компании, стартапы и инженерные команды», – пояснили в свою очередь в Минобороны Украины.

    Требования к системе: работа в условиях отсутствия GPS и средств радиоэлектронной борьбы, в любых погодных условиях и в любое время года, а также быстрое развертывание. Кроме того, она должна функционировать без постоянного контроля со стороны человека, в идеале – быть полностью автономной, определять цели с помощью искусственного интеллекта и обеспечивать «достаточную массу и точность для одновременного поражения нескольких точек на аэродроме».

    Ранее сообщалось, что стратегические ракетоносцы, обновленные до стандарта Ту-160М, получили уникальные двигатели, значительно увеличивающие дальность полета и позволяющие наносить разрушительные удары вне зоны действия противовоздушной обороны противника.

    «Недавняя модернизация бомбардировщиков Ту-160 и расширение производства новых самолетов этого типа повышают вероятность возникновения серьезной угрозы для НАТО в случае возможного конфликта. Эти бомбардировщики ценятся за непревзойденную скорость и высокую грузоподъемность», – отмечалось в статье TWZ. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как защитить «малое небо» России от угроз.

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    24 июня 2026, 09:52 • Новости дня
    Германия отказалась от крупнейшего проекта в истории флота

    Германия отменила строительство шести фрегатов F126 из-за перерасхода средств

    Германия отказалась от крупнейшего проекта в истории флота
    @ Bundeswehr/Damen Naval

    Tекст: Мария Иванова

    Берлин решил свернуть закупку шести противолодочных кораблей стоимостью 9 млрд евро из-за производственных задержек и перерасхода бюджетных средств.

    Немецкие власти планируют отказаться от приобретения шести фрегатов F126, передает Bloomberg. Этот проект должен был стать крупнейшим в истории военно-морских сил страны.

    Вместо этого министр обороны Борис Писториус намерен закупить восемь более компактных кораблей MEKO-200 у немецкого производителя TKMS.

    Изначальный план стоимостью 9 млрд евро столкнулся с серьезными проблемами. В прошлом году голландская судостроительная компания Damen Schelde Naval Shipbuilding BV допустила задержки. Попытка спасти ситуацию передачей контракта фирмам Naval Vessels Lurssen и Rheinmetall AG не увенчалась успехом.

    С момента размещения заказа в июне 2020 года на разработку уже потратили более двух млрд евро. В марте министерство обороны подписало предварительное соглашение с TKMS на поставку как минимум четырех кораблей MEKO A-200 в качестве временного решения.

    Смена курса происходит на фоне острой критики правительства за неэффективное распределение оборонного бюджета. Две недели назад Берлин также вышел из совместной франко-германской программы создания истребителей FCAS.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство обороны Германии рассматривало вариант заказа малых фрегатов у компании TKMS вместо проблемных кораблей F126.

    Берлин приступил к поиску новых участников для создания боевого самолета после развала франко-германской программы FCAS.

    Ранее Франция и ФРГ обсуждали сокращение масштабов этой авиационной инициативы из-за разногласий подрядчиков.

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    24 июня 2026, 02:50 • Новости дня
    Штурмовики ВСУ прозвали присылаемых мобилизованных «одноразками»

    В полку ВСУ «Скала» за полгода произошло 26 небоевых смертей мобилизованных

    Tекст: Антон Антонов

    В штурмовом полку ВСУ «Скала», где за полгода зафиксировали более 20 небоевых смертей, новобранцев сослуживцы цинично называли «одноразками», пишут украинские СМИ.

    «Новобранцев в полку называли «одноразки», намекая на скорую смерть в бою», – сообщают украинские СМИ.

    Расследование журналистов установило, что за последние полгода в этом штурмовом подразделении ВСУ произошло не менее 26 небоевых смертей мобилизованных.

    По данным журналистов, военные умирали во время подготовки и обучения с конца 2025 года до весны 2026 года. Большинство погибших скончались вскоре после мобилизации, уже на этапах первоначального обучения и слаживания подразделений.

    Официально причины смертей чаще всего объясняли пневмонией, сердечно-сосудистыми заболеваниями и другими болезнями. В расследовании подчеркивается, что эти случаи могли быть связаны с издевательствами и избиениями, которым подвергались новобранцы в полку «Скала».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащий украинского батальона «Скала» умер в больнице после жестокого избиения сослуживцами.

    В Харьковской области на учебном полигоне 425-го отдельного штурмового полка «Скала» тело мобилизованного одессита со сломанными ногами обнаружили мертвым возле пункта дислокации части.

    Российские силовые структуры отметили практику в 425-м штурмовом полке «Скала» с отправкой новобранцев на передовую без подготовки, избиениями отказавшихся и использованием больных в отвлекающих подразделениях.

