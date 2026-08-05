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Суд арестовал напавшего с ножом на собутыльников в Подмосковье
В подмосковном Солнечногорске заключили под стражу 44-летнего мужчину, который в камуфляже и балаклаве напал с ножом на своих знакомых после совместного застолья, сообщили в Главном следственном управлении СК по региону.
«По ходатайству следователя следственного отдела по городу Солнечногорску ГСУ СК России по Московской области судом арестован 44-летний местный житель, обвиняемый в убийстве знакомого и покушении на убийство еще одного мужчины», – сообщили в подмосковном главке СК РФ, передает РИА «Новости».
Прокуратура Московской области отметила, что обвиняемый полностью раскаялся и признал свою вину. Суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу до 3 октября 2026 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, утром на улице Староандреевской вооруженный ножом злоумышленник убил одного местного жителя.
Правоохранители оперативно задержали подозреваемого в этом преступлении мужчину.
Ранее суд в Московской области отправил в следственный изолятор напавшего с ножом на семилетнюю девочку человека.