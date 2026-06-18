При атаке БПЛА в Подмосковье пострадали 17 человек

Tекст: Дарья Григоренко

«На 12:00 в результате атаки БПЛА в Московской области пострадали 17 человек, в том числе двое детей. В Раменском пострадали три человека», – написал глава региона в Telegram-канале.

Воробьев отметил, что 22-летний мужчина с травмами живота, таза и конечностей госпитализирован в Раменскую больницу. «Десятилетняя девочка с травмами голеней находится под наблюдением врачей Центра охраны материнства и детства. Еще один пострадавший, 35-летний мужчина, доставлен в Жуковскую больницу с множественными ранениями голеней, бедра, плеча и шеи», – уточнил он.

В Солнечногорске 46-летний местный житель получил осколочное ранение плеча, ему оказали помощь амбулаторно. В Люберцах двое мужчин 20 и 33 лет доставлены в больницу с травмой бедра и переломом руки в состоянии средней тяжести. В Дзержинском пациент с ранениями шеи отправлен в Люберецкую больницу.

Наибольшее число пострадавших зафиксировано в Котельниках – девять человек. Пятеро из них, включая 58-летнюю женщину с черепно-мозговой травмой, находятся в Люберецкой больнице. Трехлетний ребенок направлен в Центр охраны материнства и детства, а 19-летний юноша проходит лечение в Жуковском. Один человек отказался от госпитализации, еще одному помощь оказали на месте.

Также 50-летний мужчина госпитализирован из ТЦ «Садовод» с ранениями брюшной стенки.

Сейчас продолжается тушение пожаров и ликвидация последствий. Экстренные службы работают в усиленном режиме. Власти Подмосковья находятся на связи с семьями пострадавших и обещают оказать им всю необходимую поддержку.

Как писала газета ВЗГЛЯД, двумя днями ранее в результате налета беспилотников на Московскую область пострадали шесть мирных жителей.

Ранее военкор Александр Коц раскрыл тактику массированного удара дронов ВСУ по Москве и Подмосковью, включающую разведку, проверку и сам массированный удар.

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о падении нескольких украинских беспилотников на территорию Московского нефтеперерабатывающего завода.