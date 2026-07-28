Российские войска освободили Торское в ДНР и днепропетровскую Коммунаровку

Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Центр» освободили Торское в ДНР, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и трех нацгвардии у Ивановки Днепропетровской области, Доброполья, Рубежного, Новотроицкого, Сергеевки, Светлого и Новониколаевки ДНР, говорится в канале Max Минобороны.

Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 365 военнослужащих и три бронемашины.

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, освободив населенный пункт Коммунаровка в Днепропетровской области. Было нанесено поражение живой силе и технике двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты поблизости от Письменного, Великомихайловки Днепропетровской области, Новосолошино, Зарницы, Долинки, Широкого и Никольского Запорожской области, отчитались в Минобороны.

Противник при этом потерял до 380 военнослужащих, три бронемашины и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны около Садков, Горок, Хотени, Уланово и Рыжевки Сумской области.

А в Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом Александровкой, Избицким, Липцами, Ивановкой, Белым Колодезем и Бакшеевкой.

При этом ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, бронемашину, артиллерийское орудие, станции контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы, перечислили в Минобороны.

В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии возле Шевченково, Волчьего Яра, Должанки, Благодатовки, Подлимана, Ольговки Харьковской области, Рубцов, Яцковки и Святогорска Донецкой народной республики (ДНР).

Потери противника при этом составили более 210 военнослужащих, бронемашина и орудие полевой артиллерии.

Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, двух аэромобильных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Николайполья, Семеновки, Ореховатки, Никаноровки, Николаевки, Алексеево-Дружковки и Краматорска ДНР.

За минувшие сутки противник потерял более 230 военнослужащих и американский бронетранспортер М113, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне Минобороны сообщило об освобождении Шевченко.

В конце прошлой недели российские войска установили контроль над харьковскими Захаровкой и Ивашкино. А до этого освободили Белицкое в ДНР.