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    24 июня 2026, 17:35 • Новости дня
    Российская авиация нанесла массированный удар по Славянской ТЭС
    Российская авиация нанесла массированный удар по Славянской ТЭС
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская боевая авиация атаковала Славянскую теплоэлектростанцию четырьмя фугасными авиабомбами с универсальными модулями планирования и коррекции.

    Противник подтверждает прилет боеприпасов и повреждение седьмого энергоблока, сообщил канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» в Max.

    В публикации отмечается, что официально работа этого энергетического предприятия была полностью остановлена еще в апреле. Авторы полагают, что теперь территория неработающей станции используется в военных целях в интересах украинских войск.

    В феврале труба на Славянской ТЭС обрушилась после удара российских войск.

    На днях экипажи Воздушно-космических сил России применили авиабомбы ФАБ-500 для поражения военных объектов противника в ДНР.

    До этого российские истребители-бомбардировщики ликвидировали пункты управления беспилотниками в Доброполье точными попаданиями тяжелых боеприпасов.

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    24 июня 2026, 14:40 • Новости дня
    Эксперт сказал, какая защита нужна охотникам на дронов

    Эксперт Джерелиевский: Мобильным огневым группам нужна комплексная защита

    Эксперт сказал, какая защита нужна охотникам на дронов
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Охота ВСУ на мобильные огневые группы требует комплексной защиты российских бойцов. Так, МОГи необходимо оснащать дополнительными системами наблюдения: РЛС или оптико-электронными, которые позволят определить появление вражеских дронов на дистанции. Но гораздо важнее создавать комплексную ПВО, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Джерелиевский.

    «Мобильные огневые группы (МОГ) показывают высокую эффективность при защите российской критической инфраструктуры, в частности в Крыму, от атак БПЛА противника. Экипаж группы, как правило, состоит из нескольких человек: это стрелок, его помощник и водитель транспортного средства», – рассказал военный эксперт Борис Джерелиевский.  

    МОГ обычно оснащены пикапами или легкими грузовиками, на которых размещены турели с либо единым пулеметом Калашникова калибра 7,62×54, либо 12,7-мм крупнокалиберным пулеметом, продолжил он. «Для непосредственной защиты самой огневой группы часто устанавливают системы РЭБ», – отметил собеседник.

    По его мнению, было ожидаемым, что ВСУ начнут «охоту» на бойцов МОГ. «Мы действовали точно так же, но, правда, использовали несколько другую тактику, нежели противник. ВС РФ применяли дроны с элементами искусственного интеллекта: распознавали мобильные огневые группы противника, и по ним наносили удар «Геранями», – уточнил спикер.

    Украина же, зная, что во время пролета ударных БПЛА к побережью Крыма по ним будут работать МОГ, подгоняет БЭК-матку к берегу на дистанцию, недоступную для поражения средств, запускает с него дроны и атакует российских военных. «Такой вызов требует комплексной защиты наших мобильных огневых групп», – подчеркнул эксперт.

    «Система РЭБ не всегда эффективна, особенно против «Старлинка». Я думаю, что МОГи необходимо оснащать дополнительно системами наблюдения: РЛС или оптико-электронными, которые позволят определить появление вражеских дронов на большей дистанции. Но гораздо важнее создавать комплексную ПВО – все, что есть в арсенале, должно использоваться комплексно», – рассуждает собеседник.

    «Кроме того, нужно как можно скорее внедрять автоматические системы огня, турели», – добавил он. На этом фоне собеседник упомянул мнение, согласно которому МОГи – «кустарщина от безысходности, а в реальности нужны машины, оснащенные крупнокалиберными зенитными пулеметами».

    «Автоматические системы управления, с одной стороны, более эффективны, потому что исключается человеческий фактор. Но для их внедрения требуется некоторое время», – отметил спикер. Как бы то ни было, «охотники на дронов» могут стать подразделением противовоздушной обороны, поскольку задачи решаются те же, заключил Джерелиевский.

    Ранее стало известно, ВСУ начали «охоту» на российские мобильные огневые группы (МОГ) в Крыму. Как сообщает автор отраслевого Telegram-канала «Записки ветерана» украинские БПЛА стали все чаще выбирать данные формирования в качестве целей для поражения. Примечательно, что МОГи изначально создавались как средство для борьбы с дронами.

    «У противника уже сформировалась определенная тактика: враг знает, что во время пролета ударных БПЛА к побережью Крыма по ним будут работать МОГи. ВСУ подгоняют БЭК-матку к берегу на дистанцию, недоступную для поражения наших средств, запускают с него дроны и атакуют МОГ, ведущий огонь по пролетающим большим ударным аппаратам», – рассказывает он.

