Трамп отказал Зеленскому в дополнительных ракетах для Patriot

FT сообщила об отказе Трампа передать Украине новые ракеты для Patriot

Tекст: Елизавета Шишкова

«В ходе встречи в Овальном кабинете на прошлой неделе Трамп отказал Зеленскому в предоставлении сотен дополнительных перехватчиков Patriot», – пишет издание, передает РИА «Новости»

Американский лидер объяснил свое решение дефицитом подобных боеприпасов в самих Соединенных Штатах и их активным расходованием в ходе конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее уже появлялась информация, что Вашингтон до сих пор не смог восполнить собственные арсеналы. Речь идет о ракетах-перехватчиках PAC-3 MSE к зенитным ракетным комплексам, которые передавались украинской стороне начиная с 2022 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля Владимир Зеленский попросил у Дональда Трампа 300 ракет-перехватчиков Patriot для защиты энергетической инфраструктуры.

Американский президент отклонил данный запрос на предоставление экстренного зимнего пакета помощи.

Бывший главком НАТО в Европе Джеймс Ставридис сообщил об острой нехватке зенитных боеприпасов у украинской армии.