Бут: Украинцы специально отравили американского сенатора Грэма

Бут заявил об отравлении сенатора Грэма на Украине

Tекст: Вера Басилая

Бут, комментируя визит Зеленского в США заявил, что сенатора Грэма намеренно отравили украинцы, передает «Комсомольская правда».

«Мои источники, например, сообщают, что украинцы специально его отравили», – рассказал Бут.

По словам предпринимателя, поводом для приезда главы киевского режима в Вашингтон стали именно похороны Грэма. Он добавил, что Зеленский успел встретиться с президентом США и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, а также выступить перед голосованием Сената за антироссийские санкции.

Ранее американский сенатор Линдси Грэм скончался после возвращения из Киева.

Президент США объяснил смерть политика естественными причинами.

Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху повздорили на церемонии прощания с американским законодателем.