    По его данным, данные формирования также стали приоритетной целью для расчетов ВСУ на трассе Р-280 «Новороссия». В сложившихся условиях, по его оценке, работа МОГ становится не менее важным и в то же время опасным делом, чем непосредственное участие в боевых действиях на линии боевого соприкосновения (ЛБС).

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    24 июня 2026, 09:51 • Новости дня
    КНДР вооружилась новым эсминцем и начала создание ядерного флота

    Ким Чен Ын сообщил о планах оснастить ВМС КНДР ядерным оружием

    КНДР вооружилась новым эсминцем и начала создание ядерного флота
    @ KCNA/REUTERS

    Tекст: Мария Иванова

    Северная Корея ввела в эксплуатацию первый эсминец водоизмещением 5 тыс. тонн, лидер страны Ким Чен Ын пообещал оснастить военно-морские силы ядерным оружием.

    Северная Корея провела церемонию ввода в строй нового эсминца в порту Нампхо, пишет Bloomberg. Лидер КНДР заявил о планах строительства более крупных кораблей и оснащения флота ядерным вооружением.

    «Боевой корабль обладает самыми совершенными, сложными оперативными и боевыми возможностями», – сказал Ким Чен Ын. Он добавил, что программа оснащения ВМС ядерным оружием неукоснительно следует намеченному курсу.

    Развертывание корабля Choe Hyon состоялось после апрельских испытаний стратегических крылатых и противокорабельных ракет. За день до этого были утверждены планы по созданию новых военно-морских баз для расширяющегося флота страны.

    На недавнем заседании политбюро Ким Чен Ын призвал чиновников ускорить наращивание ядерного потенциала. Он отметил, что ситуация на Ближнем Востоке делает этот путь единственно верным для защиты государства.

    В течение следующих пяти лет Пхеньян планирует ежегодно строить по два надводных корабля, превосходящих класс Choe Hyon. В их числе крейсер водоизмещением 10 тыс. тонн, корабли сопровождения и подводные системы вооружения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной прошлого года Военно-морской флот КНДР пополнился новым многоцелевым эсминцем «Чвэ Хен».

    Осенью северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил о создании стратегической оси защиты морского суверенитета. Позже глава государства потребовал постоянно укреплять боеспособность флота для сдерживания внешних угроз.

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    24 июня 2026, 15:04 • Новости дня
    Эксперт предложил создать антидроновые войска ПВО

    Военный эксперт Кнутов предложил создать антидроновые войска ПВО

    Эксперт предложил создать антидроновые войска ПВО
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Мобильные огневые группы эффективны и оправдывают себя. Из них необходимо сформировать антидроновые войска противовоздушной обороны. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Юрий Кнутов. Он также назвал способы защиты бойцов МОГ, на которых противник начал «охоту».

    «Исходя из нынешних условий, защитить мобильные огневые группы (МОГ) можно несколькими способами. Один из них предполагает, что МОГи начнут действовать парами», – считает военный эксперт Юрий Кнутов. Он объясняет, как это могло бы выглядеть: две группы идут на определенном расстоянии друг от друга, и когда одна попадает «в засаду», то вторая приходит на выручку.

    Как уточнил собеседник, такая тактика потребует резкого увеличения числа МОГ. «Альтернативный вариант – создание резервов. Речь о группах, которые постоянно патрулировали участок местности, меняли бы место дислокации, но при этом в состоянии были бы прийти на помощь, условно, одной из трех групп», – добавил аналитик.

    «МОГи эффективны и оправдывают себя. Из них должны быть сформированы антидроновые войска противовоздушной обороны», – подчеркнул Кнутов. Вместе с тем, по мнению эксперта, необходимо создавать единую огневую систему. Противник при поддержке западных корпораций реализует нечто похожее.

    «РЛС обнаруживает дрон, передает координаты, те зенитки, которые находятся на маршруте, открывают огонь. Весь процесс происходит в автоматическом режиме. Да, под контролем человека, но без участия людей в большинстве случаев. Правда, это предполагает высокую плотность зенитных орудий», – заключил спикер.

    Ранее стало известно, ВСУ начали «охоту» на российские мобильные огневые группы (МОГ) в Крыму. Как сообщает автор отраслевого Telegram-канала «Записки ветерана» украинские БПЛА стали все чаще выбирать данные формирования в качестве целей для поражения. Примечательно, что МОГи изначально создавались как средство для борьбы с дронами.

