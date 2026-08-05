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Трамп отказал Зеленскому в дополнительных ракетах для Patriot
FT сообщила об отказе Трампа передать Украине новые ракеты для Patriot
Президент США Дональд Трамп во время встречи в Овальном кабинете ответил отказом на просьбу Владимира Зеленского предоставить Киеву дополнительные ракеты-перехватчики для систем Patriot, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
«В ходе встречи в Овальном кабинете на прошлой неделе Трамп отказал Зеленскому в предоставлении сотен дополнительных перехватчиков Patriot», – пишет издание, передает РИА «Новости»
Американский лидер объяснил свое решение дефицитом подобных боеприпасов в самих Соединенных Штатах и их активным расходованием в ходе конфликта на Ближнем Востоке.
Ранее уже появлялась информация, что Вашингтон до сих пор не смог восполнить собственные арсеналы. Речь идет о ракетах-перехватчиках PAC-3 MSE к зенитным ракетным комплексам, которые передавались украинской стороне начиная с 2022 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля Владимир Зеленский попросил у Дональда Трампа 300 ракет-перехватчиков Patriot для защиты энергетической инфраструктуры.
Американский президент отклонил данный запрос на предоставление экстренного зимнего пакета помощи.
Бывший главком НАТО в Европе Джеймс Ставридис сообщил об острой нехватке зенитных боеприпасов у украинской армии.