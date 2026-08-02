Разрешить государству убивать пленников – это решение не столько политическое, сколько духовное, относящееся к области уже не человеческого, а небесного суда. Тяжесть его будет лежать на всех нас – и нервические требования соцсетей здесь вовсе неуместны.8 комментариев
Мадьяр заявил о полной остановке венгерской АЭС «Пакш»
Премьер Венгрии Мадьяр: Полная остановка АЭС «Пакш» ожидается в воскресенье
Единственная в Венгрии атомная электростанция «Пакш» будет впервые полностью отключена после 44 лет непрерывной работы из-за критически низкого уровня воды, заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр.
«Ожидается, что в течение сегодняшнего дня впервые за 44 года работы АЭС «Пакш» будет отключена полностью», – подчеркнул глава правительства, передает РИА «Новости».
Мадьяр также отметил, что из-за продолжающегося обмеления реки выработка энергии на станции уже была существенно сокращена. В настоящее время АЭС производит лишь 240 МВт·ч вместо плановых 2000 МВт·ч.
Как писала газета ВЗГЛЯД, венгерский премьер-министр Петер Мадьяр накануне предупредил о возможной полной остановке АЭС «Пакш» из-за обмеления Дуная.
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