    «У противника уже сформировалась определенная тактика: враг знает, что во время пролета ударных БПЛА к побережью Крыма по ним будут работать МОГи. ВСУ подгоняют БЭК-матку к берегу на дистанцию, недоступную для поражения наших средств, запускают с него дроны и атакуют МОГ, ведущую огонь по пролетающим большим ударным аппаратам», – рассказывает он.

    По его данным, данные формирования также стали приоритетной целью для расчетов ВСУ на трассе Р-280 «Новороссия». В сложившихся условиях, по его оценке, работа МОГ становится не менее важным и в то же время опасным делом, чем непосредственное участие в боевых действиях на линии боевого соприкосновения (ЛБС).

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    24 июня 2026, 02:26 • Новости дня
    Российские бойцы начали бои за запорожское Любицкое

    Tекст: Антон Антонов

    Российские подразделения вплотную подошли к селу Любицкое в Запорожской области и начали бои за его освобождение, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По данным Марочко, российские бойцы расширяют зону контроля у Воздвижевки и юго-западнее Рождественского в Запорожской области. Любицкое находится примерно в 15 км от Воздвижевки, передает ТАСС.

    «Мы подошли к населенному пункту Любицкое. Можно говорить, что наши военнослужащие приступили к освобождению данного населенного пункта», – заявил Марочко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, операторы беспилотных систем группировки войск «Восток» сорвали атаку диверсионно-разведывательных групп ВСУ на российские позиции в районе Воздвижевки на запорожском направлении.

    Российские военнослужащие готовятся к освобождению населенного пункта Долинка в Запорожской области.

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    24 июня 2026, 05:00 • Новости дня
    Развожаев сообщил об отключении электричества в Севастополе
    Развожаев сообщил об отключении электричества в Севастополе
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В результате удара по энергетической инфраструктуре Севастополь временно остался без электроснабжения, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    «В результате атаки врага на нашу энергетическую инфраструктуру город временно остался без электроснабжения. Враг снова бьет подло, стараясь лишить нас привычных условий жизни и посеять панику», – сообщил Развожаев в «Максе».

    Губернатор сообщил, что на энергетических объектах введен особый режим. Специалисты оценивают масштаб повреждений и, как подчеркнул Развожаев, делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома горожан. Все экстренные службы, по его словам, находятся в полной готовности.

    «Нас не запугать отсутствием света. Мы проходили и не такое, выстоим и сейчас», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, БПЛА атаковали Севастополь. Развожаев сообщал, что военные уничтожили девять украинских беспилотников.

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    24 июня 2026, 12:25 • Новости дня
    Российские войска освободили Иволжанское в Сумской области
    Российские войска освободили Иволжанское в Сумской области
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над Иволжанским в Сумской области.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике двух бригад теробороны около Толстодубово, Бачевска, Краснополья и Лесного в Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Харьковской области нанесено поражение формированиям трех механизированных, двух мотопехотных бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Рубежного, Избицкого, Казачьей Лопани, Колодезного, Водяного, Макарово, Ольховатки и Соснового Бора.

    Противник при этом потерял свыше 215 военнослужащих, артиллерийское орудие, американский ЗРК BRAWLR и радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад, бригад охраны генштаба ВСУ и морской пехоты в районах Смородьковки, Изюмского, Стецковки, Гусинки, Селища, Нижней Журавки и Староверовки в Харьковской области и Волчьего Яра в Донецкой народной республике (ДНР).

    Всего в зоне ответственности группировки за сутки потери противника составили более 210 военнослужащих, два бронеавтомобиля, 15 пикапов и артиллерийское орудие, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся  поражение формированиям пяти механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты у Алексеево-Дружковки, Николайполья, Николаевки и Краматорска в ДНР.

    За минувшие сутки в зоне ответственности группировки противник потерял до 205 военнослужащих, две бронемашины «Казак», пять орудий полевой артиллерии и станцию РЭБ, отчитались в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой, воздушно-десантной бригад, бригад беспилотных систем, морской пехоты, нацгвардии и теробороны поблизости от Доброполья, Золотого Колодезя, Светлого, Сергеевки, Веселого, Ивановки, Нововодяного и Грузского в ДНР, Новотроицкого и Новопавловки в Днепропетровской области.

    При том украинские вооруженные формирования потеряли более 310 военнослужащих, бронемашину, два артиллерийских орудия и две станции РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, ранее российские войска взяли под контроль Иволжанское в Сумской области.

    До этого они освободили Рай-Александровку в ДНР, а также очистили от противника Кутузовку в ДНР.

