США раскритиковали борьбу с языком ненависти в Грузии

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«Лучшим ответом на ложь и неверные взгляды является свобода слова, а не насильственно устанавливаемое молчание», – сказано в заявлении американского посольства, которое сообщило об «обеспокоенности» активностью властей Грузии на этом направлении.

Депутат парламента Грузии от правящей «Грузинской мечты» Тенгиз Шарманашвили призвал посольство к большим разъяснениям, так как, по его словам, грузинское законодательство «запрещает публичные оскорбления граждан».

«Аналогичные законы действуют во многих странах Европы», – заявил парламентарий.

В структуре МВД Грузии действует Управление по борьбе с языком ненависти, которое активно выявляет оскорбительные комментарии и ругань в социальных сетях и передает дела в суды.

Если изначально в суды передавали десятки дел, то затем этот показатель снизился. Власти Грузии говорят об эффективности такой борьбы с практикой публичных оскорблений, поддерживаемой внешними спонсорами грузинских радикалов.

В мае вице-премьер, госминистр по вопросам координации правоохранительных органов Мамука Мдинарадзе говорил, что управление МВД по системному мониторингу и правовому реагированию на язык ненависти в публичной сфере, оскорблениям и агрессивной коммуникации «обеспечит такую обстановку, когда защищено инакомыслие и в то же время будут неприемлемы язык ненависти, поощрение вражды и оскорбления».

Мамука Мдинарадзе подчеркнул, что «в государстве необходимы противоположные мнения и критические дискуссии, но необходимы и минимальные стандарты уважения».

Он отметил, что аналогичная практика реагирования существует в разных странах, например, в Великобритании, Франции, Германии и так далее.

В Грузии за оскорбления и язык ненависти в интернете и публичном пространстве суды назначают штрафы в размере от 1,5 до 4 тыс. лари (575-1540 долларов) или административный арест до 45-90 суток.