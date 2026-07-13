Многим кажется, что для эффективного пресечения безобразий надо карать с непоколебимой суровостью, чтобы нагнать страха на потенциальных нарушителей. Однако любые карательные меры, как и любое сильное лекарство, имеют свои побочные эффекты.4 комментария
Жителя Армавира осудили на 19 лет за убийство ветерана СВО
Краснодарский краевой суд вынес суровый приговор мужчине, который смертельно ранил ножом ветерана спецоперации во время конфликта из-за сигареты возле караоке-бара.
Краснодарский краевой суд приговорил жителя Армавира Альберта Пилосяна к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство участника специальной военной операции, передает РИА «Новости». Трагедия произошла 14 июля 2024 года возле одного из караоке-баров города.
По данным объединенной пресс-службы судов региона, конфликт начался после того, как погибший попросил закурить у девушек из компании осужденного.
Пилосян вмешался в ссору и нанес потерпевшему два удара ножом в живот со спины. Мужчину экстренно госпитализировали, однако спасти его жизнь врачам не удалось.
«Судом виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок один год. Суд удовлетворил гражданские иски родителей погибшего, взыскав компенсацию морального вреда в размере 10 млн рублей каждому», – отмечается в официальном сообщении.
Известно, что жертва преступления с 2022 по 2024 год выполняла боевые задачи в зоне проведения спецоперации. Сам подсудимый свою вину в совершении убийства признал лишь частично.
Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования убийства демобилизованного бойца в Армавире.
Ранее правоохранители задержали двух сотрудников полиции по делу о гибели ветерана спецоперации в Махачкале. Глава ведомства также поручил возбудить уголовное дело из-за избиения участника СВО в Калужской области.