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    23 июня 2026, 21:15 • Новости дня
    Над регионами России, Абхазией и Черным морем сбит 31 украинский БПЛА

    Силы ПВО за шесть часов уничтожили 31 БПЛА над Россией, Абхазией и Черным морем

    Tекст: Вера Басилая

    Российские средства ПВО за шесть часов перехватили и уничтожили над регионами России, Абхазией и Черным морем 31 украинский БПЛА, сообщило Минобороны России.

    Минобороны сообщило в Max, что 23 июня с 14.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский БПЛА самолетного типа над Белгородской, Воронежской, Курской, Тульской областями, Краснодарским краем, Ставропольским краем, Крымом, Абхазией и над акваторией Черного моря.

    Ранее у побережья Севастополя сбили украинский беспилотник.

    ВС России поразили цеха производства и места хранения дальних беспилотников ВСУ.

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    24 июня 2026, 11:36 • Новости дня
    Песков спрогнозировал появление сопоставимого по силе с ядерным оружия

    Tекст: Вера Басилая

    В перспективе могут появиться новые виды вооружений, которые по своему разрушительному потенциалу не уступят ядерным средствам поражения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков допустил создание нового оружия, сопоставимого по мощи с ядерным, передает ТАСС.

    «Сейчас уже очевидно, что появятся новые виды вооружений, не являющиеся ядерными, но которые в перспективе по разрушительной силе могут сравняться с потенциалом ядерного оружия», – заявил Песков на «Примаковских чтениях».

    По словам пресс-секретаря главы государства, современная система глобальной безопасности подверглась серьезной эрозии. Песков отметил, что в настоящий момент только ядерное сдерживание способно уберечь человечество от масштабной войны, хотя оно и не гарантирует защиту от региональных конфликтов.

    Ранее Песков назвал ядерное сдерживание краеугольным камнем глобальной безопасности.

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    24 июня 2026, 06:47 • Новости дня
    ВСУ отправили военных через заминированную украинскими войсками местность

    Tекст: Антон Антонов

    Командование ВСУ отправило боевые группы через заминированную самими украинскими военными территорию, сообщил связанный с группировкой «Север» канал «Северный Ветер».

    «Пытаясь удержаться за окраины Иволжанского, командование ВСУ отправило «на убой» через заминированные самими же украинскими националистами участки местности семь боевых групп из состава 71 оаэмбр. Просочившиеся к окраинами села солдаты ВСУ были уничтожены в результате нашего комплексного огневого воздействия», – сообщил «Северный Ветер» в «Максе».

    На Сумском направлении штурмовые части «Севера» углубились на территорию области, нанося удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Сум, Малой Рыбицы, Горки, Бачевска, Толстодубово, Лесного и Краснополья.

    В Шосткинском районе идут ожесточенные перестрелки в Бачевске и его окрестностях, а в Сумском районе российские штурмовики продвинулись на 19 участках до 600 м. Стрелковые бои продолжаются в Иволжанском, Писаревке, селе Новая Сечь и прилегающих районах.

    Анализ некрологов и публикаций родственников пропавших без вести солдат ВСУ показал, что на этом участке фронта уничтожены свыше 250 украинских националистов. На фоне колоссальных потерь в Сумской области командование ВСУ перебрасывает сюда из Днепропетровской области подразделения 23-й механизированной бригады.

    В приграничные районы Черниговской области стянуты боевые группы 114-й бригады украинской теробороны, укомплектованные ограниченно годными солдатами, часть которых была повторно мобилизована после увольнения по состоянию здоровья в 2022–2024 годах.

    В Краснопольском районе бои развернулись в лесных массивах возле Михайловки, Майского и вдоль железной дороги к райцентру, где российские группы прошли вперед до 300 м.

    На Харьковском направлении «Северяне» продолжают расширять полосу безопасности, нанося удары по живой силе и технике ВСУ в районах Цуповки, Рубежного, Соснового Бора, Ольховатки, Митрофановки, Хатнее, Макарово, Кутузовки и села Уды.

    Штурмовые подразделения «Северян» ведут наступление в поселке Казачья Лопань и прилегающих лесах. На Волчанском направлении войска группы «Север» продвинулись на 11 участках до 900 м, при этом перестрелки продолжаются в селах Лосевка, Украинское и в лесных массивах района.

    На Великобурлукском направлении российские штурмовые группы ведут бои в Петро-Ивановке и ее окрестностях, продвинувшись на трех участках до 700 м. Подразделения РХБЗ группы «Север» нанесли удары тяжелыми огнеметными системами по позициям украинских пограничников в лесу восточнее Николаевки.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 140 в Сумской и свыше 80 в Харьковской областях)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские беспилотники «Молния-2» ударили по восьми позициям украинской армии на Сумском направлении.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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